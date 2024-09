FTC: ennyiért érkezhet a brazil csatár – ez is NB I-es rekord

Szerbiában 20 százalékos továbbadási bónuszról is írtak a vételár fölött, de információink szerint ez a szám is inkább a 10 százalékhoz áll közelebb. Úgy tudjuk, kedden orvosi vizsgálaton is részt vehet a Ferencvárosnál a csatár, ha a fizetés mikéntjéről, határidőkről is megállapodás születik a klubok között.

A sportal.rs egyébként hozzátette, a Partizan valószínűleg a Zseleznicsar Pancsevo csapatkapitányát, Lazar Romanicsot veszi majd meg a brazil csatár helyére.

A 25 éves Saldanha tavaly nyáron Japánból szerződött a Partizan Beogradhoz, melynél az előző idényben 22 bajnokin 16 gólt szerzett, amivel a szerb élvonal gólkirálya lett. A támadót a nyáron szerette volna értékesíteni a Partizan, ezért ebben az idényben csak négy tétmeccsen játszott, de így is szerzett három gólt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Stefan Gartenmann (dán, FC Midtjylland – Dánia), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Virgil Misidjan (suriname-i, Al-Tai – Szaúd-Arábia), Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia), Szalai Gábor (Lausanne-Sport – Svájc)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: Matheus Saldanha (brazil, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozók: Myenty Abena (Leo Myenty Janna Abena, suriname-i, Szpartak Moszkva – Oroszország), Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Iyinbor Patrick (kecskeméti kölcsön után Vasas FC), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Marquinhos (José Marcos Costa Martins, brazil, Szpartak Moszkva – Oroszország), Samy Mmaee (belga-marokkói, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, Toronto FC – Kanada, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Halmai Ádám (Soroksár), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Gaziantep – Törökország), Mergl Szabolcs (Soroksár, ismét kölcsönbe), Nagy Olivér (kecskeméti kölcsön után Soroksár), Varga Zétény (Diósgyőri VTK), Katona Bálint (Kecskemét)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Anderson Esiti (nigériai), Amer Gojak (bosnyák), Stjepan Loncar (bosnyák), Owusu Kwabena (ghánai), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Lokomotiv Moszkva – Oroszország)