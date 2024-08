DVTK: „A gólpassz volt a cél, de a srácok nem akarták” – Gera Dániel így is a meccs embere lett

Gera Dánielnek először felvetettük: edzőjük, Vladimir Radenkovics szerint éppen olyan meccset kaptak, amire számítottak.

„Igen, én is így éreztem. A Kecskemét szeret keményen játszani, de mi felvettük ezt a stílust is, és beleálltunk minden olyan küzdelembe, amiben kihívtak minket. Örülök, hogy ezekből jobban jöttünk ki, és sok egy az egyet tudtunk megnyerni. Úgy gondolom, ez is volt a kulcsa ennek a meccsnek, illetve a második labdák, szerintem azokban most előreléptünk.”

A győztes gólból is kivette a részét, amiről mesél is nekünk, és reagál arra is, hogy a Nemzeti Sport szerint ő lett a meccs embere. Elárulja nekünk, hogy hiányzik-e a gól a játékából, illetve mesél nekünk a 18 évesen debütáló Komlósi Bencéről, és arról is, milyen volt az öttusában olimpiai-4. Guzi Blankát ünnepelni a szurkolókkal a lefújás után.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Kecskemét TE 1–0 (0–0)

Diósgyőr, DVTK Aréna, 4121 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Acolatse (73.)