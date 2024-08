A Diósgyőr edzője szerint megsérülő 18 éves debütánsa volt a KTE legyőzésének kulcsa

A Kecskemét trénere, Szabó István azzal kezdte: az első félidővel nem volt megelégedve.

„A második játékrészben tudtunk változtatni a felfogáson, bátrabban és pontosabban játszottunk, úgy éreztem, hogy ki-ki meccs lett belőle. Amikor a miskolci csapat megszerezte a vezetést, mi játszottunk jobban, és utána is voltak még lehetőségeink, de pontatlanok voltunk. Inkább azt éreztem, a döntetlen igazságosabb lenne, de gratulálok a Diósgyőrnek, mert azzal az egy góllal jobb volt.”

A DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovics éppen ilyen mérkőzésre számított.

„Tudjuk, hogy a Kecskemét stabilan védekezik, kiválóan oldja meg az átmenetet és nagyszerű játékosok alkotják. Nem egyszerű a Kecskeméttel játszani, ez volt nekem a második meccsem ellene, ezen a két találkozón összesen egy gól született. Az volt a tervünk, hogy a hatvanadik perc környékén friss játékosokat küldünk be, akikkel meg tudjuk nyerni a mérkőzést, ez most bejött, és nyertünk is.”

A 10-szeres válogatott Komlósi Ádám a fiáról, a 18 évesen debütáló Komlósi Bencéről elmondta: egyelőre még nem tudja, mennyire súlyos a sérülése.

„Viszont olyan játékot nyújtott, mintha nem is most debütált volna. Magabiztos volt, technikailag és taktikailag is kiemelkedőt nyújtott, megakadályozta a kontrákat, rengeteg lecsorgó labdát szedett össze. Engem persze nem lepett ez meg, nagy értéke ő a Diósgyőrnek.”

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Kecskemét TE 1–0 (Acolatse 73.)

Diósgyőr, DVTK Aréna, 4121 néző. Vezette: Berke