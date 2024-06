Szatmári Csaba: Sohasem éreztem magam ennyire jó erőben!

Minden jel arra utal, a diósgyőriek erőnlétével nem lesz gond a következő idényben – Vladimir Radenkovics vezetőedző és stábja már a múlt héten megkezdte a felkészülést, a héten pedig mérkőzés, valamint mindennap két edzés vár a labdarúgókra.

„Az a jó, ha gőzerővel megy a munka – mondta lapunknak Szatmári Csaba, a diósgyőriek belső védője. – A bajnokság vége és az első edzés között eltelt négy hét, ez bőven elegendő volt arra, hogy teljesen kipihenjük magunkat és feltöltődjünk. A családdal, a barátaimmal töltöttem ezt az egy hónapot, de a szünet végére már kaptunk házi feladatot, vagyis nem a nulláról kellett kezdenünk a közös munkát. Ezen a héten még idehaza dolgozunk, azután hétfőn utazunk Ausztriába edzőtáborozni.”

Nagy mozgás még nem volt a diósgyőri keretben: egyelőre a horvát kapus, Karlo Sentic (aki tavaly ősszel a DVTK-ban védett, a tavaszt Kazahsztánban töltötte) és a montenegrói csatár, Marko Rakonjac kezdte a felkészülést az együttessel, valamint a Németországból hazatérő 19 éves középpályás, Herbák Máté írta alá a szerződését. A távozók oldalán több játékost találunk: Bánhegyi Bogdán és Szamosi Ádám Kazincbarcikára igazolt, míg Bokros Szilárd a Kassában folytatja kölcsönben. Csirmaz Istvánnak és Pernambucónak lejárt a szerződése, Szabó Levente pedig visszatért a Fehérvár FC-hez kölcsönjátéka után, onnan pedig a német Eintracht Braunschweighez szerződött.

„A legfőbb erényünk az lehet a következő idényben, hogy a csapat magja együtt maradt, sőt, reméljük, még erősödünk is – folytatta Szatmári Csaba. – Tavaly nyáron óriási változás történt a keretben, de azóta összekovácsolódott a társaság, egységesebbé váltunk. A hetedik helyen zártunk az NB I-ben, abban mindenképpen bízom, hogy előrébb lépünk, s megközelítjük a dobogót. Már megszokhattuk az elmúlt években, hogy nagyon szoros a mezőny, két-három meccs alatt nagyot lehet előre ugrani, de ugyanúgy vissza is lehet esni. Kiegyensúlyozottabb teljesítményre lesz szükségünk, s ha ez megtörténik, szép év várhat ránk. Ami engem illet, nem lehet más elvárásom magammal szemben, mint hogy alapember maradjak. Az előző bajnoki idényben a huszonnyolc meccsemen huszonhétszer lehettem kezdő, ez szép szám. Szereztem két gólt, ezt is feljebb akarom tornázni, s bízom benne, egy-egy mélységi indítással, megindulással, akár gólpasszal is segíthetem a társaimat.”

A hátvéd a közelmúltban, június 14-én töltötte be a harmincadik életévét, így kis összegzésre kértük a pályafutását illetően.

„Elégedett lehetek, hiszen tíz éve bajnoki címet szereztem a Debrecennel az NB I-ben, míg három éve egy osztállyal lejjebb, ugyancsak a Lokival. Tavaly a DVTK-val sikerült feljutnunk bajnokként az élvonalba, ám sikerként könyvelem el a négy éve szerzett bronzérmet is a DVSC-vel, fiatal csapattal küzdöttük fel magunkat a dobogóra. De még korántsem tervezem a visszavonulást, sőt! Belső védőként fiatalnak számítok, ráadásul sohasem éreztem magam ennyire jó erőben! Mondta is a feleségem, hogy még csak a karrierem felénél tartok… Legyen igaza, remélem, még sokáig a pályán lehetek!”



Szerdán játssza le első felkészülési mérkőzését a Diósgyőr, az Eger SE ellen lép pályára a DVTK Edzőközpontban, zárt kapuk mögött – igaz, a kerítésen kívül lehet nézni a meccset. Szombaton ugyanott, ugyanolyan körülmények között a Putnokkal méri össze tudását a csapat, majd július elsején edzőtáborba indul, ahol egészen tizenharmadikáig készül. Ott négy felkészülési összecsapást játszik, majd július 20-án, szombaton az MFK Zemplín Michalovce ellen futballozik a DVTK Stadionban, már közönség előtt. Rá egy hétre rajtol az NB I 2024–2025-ös idénye, a DVTK a Paksot fogadja az első fordulóban. Szerdán edzőmeccs vár a játékosokra