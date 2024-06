FTC: Nyilván még sokat kell dolgoznunk – Pascal Jansen

„Azt mondta az edző a második félidőben pályára lévő csapatnak, hogy 0–0 az eredmény” – osztotta meg a fradi.hu-val Tosin Kehinde. – „Hozzátette, most indul csak a mérkőzés és próbáljuk meg azt csinálni, amit előzetesen megbeszéltünk, és ez szerencsére sikerült is.”

A mérkőzésen kétszer is betaláló Kehinde azt is elmondta, elégedett volt a teljesítményével és az idényre is optimistán tekint előre.

A Ferencváros vezetőedzője, Pascal Jansen szintén beszélt róla, mi volt a különbség a második játékrészben.

„A terv ugyanaz volt, de a második hatvan percben sokkal jobban tudtuk befejezni a támadásainkat. Két külön félidőről beszélünk, mindkettőben láttam a játéknak olyan elemeit, amelyeket a későbbiekben is szeretnék látni a pályán, de nyilván még sokat kell dolgoznunk.”

A szakember még az első edzőtáborában összeszedett tapasztalatait is megosztotta.

„Az első edzőtábor alatt nagyon jól megismertük egymást, hiszen a nap 24 órájában együtt voltunk. A következőben talán jobban tudunk majd arra koncentrálni, hogy megnézzük, min kell változtatnunk. Talán új játékosok is érkeznek majd, ki tudja? Meglátjuk, mik azok a dolgok, amiket labdával és labda nélkül is gyakorolnunk kell.”

Az interjúban Jansen még a csapat új igazolásairól, Isaac Pappoe-ról és Raul Gustavóról is említést tett.

„Gustavo és Isaac is csak nemrég érkeztek a csapathoz, de minél hamarabb szeretnénk őket beépíteni. Azt várjuk el tőlük, amit képesek is nyújtani. Gustavónak volt egy-két olyan megmozdulása, ahol nem volt szerencséje, Isaac pedig maximális erővel mindent beleadott.”