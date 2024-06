Feltámadás: négygólos hátrányból állt fel a Ferencváros a Sepsi ellen egy 120 perces meccsen

„A második hatvan percben élesebbek voltunk, hatékonyabban fejeztük be a támadásunkat. A találkozó első periódusában is megvoltak a lehetőségeink, ám azok sorra kimaradtak. Raul Gustavo bemutatkozott a csapatban, elégedett voltam vele, be kell épülnie, még szoknia kell a mozgásokat, de tetszett, amit láttam tőle. A mostani meccsen már láttam viszont olyan taktikai elemeket, amelyeket az elmúlt napokban gyakoroltunk, de nyilvánvalóan még rengeteg munka vár ránk. Véget ért a mostani edzőtábor, de jövünk még vissza Ausztriába. Az ismerkedési időszakon túl vagyunk, addigra új futballisták is érkezhetnek még.”

(Forrás: FradiMédia)