Fehérvár: Grzelak vasárnap búcsúzhat, Pető veheti át a helyét – NS-infó

A héten a Nemzeti Sport számolt be róla először, hogy a Fehérvár FC vezetőedzője, Bartosz Grzelak ajánlatot kapott az Újpesttől, őt szerződtetnék a fővárosiak a lejáró szerződésű Mészöly Géza helyére. Információink szerint a svéd edző vasárnap tér vissza Magyarországra a nyári szabadságáról, legkorábban akkor búcsúzhat el a fehérvári vezetőktől és bonthatja fel még egy évig érvényes megállapodását a klubbal.

Úgy tudjuk, a távozása részleteiről még folynak a háttérben az egyeztetések, de ha addig megállapodás születik, jövő héten már az ő irányításával kezdheti el a nyári felkészülést Újpest FC (Újpesten és Fehérváron is jövő héten kezdődik a munka). Ugyanakkor az újpestiek információink szerint több játékost is szerződtetnének Fehérvárról, ennek részleteiről is folynak még a tárgyalások.

Információink szerint Fehérváron az NB III-as Veszprémtől már távozott Pető Tamás lehet az új vezetőedző, ő az első számú jelölt a posztra, de addig nem köthetnek vele szerződést, amíg Grzelakkal hivatalosan nem szakít a klub, egyszerre ugyanis nem lehet két vezetőedzőnek is érvényes szerződése. Pető 2015 és 2017 között több fehérvári tréner mellett is dolgozott pályaedzőként, illetve 2015-ben megbízott vezetőedzőként nyolc tétmeccsen irányította is a csapatot Bernard Casoni menesztése után.

A hírekkel kapcsolatban kerestük a Fehérvár FC, de a klub sajtóértesüléseket nem kommentál.