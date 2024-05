Paks: Nálunk van esélyetek! – Haraszti Zsolt üzenete a fiataloknak

– A szombati Bajnokok Ligája-döntőben a Real Madridnak vagy a Dortmundnak szurkol? Ha a Real nyer, a Paks már az Európa-liga első selejtezőkörében pályára lép, a Dortmund sikere esetén viszont csak a másodikban…

– Érdekes kérdés – tűnődött el Haraszti Zsolt, a 2023–2024-es idényben Magyar Kupa-győztesként és bajnoki ezüst­érmesként záró Paksi FC ügyvezetője. – Maradjunk annyiban, elfogadjuk a mérkőzés végeredményét. Semlegesként ülök majd a televízió előtt, győzzön a jobbik!

– Lassan két héttel az utolsó forduló után leülepedett már önben, mit is ért el a csapat?

– Ez majd az év végéig pörög le bennem, ilyenkor az örömöt mindig rengeteg feladat követi. Nincs hátradőlés, mert aki úgy tesz, hanyatt esik. Nagyon örülünk a sikereinknek, a játékosok most pihenjenek, mi viszont már javában dolgozunk az edzőtáborozáson, jönnek a nemzetközi meccsek, és még sorolhatnám.

– Két döntetlennel kezdett a Paks a bajnokságban, az 5. fordulóban pedig 6–1-es vereségbe szaladt bele a Ferencváros otthonában. Ilyen indulást követően mikor érezte, hogy nem átlagos idény következik?

– A Fradi elleni súlyos vereségre jól reagált a csapat, az a találkozó az addigi teljesítményünk tükre volt. Összerázódott a gárda, mindig is mondtam, hogy a Paks legnagyobb ereje a mentális és morális erő, onnantól éreztem, nagyon rendbe akarja hozni a renoméját a társaság. Utána sorozatban nyertük a meccseket, viszonylag jó játékkal, folyamatosan éreztem, ebből sikeres év lehet.

– A sok felejthetetlen pillanat közül ki tud egyet emelni?

– Egyértelműen a kupadöntő! Ahogyan alakult… Mintha hollywoodi filmrendező alkotta volna meg. Csodanap volt a klub valamennyi dolgozójának, szurkolójának és azoknak is, akik csak szimpatizálnak a velünk. Az csak örömteli ráadás volt, hogy a fiam rúgta a második gólunkat.

– Elárulja, megközelítőleg mennyi üzenetet kapott a kupadöntő és a bajnoki ezüstérem megszerzése után? S érdekelne az is, melyik volt a leginkább kedves a szívének.

– Sok száz gratulációt kaptunk, az a hét felejthetetlen volt. Rengeteg pozitív üzenetet érkezett, közülük az egyik volt játékosomé érintett meg leginkább: a lényege nagyjából az volt, hogy ötvenévesen a legszebb ajándékot kapta tőlünk, és ezt köszöni nekem. Csaknem négyszáz üzenetet kaptam, néhányat eltettem közülük, nem akarom én ezt ragozni, de jó érzés, hogy sokaknak szereztünk örömöt. És mielőtt megkérdezné, a Ferencvárostól is érkezett gratuláció, több embertől is.

Szenzációs idény volt: a bajnoki ezüst után megnyerte a Magyar Kupát a Paks (Fotó: Árvai Károly)

– Ilyen sikeres évet követően könnyebb összerakni a következő idény költségvetését? Ez azért is érdekel, mert a kizárólag magyar labdarúgókat foglalkoztató Paksnak köztudottan nincs főszponzora.

– Annyiból könnyebb, hogy a nemzetközi szereplés lehetőséget adhat újabb pénzforrások érkezésére, valamint a bajnoki helyezés is generál pluszbevételt. Ilyenkor nem azonnal kell eladni a legjobb játékosokat és nem mindenáron. Mindig is mondtam, kevesebb jobb reklámhordozó van most nálunk, nekem meglepetés, hogy senki sem akar a főszponzorunk lenni, de nem adjuk fel, dolgozunk folyamatosan, bízunk benne, lesz olyan cég, amely lehetőséget lát a klubban.

– A mostani keretből Szabó János, Böde Dániel és a fia, Haraszti Zsolt már a 2011-es ezüstérmes csapatnak is a tagja volt, Hahn János és Vas Gábor is saját nevelésű labdarúgó. Mekkora öröm ez a klub első emberének?

– Abban is példaképek lehetünk, hogy sok saját nevelésű labdarúgó szerepel a keretünkben, a nyáron visszajönnek a kölcsönadott játékosok, ilyen tekintetben még jobb lesz a helyzet.

– Amikor őszi elsőként zártak, Pakson mindenki hangoztatta, a Ferencvárossal hosszú távon nem lehet versenyezni, a bajnoki cím a fővárosi klubhoz kerül – reálisan látták a helyzetet. Egyszeri és megismételhetetlen az olyan idény, mint a legutóbbi?

– Azért nem mondom, hogy egyszeri, mert már voltunk ezüstérmesek, és akkor a Ligakupát is megnyertük. A realitás nem az, hogy megint lehet ilyen kiemelkedő évadunk, viszont mi sohasem a realitásokkal foglalkozunk. Ha azt tennénk, a Paks az egyik kieső lenne az NB I-ben, s ha a gazdasági részt nézzük, már rég az NB II-be kellett volna kikötnünk. A nyáron már a tizenkilencedik élvonalbeli idényünket kezdjük, bízunk a klubban zajló tudatos munkában.

– Kevesen tudnak próféták lenni abban a városban, annál a klubnál, amelyik a legtöbbet jelenti nekik – önnek sikerült. Többször megválasztották már az év sportvezetőjének, tavaly nyáron állami kitüntetést, Ezüst Érdemkeresztet vehetett át. Ha huszonhárom esztendővel ezelőtt, még az NB III-ban valaki azzal jön, hogy nemcsak felkerülnek az NB II-be, hanem az első osztályban is meghatározó csapatuk lesz, és hogy csak magyar futballistákkal érnek el sikereket, elhiszi? Vagy ez álomnak is erős lett volna?

– Nem volt mindez benne a pakliban. Amikor elkezdtük a munkát, abban bíztam, stabilizáljuk a klubot. Az előző években a PSE állandóan a kieső helyek környékén volt az NB III-ban, aztán jöttek az osztályváltások, sikerült olyan emberekkel együtt dolgozni, olyan játékosokat idehozni, akiknek megtisztelő volt a klubhoz tartozni. Egy nagy törés volt, amikor távozott a főszponzor, a legjobb játékosainkat el kellett adnunk, de azt a nehéz helyzetet is sikerült megoldanunk. Méghozzá úgy, hogy a gazdasági problémáink ellenére mindig mindent kifizettünk. Az idei szereplésünkkel kapcsolatban az a legnagyobb elégtétel, hogy mindig azt hallottam, magyar játékosokkal nem lehet kiugró eredményt elérni az NB I-ben, egy célunk lehet, a bennmaradás. Ez a tétel megdőlt, tavaly a Kecskemét, most a Paks produkált minőségi futballt magyar játékosokkal. Nyilván a nemzetközi kupában mindig kérdőjeles a szereplés, de olyan csapatokkal kapcsolatban is igaz ez, amelyek légiósokat is alkalmaznak. Valami elkezdődött, a klubok egyre többet nyúlnak a magyar játékosokhoz, ez fontos a labdarúgásunknak. Érzékelem, hogy a klubunk mennyit fejlődött az évek során, akár infrastruktúrában, akár szakmailag, olyan utánpótlásunk van, amelyhez nyugodtan nyúlhatunk. Mi azt üzenjük a fiataljainknak, nálunk van sanszotok, az elmúlt öt évben már nem is ment el tőlünk labdarúgó egyetlen akadémiára sem. Olyan világot alakítottunk ki, hogy tudják, itt megtisztelő futballozni, aki tehetséges, itt van jövőképe.

– Több mint két évtizede irányítja a klubot, mindenhol elismerőn beszélnek a Pakson zajló munkáról. Minek van realitása? Öt-tíz év múlva is ön lesz a Paksi FC ügyvezetője?

– Hamarosan kötünk egy ötéves szerződést, szerintem az utolsó öt évem következik, de lehet, csak kettő lesz belőle, ezt nem láthatjuk előre. Ez a csapat most engem is visz előre, feltölt bennünket, de legyünk őszinték, ez a mi nagy korosztályunk, csak Fiola Attila hiányzik belőle. Mindig ütöttem őket, mondván, ez kiemelkedő korosztály, mindegyiküknek lett sikere máshol, de mielőtt elmentek, azért nekik is volt ezüstérmük és Ligakupa-győzelmük. Azóta nem nyertünk semmit, és nagyon szerettem volna, ha ez a korosztály Pakson nyer valamit. A legszebb ajándékot adták a klubnak, a szurkolóknak és nekem is!

– Bognár György vezetőedző azt nyilatkozta, a következő idényben is a bennmaradás lesz a cél. Ez a realitás?

– Nyilván nem lennék elégedett, mondjuk, a tizedik hellyel, a biztos bennmaradás mellett az első hat között akarunk végezni, de vágyunk rá, hogy jövőre is kijussunk a nemzetközi porondra.