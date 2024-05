Nyíregyháza: egy hosszabbítás, egy távozó és harc a válogatott középpályásért

A Nyíregyháza ügyvezetője kérdésünkre a kölcsönjátékosokról is beszélt.

„A Kisvárdáról kölcsönvett Vida Kristopher távozik, ugyanakkor Dala Marin és Farkas Bendegúz klubjával, a Fehérvárral, illtve a Puskás Akadémiával tárgyalunk, hogy a következő idényben is nálunk maradhassanak. Az általunk kölcsönadott játékosok pedig, Cseh Norbert, Németh Barnabás és Pataki Bence is Nyíregyházán fogja elkezdeni a nyári felkészülést” – fogalmazott a sportvezető.

Dankó Gergő hozzátette, az erősítési tervek kialakítása még folyamatban van, és azt is megerősítette, továbbra is Tímár Krisztián vezetőedzővel tervezik a jövőt, akinek a következő idényre is érvényes a szerződése (mint arról beszámoltunk, az Újpest kiszemeltjei között is szerepel a szakember, de hivatalos megkeresés nem történt a fővárosiak részéről). Továbbá arról is beszélt, reményeik szerint az új idényben visszatérhetnek a balmazújvárosi albérletből Nyíregyházára és az új stadionjukban kezdhetik meg a 2024–2025-ös idényt, az NB I-ben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatér: Cseh Norbert (Tiszaújváros), Németh Barnabás (Siófok) Pataki Bence (Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dala Martin (Fehérvár FC – kölcsön után) Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia – kölcsön után)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók:

Kölcsönből visszatér klubjához: Vida Kristopher (Kisvárda)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Dominik (ETO FC Győr, Vasas – szabadon igazolható)