Vasas: válogatott kiszemelt; a gólkirály marad; változatlan célok – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Vasas egyik nyári kiszemeltje az NB II-ből feljutó Nyíregyháza Spartacus tízszeres válogatott középpályása, Nagy Dominik, aki a most befejeződött idényben 32 meccsen 11 góllal és gólpasszal segítette feljutáshoz a nyírségieket.

Korábban jeleztük, hogy a kiszemeltek között szerepel a Puskás Akadémiától távozó védő, Batik Bence is, de a feljutásról lemaradás miatt az ő érkezésének az esélye csökkent. Ugyanakkor megtudtuk, hogy a Vasas semmiképp sem szeretné elengedni az NB II-ben 18 találattal társgólkirályi címig jutó Tóth Milánt, nem véletlenül hosszabbítottak szerződést vele a tavasszal. Az ő lehetséges távozásáról szóló pletykáknak nincs realitása. Úgy tudjuk, hogy még a hosszabbítás előtt valóban több klub is érdeklődött iránta itthonról és külföldről is, de az új szerződéssel eldőlt, hogy marad.

A fentiek is mutatják, a Vasasnál annak ellenére sem változnak a célok az új idény előtt, hogy az NB II-ben idén 3. helyen végzett Gera Zoltán csapata, és nem sikerült feljutnia – a fővárosiak a 2024–2025-ös idénynek is a feljutás reményében vághatnak neki, ehhez igazítva a költségvetést és a csapat keretét is.

Kerestük az értesüléseinkkel kapcsolatban Nagy Miklós sportigazgatót, aki egyelőre néhány hét türelmet kért, az új idényre vonatkozó, a játékoskeretet is érintő tervezés folyamatban van, erről később tud nyilatkozni.