DVTK: „Már az első mérkőzés első 45 perce után biztos voltam benne, hogy bent marad a csapat”

Bajúsz Endre elsősorban azt emelte ki, hogy a DVTK magabiztosan teljesítette célkitűzését, az NB I-ben maradást, ráadásul ezt úgy érte el a csapat, hogy rekordszámú pontot szerzett, ugyanis a 12 csapatos magyar élvonalban a mostani 45 egység a klub rekordja.

A sportigazgató ugyanakkor arra is kitért, hogy az öltözőben az európai kupaszereplés is téma volt, de Bajúsz Endre szerint az MTK és a Kecskemét elleni döntetlenek miatt néggyel kevesebb pontot szereztek, a két győzelem és a plusz négy pont pedig lendületet is adott volna a csapatnak.

„Ilyen a foci, be kellett látni, hogy az első évben nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat” – jegyezte meg Bajúsz Endre a klub honlapjának.

„Tulajdonképpen már az első mérkőzés első 45 perce után biztos voltam benne, hogy bent marad a csapat” – húzta alá a sportigazgató, aki annak ellenére tartotta a véleményét, hogy a DVTK vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától az első fordulóban.

A szakember a téli edzőváltásra is kitért, ugyanis Szergej Kuznyecovot váratlanul, néhány nappal a tavaszi szezon kezdete előtt menesztették, annak ellenére, hogy nem terveztek edzőváltást, de aztán Vladimir Radenkovicsot nevezték ki az ideiglenesen megbízott Simon Miklós helyére.

„Vladimir Radenkovics vezetőedzői pályafutása elején jár, mégis rutinos edzőnek számít, aki korábban dolgozott a szerb válogatott mellett, illetve bajnoki címért küzdő kluboknál is. És úgyszintén nagyon sokat nyomott a latban, ismerte a diósgyőri közeget, valamint diplomás emberként tud rendszerben gondolkodni. Éppen ezért bíztam benne, mert a tárgyalások során nem csak a gondolkodásmódját ismertük meg, hanem arról is meggyőződtünk, hogy készen áll a feladatra” – mondta Bajúsz Endre, aki az idény legjobb és legrosszabb meccsei kapcsán elmondta, a Paks elleni hazai győzelem, a DVSC elleni két siker és idegenbeli döntetlen a kedvencei, de a kisvárdai három pontnak is nagyon örült, mert „egy nehezebb periódus közepén kapták össze magukat a srácok és az idegenbeli győzelemmel tisztes távolban tartották a DVTK-t a kieső zónától”.

„A másik véglet pedig egyértelműen az újpesti vereség. Szégyenteljes teljesítményt nyújtottunk, de tanultak belőle a játékosok, tanult belőle a vezetőség, mindenki megértette, milyen elvárásokat támaszt felénk a szurkolótábor. Illetve a labdarúgók a saját bőrükön tapasztalták meg, mennyire fontos, hogy minden meccsen mentálisan élesek legyenek, mert nem lehet egy pillanatra sem hátradőlni a 12 csapatos bajnokságban. Azonban felálltunk a földről, legyőztük a Ferencvárost, és Székesfehérvárott hősies küzdelemben szereztünk pontot, azaz a nyári pihenőt és a felkészülést követően helyreállt önbizalommal vághatunk neki az új idénynek” – fogalmazott a DVTK sportigazgatója, aki részletesen beszélt a klub filozófiájáról, átigazoláspolitikájáról és utánpótlás-neveléséről is.

Bajúsz Endre kiemelte, továbbra is Vladimir Radenkovics irányítja a csapatot, s nem lesz akkora változás a játékoskeretben, mint tavaly, amikor az NB II-ből feljutó csapatba csak külföldi játékosok érkeztek.

„A Merkantil Bank Ligát szinte színmagyar csapattal nyertük meg, az egyedüli kivételt Jérémie Obounet jelentette. A feljutást követően felmértük a mezőnyt, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a keret felét le kell cserélni, ha stabilan benn akarunk maradni. Az erősítés érdekében több játékost is megkerestünk, ám a klubjuk vagy nem engedte el őket, vagy irreális összeget kért kihasználva azt, hogy nagyon szűk a jó magyar játékosok piaca. És ha még ehhez hozzávesszük, hogy sok esetben a piaci viszonyokkal tökéletesen tisztában lévő magyarok fizetési igénye is magasabb, gyorsan kijött az az eredmény, hogy olcsóbb külföldről szabadon igazolható jó játékost hozni, akikből egyébként a kínálat is sokkal bővebb. Valóban rejtett magában némi rizikót ennyi új játékos alkalmazása, de mindenképpen el akartuk kerülni a másodosztályba történő visszacsúszást, mert akkor kezdhettünk volna ismét mindent elölről. És ne felejtsük el, hogy ezzel sem borult fel az öltöző, mert a magyar mag egyébként egyben maradt, és kiválóan egészítették ki egymást. Gyorsan összeértek a játékosok, és már a bajnokság első részében érett és összeszokott játékot produkált a csapat elsősorban hazai pályán, amivel kivívtuk a többi csapat tiszteltét. Múlt nyáron tehát nem állt más út előttünk, a következő átigazolási időszakban azonban már sokkal könnyebb lesz a dolgunk, hiszen kevesebbet kell változtatni a keret összetételén. Ezért fontos, hogy a DVTK mindenekelőtt stabilan az élvonalban szerepeljen, mert akkor tudunk előre tervezni, és ki tudjuk várni, hogy egy jó magyar labdarúgó szabadon igazolhatóvá váljon, illetve néhány indokolt esetben ki is tudjuk vásárolni élő szerződéséből a játékost, amennyiben megfelel a modern labdarúgás elvárásainak – gyors, atlétikus, azaz valamilyen mutatóban kitűnik a tömegből –, valamint üzleti potenciált látunk benne” – tért ki rá Bajúsz Endre.

„A keretépítés során az a koncepció, hogy kialakítunk egy rutinos magot, és köréjük épülnek be a fiatalok. Nagyon fontos a csapat számára Alexander Vallejo, Rudi Pozeg Vancas, Marco Lund vagy éppen Holdampf Gergő és Gera Dániel tapasztalata, mert ők tanítják, nevelik a fiatalokat” – húzta alá a sportigazgató, aki arról is beszámolt, hogy nyáron három játékos szerződése járt volna le, de Holdampf és Gera hosszabbított, Csirmaz István viszont nem, így ő szabadon igazolhatóvá válik, míg Pernambucónak és Szabó Leventének véget ért a kölcsönszerződése.

„A keret mégsem marad teljesen ugyanaz, mert a gerinc megtartása mellett némi vérfrissítést tervezünk: tapasztalt, esetleg külföldi, valamint fiatal magyarok szerepelnek az elképzeléseinkben. Vannak kiszemeltjeink, az ügynökeikkel és a klubjukkal már fel is vettük a kapcsolatot az átigazolás ügyében. A lejáró (kölcsön)szerződésű labdarúgók helyére érett játékosokat kívánunk igazolni, illetve magyar utánpótlás válogatottak megszerzése szerepel még a terveinkben, de ez három félen múlik. Nem csak a fiatalokat kell meggyőzni, hogy Diósgyőrben tovább tudnak fejlődni, hanem a klubjukat is arról, hogy észszerű árat szabjanak. Éppen ezért külföldön is szétnézünk magyar, akár miskolci, borsodi fiatalok hazahozatala érdekében” – mondta Bajúsz Endre.