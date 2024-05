A Kisvárdáról távozó klubrekorder a Fehérvárban folytatja pályafutását

Amint azt a héten már előre jeleztük, a Kisvárda lejáró szerződésű játékosa, Bohdan Melnik Fehérváron folytatja pályafutását. A 27 éves, védőként és középpályásként is bevethető Melnik kisvárdai klubrekordot jelentő 166 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött érkezik a fehérváriakhoz.

Melnik a Vorszkla Poltava színeiben mutatkozott be az ukrán első osztályban, majd 2017-ben Kisvárdára igazolt. Hét és fél éven keresztül erősítette a rétközieket, ez idő alatt tíz gólt szerzett és nyolc gólpasszt osztott ki az élvonalban – mutatja be röviden az új szerzeményt a Fehérvár FC hivatalos honlapja.

„Nagyon örültem a Vidi megkeresésének, sok jót hallottam a klubról, és az elmúlt bő hét évben számos mérkőzést is játszottam a Fehérvár ellen – idézi a klubhonlap Melniket. – Nagyon motivált a lehetőség, tudom, hogy itt minden adva van a sikeres szerepléshez, kiváló az infrastruktúra, remek a szurkolótábor, és a város is tetszik, itt fogunk élni a feleségemmel és a kisfiunkkal. Természetesen a nemzetközi kupaszereplés lehetősége is nagyon motiváló volt számomra, ez is szerepet játszott a döntésemben. Mindenképp fejlődni szeretnék mint játékos, és amit biztosan megígérhetek, hogy mindig nagy szívvel fogok pályára lépni, és megpróbálom kihozni a maximumot magamból. Már nagyon várom, hogy a felkészülés elején találkozhassak az új csapattársaimmal!”

Melnik kettő plusz egy évre írt alá.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: George Dobson (angol, Charlton Athletic – Anglia, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérhet: Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemelt: Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg?)

Távozók: Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bese Barnabás (lejár a szerződése), Fiola Attila (lejár a szerződése), Emil Rockov (szerb-magyar)

Kölcsönből visszatér klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)