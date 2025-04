Lőw Zsolt: Sosem gratuláltak még ennyien

„Voltak már jó pillanataim a pályafutásom során. Az edzői stáb tagjaként a PSG-vel szerzett bajnoki cím, a Lipcsével való feljutás, vagy a Bajnokok Ligája-győzelem a Chelsea-vel. Rengeteg féle siker, de szerintem sosem kaptam ilyen sok üzenetet, mint most. Ez már nagyon extrém” – mondta a Bild tudósítása szerint a Bajnokok Ligájába kerülésért küzdő német gárda trénere, Lőw Zsolt.

A gratulálók sorai közt található az angol válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel, valamint a PSG és a Chelsea elnöke is. „Elmondhatom, nem titok: Joshua Kimmich, Leon Goretzka és néhány másik Bayern-játékos is üzent nekem, valamint kettő-három vezérkari tag is... Ez egy megerősítés számomra, hogy jó irányba haladok” – vélekedett a magyar vezetőedző.

Az RB Leipzig március 30-án jelentette be, hogy a szezon végéig Lőw Zsolt veszi át a csapat feletti irányítást Marco Rose menesztését követően. A lipcseiek hét közben a VfB Stuttgart ellen estek ki a Német Kupa elődöntőjéből, így már csak a Bundesligában a Bajnokok Ligája-szereplést érő pozíció megszerzése a magyar tréner feladata.