Az előző kontinenstorna ezüstérmese 14 pontos hátrányból fordított a női kosár Eb-n

A 2023-as kontinenstornán ezüstérmes, az elődöntőben akkor épp a magyar válogatottat legyőző spanyol csapat megszenvedett a csehekkel, akik 5–0-val kezdtek, és az első negyedet hatpontos előnnyel zárták. A második játékrészben Csehország 14 ponttal elhúzott – ebből kivette a részét Petra Holesínská is, aki korábban Cegléden is kosárlabdázott –, a nagyszünetre 11 pontos különbség maradt ebből. A fordulás után elkezdte lefaragni a hátrányát Spanyolország, és a 26. perc végén a vezetést is átvette, igaz, nem tartósan, mert ellenfele tudott újítani, és elment hét ponttal. Az utolsó negyedben Aina Ayuso vezérletével egalizáltak a spanyolok, de csak az utolsó három percben tudták megtörni a cseheket (Raquel Carrera pontjainak is köszönhetően), így 88–81-re megnyerték a mérkőzést – amelynek egyik játékvezetője Praksch Péter volt –, s a négy között majd a franciákkal találkoznak.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ, PIREUSZ

Spanyolország–Csehország 88–81 (12–18, 21–26, 28–22, 27–15)

Ld: Carrera 31, Ayuso 20/3, ill. Holesínská 23/12, Hamzová 20/6

Később

19.30: Belgium–Németország

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Franciaország–Litvánia 83–61 (35–14, 21–17, 15–14, 12–16)

Olaszország–Törökország 76–74 (20–17, 11–18, 19–15, 18–18, 8–6) – hosszabbítás után