Férfi kosár NB I: otthon győzött a Falco, idegenben az Olaj

Nem hiába fogadkozott az NHSZ-Szolnoki Olajbányász szerb edzője, Oliver Vidin. Legénysége magabiztosan kezdett az Atomerőmű SE otthonában lejátszott első elődöntős mérkőzésen, uralta az első másfél negyedet, a 13. percben már 37–25-re vezetett. Csapata jó játéka egy pillanatig sem befolyásolta Lukács Norbertet, aki a harmadik szabálytalansága után annyira dühös lett, hogy a kispadon ülve a földhöz vágott egy vizespalackot, így nedves lett a parkett és percekig állt a játék. Aztán a házigazda egyik legjobbja, Jay Jay Chandler hatalmasat sózott a ziccerben felugró Pallai Tamás karjára, de a játékvezetők úgy ítélték meg, az amerikai hátvéd csak blokkolni próbált, nem követett el szándékos durvaságot.

Állandósította tíz pont körüli előnyét a látogató, azonban nem jött ki jól abból, hogy belement az adok-kapokba. Túlságosan idegesen játszottak a Tisza-partiak, ennek következtében Eilingsfeld János kosarával a 22. percben 55–54-es vezetéshez jutottak a hazaiak. Döntetlenről indult a záró felvonás, de viszonylag hamar egymásután négy triplát is elsüllyesztett a Paks gyűrűjében a Szolnok, ebből hármat a szerb Sztrahinja Jovanovics vállalt magára, aki végül 24 pontot szórt. Nagyon kapart az Atomerőmű, hogy mérkőzésben maradjon, azonban a kritikus percekben már maximális összpontosítással dolgozott az Olaj, riválisa minden húzására volt válasza, így elvette Kosztasz Flevarakisz együttesének pályaelőnyét.

A másik ágon a bajnoki címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely játszi könnyedséggel jutott előnyhöz a Zalakerámia ZTE KK ellen, a döntőbe jutásért zajló párharcok kedden folytatódnak.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

ATOMERŐMŰ SE–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 88–96 (24–25, 25–29, 19–14, 20–28)

Paks, 1000 néző. V: Földházi, Cziffra, Makrai.

PAKS: CHANDLER 15, DUKES 16, Eilingsfeld 4, LOCKETT 29/9 , Arnold 2. Csere: BENKE 12, LAKE 8, Halmai, Dorogi, Kucsora 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz

SZOLNOK: SOMOGYI 13/3, SZ. JOVANOVICS 24/9, Lukács 5/3, Szubotics 3/3, AIMAQ 16. Csere: Radovanovics 10, PALLAI 13/12, Rudner 2, Krnjajszki 10/6, Peringer. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–12. 8. p.: 19–21. 14. p.: 27–42. 18. p.: 39–50. 24. p.: 57–58. 28. p.: 66–62. 34. p.: 75–84. 38. p.: 85–92. Kipontozódott: Pallai (34. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szolnok javára

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–ZALAKERÁMIA ZTE KK 94–62 (18–19, 25–10, 29–18, 22–15)

Szombathely, 2985 néző. V: Praksch, Mészáros B., Nagy V.

SZOMBATHELY: VÁRADI 8/6, Pongó Marcell 5/3, Clark 9/6, Bognár K. 2, Popovics 4. Csere: Keller Á. 9, Novakovics 5/3, PERL 23/9, DIGGS 19/18, Kovács B. 7, Sövegjártó 3/3. Edző: Milos Konakov

ZALAEGERSZEG: W. Garrett 8, Takács Martin 3, Keller I. 3/3, Bigelow 5, Tóth Á. 2. Csere: MCGOWENS 15, Jones 6/3, Takács Milán 9, Szalay 8/6, Csizmadia 3/3, Kovács Á. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–6. 8. p.: 14–12. 9. p.: 14–14. 11. p.: 21–19. 13. p.: 26–20. 15. p.: 29–24. 17. p.: 31–27. 19. p.: 40–27. 21. p.: 47–34. 24. p.: 57–34. 25. p.: 62–34. 33. p.: 75–51. 34. p.: 79–59. 37. p.: 87–59. 38. p.: 89–59

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Falco javára

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, a támadólepattanókkal voltak gondjaink, emiatt nem tudtunk megfelelő ritmusban játszani. Aztán ezt sikerült megoldanunk, jó helyzeteket alakítottunk ki és könnyű dobásokból növeltük előnyünket. Ez volt a siker egyik kulcsa. A másik, hogy alkalmazkodtunk a zalaiak agresszív védekezéséhez és extra passzaink is voltak. A második félidei energiát kell átvinnünk a következő meccsekre is.

Matthias Zollner: – Az első tizenöt percben remekül játszottunk, viszont ezt nem tudtuk negyven percen keresztül produkálni. A második negyed közepén ugyan időt kértem, ám ezt követően a Falco tíz nullás rohanást produkált, majd később még egyet. Ezután már nem tudtunk visszajönni a meccsbe. A következő találkozón a tizenöt percnyi jó, energikus játékot negyven percig szeretnénk kitolni.

A 9–14. HELYÉRT

NKA UNIVERSITAS PÉCS–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 84–72 (26–20, 20–15, 20–19, 18–18)

Pécs, 500 néző. V: Csabai-Kaskötő, Söjtöry, Szilágyi.

PÉCS: Kerpel-Fronius G. 4, DURHAM 20/3, Kollár 5/3, DURMO 28/6, MELEG 11. Csere: Brodie 6, Brbaklics 3, NIKOLIC 7/6, Bor, Scherer. Edző: Bojan Szalatics

HONVÉD: Simon K., GATLING 23/12, Reizinger 2, Hajdu 3, FREEMAN 9/9. Csere: Tanoh Dez 7, Kopácsi 2, FILIPOVICS 23/6, Mucza 2, Dócs 1. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–5. 8. p.: 14–17. 12. p.: 30–20. 18. p.: 43–33. 23. p.: 51–44. 27. p.: 62–54. 32. p.: 67–57. 36. p.: 74–64

MESTERMÉRLEG

Bojan Szalatics: – Nagy fizikai csatát vívtunk a vendégekkel. Jól kezdtünk, de a második játékrészben akadt egy jelentősebb megingásunk, igaz, abból aztán sikerült kijönnünk, méghozzá azért, mert jól összeszedtük magunkat.

Zlatko Jovanovic: – Nagyon küzdött mindkét csapat. Fiataljaink jól szálltak be a mérkőzésbe, de nem voltunk elég pontosak. A hazaiak sikere teljesen megérdemelt.

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–SZTE-SZEDEÁK 76–67 (20–21, 20–19, 12–17, 24–10)

Kecskemét, 400 néző. V: Kapitány, Frányó, Pozsonyi.

KECSKEMÉT: Seppälä 14/12, WITTMANN 11/3, RAKICSEVICS 23/12, Lee 9/3, KARAHODZSICS 6. Csere: Ivkovics M. 8/3, Schöll 2, Kelenföldi, Tóth B. 3/3. Megbízott edző: Dusan Markovics

SZEGED: VULIKICS 15/9, Cseh 11/3, EADY 13, GLISICS 12/6, Herndon 6/3. Csere: Cohill, Zsíros 6/6, Balogh Sz. 4, Polányi. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6–0. 8. p.: 11–16. 9. p.: 18–16. 12. p.: 26–21. 18. p.: 29–37. 20. p.: 37–37. 21. p.: 43–40. 27. p.: 45–49. 29. p.: 50–57. 31. p.: 61–57. 36. p.: 64–63

MESTERMÉRLEG

Dusan Markovics: – Nagyon fontos meccs volt ez nekünk, és boldog vagyok, hogy sikerült nyernünk. A Szeged nagyon kemény ellenfél volt, végig küzdött. Harcoltunk az első perctől a végéig, ez az utolsó negyedben csúcsosodott ki leginkább. Mindenki hozzátett a sikerhez, beleértve a stábtagokat is. Örülök, hogy bíztak bennem, és ebben a kiélezett helyzetben együtt behúztuk a győzelmet.

Simándi Árpád: – Elismerésem a Kecskemétnek, a végén jobban koncentrált. Mi is mindent beleadtunk, de a hajrában egy kicsivel jobban dobott az ellenfelünk. Szerintem kemények voltunk, küzdöttünk, harcoltunk. Az én csapatomat is megilleti a dicséret. Menni kell tovább ezen az úton, és akkor bent fogunk maradni.

MVM-OSE LIONS–PVSK-VEOLIA 87–88 (16–20, 21–24, 26–15, 17–21, 7–8) – hosszabbításban

Oroszlány, 627 néző. V: Győrffy P., Minár, Németh P.

OROSZLÁNY: Bishop 14/6, Illés 6/6, Takács Zs. 4, KENICS 13/3, DICKERSON 22. Csere: WILSON 21/3, Ruják A. 2, Szabadfi 1, Csuti 4/3, Werner. Edző: Virginijus Sirvydis

PVSK: VAUGHN 18/12, ARCHIBALD 26/15, Frank 2, DZSELETOVICS 22/9, Mokánszki. Csere: Merkl, MICSOVICS 12, Plézer 3/3, Antóni, Radó 5, Molnár Mátyás. Edző: Szrecsko Szekulovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–9. 7. p.: 10–9. 11. p.: 16–25. 13. p.: 20–31. 18. p.: 35–39. 21. p.: 37–46. 26. p.: 53–52. 31. p.: 66–59. 34. p.: 66–66. 37. p.: 75–68. 39. p.: 77–77. 40. p.: 80–80. 32. p.: 85–83

MESTERMÉRLEG

Virginijus Sirvydis: – Soha sem szoktam a játékvezetésről beszélni, de vannak dolgok, amiket nem értek. Az előző meccsen és most is döntő és egyértelmű szituációkban ítéltek fordítva a játékvezetők, mégpedig ellenünk. Szerintem egyébként ez megnyert meccs volt nekünk. Sajnos a rendes játékidő és a hosszabbítás utolsó másodperceiben sem azt játszották a játékosaim, amit kértem tőlük.

Szrecsko Szekulovics: – A szegedi vereség után nagyon nehéz volt talpra állnunk, de jól felkészültünk erre a mérkőzésre. Jól kezdtünk, aztán voltunk lent és fent is a találkozó során. Ebben az idényben több meccset is elvesztettünk az utolsó másodpercekben, ezúttal nekünk volt szerencsénk.