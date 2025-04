Nem a hibátlan alapszakasz, a bajnoki cím a legfontosabb cél a Falcónál

Noha az utóbbi időben többször is közel járt a vereséghez a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, mégis eljutott odáig, hogy 23 győzelemmel kezdje a bajnokságot, ezzel megdöntötte a Zalakerámia ZTE KK 22 mérkőzésen át tartó rekordját, amelyet a 2009–2010-es idényben állított fel (bővebben egyik keretes írásunkban). Legutóbb szerdán került gondba, ám hosszabbításban végül felülmúlta otthon az NKA Universitas Pécset, ahogyan győzött március 22-én, szintén a Schaeffler Arena Savariában az Endo Plus Service-Honvéd ellen is három ráadást követően. Ez a csúcs persze csak a honi élvonal újkori történetére vonatkozik, amióta a lebonyolítási rendben az oda-vissza vágós alapszakaszt rájátszásos párharcok követik a legjobb nyolc csapat részvételével (vagy éppen beiktatnak egy középszakaszt, mert ez is előfordult néhányszor).

Immár a rutint képviseli Keller Ákos (6), aki a magyar válogatottból már vissza is vonult (Fotó: Szabó Miklós)

A Budapesti Honvéd az 1980–1981-es évadban makulátlanul, 30 győzelemmel zárta az alapszakaszt, majd az 1–8. helyért lejátszott újabb (kör)mérkőzések közül a nyolcadikat veszítette el a Ganz-MÁVAG-gal szemben, vagyis 37 találkozón bizonyult megállíthatatlannak (bővebben másik keretes írásunkban) – ennyi meccset nem tud megnyerni a Falco az aktuális idényben ha veretlen marad, csak 35-öt. A következő idényben az alapszakasz második részének legvégén kaptak ki először a fővárosiak, a „tettes” ugyancsak a Ganz-MÁVAG volt, ez a sorozat 27 sikerből állt. A MAFC 1975-ben (akkor még naptári évben zajlott a bajnokság) 22 diadallal nyitott, a 23. fordulóban aztán a Honvéd egy ponttal jobbnak bizonyult nála. Ha már Honvéd: a modern kori magyar kosárlabda-bajnokságokat megelőző időszakban is tarolt a legendás alakulat, az 1955-ös, az 1956-os (mégsem szerzett bajnoki címet a csonka idényben), az 1957-es, az 1957–1958-as, az 1958–1959-es, valamint az 1959–1960-as évadot is veretlenül teljesítette.

„Lesznek még nehéz mérkőzéseink” – Mit jelent önnek ügyvezetőként a sorozatban elért huszonhárom győzelem?

– Arra gondolok most, hogy ez a csúcs nemcsak a Falco, hanem az újkori magyar kosárlabda történetének leghosszabb győzelmi sorozata is, természetesen nagyon örülünk neki. – Hogyan viselte a Honvéd elleni három és a Pécs elleni egy hosszabbítást?

– Meglátszott a csapatunkon a túlterheltség. Már több mint negyven meccset lejátszottunk ebben az idényben, és ezek egy részén ha a fizikai nem is, a mentális fáradtság észrevehető volt, ilyenkor többet hibáznak a játékosok. A sérülések és a betegségek is befolyásolták a helyzetünket, előfordult, hogy két légiósunk is hiányzott egyszerre. – Örülne, ha veretlenül lenne bajnok a csapata, vagy ilyesmire gondolni sem mer?

– Egyelőre az lenne jó, ha az alapszakasz végéig kihúznánk ezt a sorozatot, de lesznek még nehéz mérkőzéseink. A hétvégén jön az Alba, a jövő héten zárásként idegenben játszunk a Szolnokkal, de örülnék neki, ha megtartanánk a veretlenségünket. Aztán hamarosan folytatása következik a rájátszásban… – A múlt héten 2028-ig meghosszabbították Milos Konakov edző szerződését. Ez a bizalom és az elégedettség jele, igaz?

– Természetesen, hiszen nyolc éve tagja a Falco családnak, végigjárta a szamárlétrát, vezetőedzőként három bajnoki cím és két kupagyőzelem fűződik a nevéhez, vagyis semmi okunk sincs, hogy ne bízzunk benne. Jól építi fel a csapatot, jönnek az eredmények, megint bejutottunk a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé – mindez igazolja, hogy jó döntést hoztunk a kinevezésével. MINIINTERJÚ: GRÁCZER György, a Falco ügyvezetője

A mostani előtt is voltak egyébként figyelemre méltó produkciói a 2019 óta minden befejezett bajnokságot megnyerő Falcónak: a 2021–2022-es alapszakaszban 12 győzelemmel startolt, míg a legutóbbi, 2023–2024-es idényben sorozatban 17 mérkőzést tudott le sikerrel az alapszakaszban, 3–1-es mérlegét így javította 20–1-esre. Dominálnak tehát a vasiak manapság idehaza, de azt a klub korábbi csapatkapitánya, a magyar válogatott irányító, Váradi Benedek is tudja, hogy az újabb magyar bajnoki arany még messze nincs a kezükben.

„Sajnos azt kell mondanom, igen, téma volt az öltözőben a győzelmi sorozatunk – szögezte le a 30 éves játékos. – Idény közben nem szeretek ilyesmiről beszélgetni, nyilván jó ilyen tettet véghez vinni, de mindig azt vallom, lépésről lépésre kell haladni, mert ha egy nagy sorozaton gondolkodunk, az egy kicsit elviheti a figyelmet, és olyan nyomást helyezhet a csapatra, ami egyébként nem feltétlenül lenne szükséges a bajnokság ezen szakaszában. Ettől még természetesen örülünk a rekordnak. A másik oldalról azt is látjuk, miben kell fejlődnünk a rájátszásban, hogy a kiélezett szituációkat még jobban megoldjuk. Az alapszakasz megnyerésére nagy sanszunk volt, így, hogy elsők lettünk, kicsivel kedvezőbb pozícióból megyünk neki a playoffnak, és hogy az utóbbi meccseken jött elő a hullámvölgy, sokkal jobb, mintha a rájátszásban adódnának gondjaink.”

Váradi hozzátette, mivel szeptember óta szerda–szombat ritmusban játszanak, és válogatott mérkőzéseket is rendeztek időközben, abszolút normális, hogy minden csapatnak akadnak hullámvölgyei, még a legerősebbeknek is, és nem csupán itthon. Egyelőre nem lélegezhet fel a Falco, több elmaradt mérkőzése bekerült szerdára, majd a playoff előtt lesz egy hét pihenője a játékosoknak. A jövő hét közepén Pécsre utaznak, viszont mivel a Bajnokok Ligája-szereplést befejezték, nagy távolságokat már nem kell megtenniük. Váradi Benedek úgy véli, egyénileg és csapatszinten is megtalálták a megfelelő metódusát annak, hogyan kell felépíteni a meccseket és az edzéseket egy ilyen sűrű időszakban.

„Motivációt ad, hogy megnyerjünk minden mérkőzést, sportolóként ez a legfőbb célunk, de ha huszonhat nullás alapszakasz után nem nyerjük meg a bajnokságot, nem leszünk boldogok – szögezte le beszélgetőpartnerünk. – Ez legfeljebb érdekes statisztikai adat lenne, bár szép volna a veretlen alapszakasz, nem foglalkozom vele, a legfontosabb a bajnoki cím.”

A Budapesti Honvéd az 1980–1981-es idényben végigsöpört a magyar bajnokságon, a rajt után egymást követően 37 meccset nyert meg, mielőtt 1981. február 8-án a Ganz-MÁVAG vendégeként 83−79-re kikapott. Ám ezután újra csak győzött, így végül 43–1-es mutatóval lett bajnok. A Simon János által gardírozott csapatban már egyre markánsabb szerepet kapott az akkor még csak 20 esztendős Heinrich Róbert, aki olyan klasszisoktól tanulhatott minden nap, mint Kamarás György, Recska László, Gellér Sándor vagy Horváth Attila.

„Sorkatona voltam, de mindent ugyanúgy csináltam, mint a csapattársak, csak néha be kellett menni a laktanyába − mondta Heinrich. – Nagyon rendesek voltak, mert amit nem ettem meg, annak értékét postai csekken kiküldték. Rengeteg nagy egyéniségből állt az együttes, és hosszabb távon együtt maradt a keret magja. Persze, voltak oldalágról érkező fiatalok, de így volt felépítve a rendszer, ha egy idősebb játékos abbahagyta vagy eligazolt, helyére egy saját nevelésű fiatal érkezett. Abban az idényben minden összeállt, a szakmai munka nívós, a játékosok hozzáállása, mentalitása példaértékű volt. Folyamatosan fejlődtem én is, nem kellett új rendszert kitalálni, kidolgozni, emellett több volt a türelem a játékosok iránt, mert az eredménykényszer kisebb volt. Családként éltünk, rengeteg közös programunk volt, baráti szálak fűztek össze minket egységgé. Recska és Gellér volt a csapat esze, nekik olyan motivációjuk volt, hogy ezzel maguk mellé állították a többséget. A csapat azért volt kiemelkedően jó, mert a játékosok együtt tudtak igazi egyéniségek lenni. Nyilván a lebonyolítás más volt, nem volt playoff, amiben a kisiklás jobban benne van, mert szinte törvényszerű egy ötmeccses sorozatban, hogy a gyengébb gárda is nyer egy mérkőzést. Ez a Falco borzasztóan erős, sokkal jobb kerete van a riválisainál, szerintem alkalmas lehet arra, hogy megdöntse a rekordunkat.” A Honvéd-család elsöprő aranya és sorozata

Váradi tudja, Zalaegerszegen hatalmas kosárlabdaláz volt 15 éve, később a csapattársa volt az amerikai légiós, Chad Timberlake a Falcóban, vele is beszélgetett arról az időszakról, és személyes emlékei is vannak. Óriási tett volt az is, bekerült a történelemkönyvekbe, ám végül mindenki arra emlékszik, ki lett a bajnok. A ZTE ugyan 22 siker után vereséget szenvedett az alapszakaszban, a bajnoki aranyérem meglett neki – hamarosan az is kiderül, mire jut a Falco.

Váradi Benedek (10) két külföldi évad után tért vissza a szombathelyi együtteshez, amelyben továbbra is kulcsembernek számít (Fotó: Árvai Károly)

Milos Konakov vezetőedző helyzetét nehezíti, hogy egyik kulcsemberére, az amerikai Matthew Tibyra már nem számíthat ebben az idényben. Az erőcsatár térdsérülése rehabilitációja közben kedden hasi fájdalmakra panaszkodott, és vakbélgyulladás miatt még az éjszaka folyamán megoperálták, a beavatkozás csaknem három órán át tartott, a vártnál komplikáltabb volt. Tiby jól van, a hét vége felé hagyhatja el a kórházat, de pályára már nem lép a tavasszal. Hogy továbbra is négy légiós lesz a szombathelyiek kötelékében, arra biztosítékot jelent a januárban érkező szerb Aleksza Novakovics, aki eredetileg csak a BL-küzdelmek befejezéséig maradt volna, de Tiby problémái miatt az évad végéig érvényes szerződést kötött vele a klub.

A Zalaegerszeg férficsapata váratlan, ám annál megérdemeltebb sikersorozata 2009. október 3-án kezdődött: a nyáron újjáalakult gárda az első bajnokiján 84–78-ra legyőzte a Kaposvárt, majd a soron következő 21 meccsét is megnyerte. A 22 találkozóból álló győzelmi sorozat 2010. március 20-án ért véget Szolnokon, miután az Olaj fantasztikus összecsapáson 83–82-re nyert a kék-fehérek ellen. Ezzel együtt az alapszakasz végén az élen végzett a ZTE, amely aztán a Magyar Kupát és a bajnoki címet is megnyerte. A csapat egyik meghatározó játékosa, Trepák Zoltán így emlékezett az évadra:

„Fantasztikus idény volt, remek csapat jött össze, és persze a két aranyérem még szebbé tette azt az évadot. Emlékszem, néhány győzelem után valaki, talán Kelemen Péter ügyvezető kitalálta, amíg nyerünk és tart a veretlenségi sorozat, addig a hazai meccsek után annyi pálinkát kellett meginni, ahány sikernél jártunk... Jól összerakott csapatunk volt, a légiósokat sem feltétlen a statisztikájuk alapján választotta Patonay Imre másodedző és Völgyi Péter vezetőedző, például Calvin Watson érkezésében sokat nyomott a latban, hogy nem szórakozni járt szabadidejében, hanem festett. Szerettünk melózni, kiemelkedő idényt produkáltunk, némileg váratlanul. A Falco erős együttes, de nem hinném, hogy a Honvéd 37 meccses sorozatát megdönti.”

Völgyi Péter, az akkori edző, jelenlegi női szövetségi kapitány, aki egyben a női élvonalbeli címvédő DVTK-t is irányítja, mindig szívesen emlékszik vissza a 2010-es egerszegi gárdával végrehajtott tettekre.

„Kitűnő személyiségek alkották az együttest, a játékosok is és a klubnál dolgozók is ki voltak éhezve a sikerre. A kulcs az volt, hogy tényleg mindenki alárendelt mindent annak, hogy sikeres évadunk legyen. Nagyon ritka, hogy szakmailag és emberileg is olyan módon összeálljon minden, ahogyan akkor, ez egy ajándék a szurkolóknak és a résztvevőknek is, kevés edzőnek adatik meg, hogy ezt megélje. »Putesszal« roppant büszkék vagyunk, hogy ez nekünk megadatott. A Falco erősségben felfelé kilóg a jelenlegi mezőnyből, bár azt gondolom, a sorozata nem akkora meglepetés, mint anno a miénk volt. Képesnek tartom a Honvéd csúcsának megdöntésére is.” ZTE: amikor mindenki mindent alárendelt a sikernek