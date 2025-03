Győzött a Real Madrid, de még így sincs rájátszást érő helyen a kosár Euroligában – videók

VIRTUS–REAL MADRID 67–80

A megelőző négy idegenbeli Euroliga-mérkőzését elvesztette a Real, így hiába van mélyponton a Virtus – egymást követő hat vereséggel várta az estét –, a királyiak nem mehettek biztosra Bolognában. De ezúttal nagyon összeszedetten kezdtek, már az első negyed végén több mint tíz ponttal vezettek, és a tekintélyes előnyt végig meg is őrizték. Dzanan Musa és Walter Tavares 13-13 pontot tett be a madridi közösbe, Mario Hezonjától ezúttal elég volt 10 is. A Real 15 győzelemmel és 14 vereséggel a 11. helyen várja a folytatást – az első tíz jut be a rájátszásba –, a Virtusnak (7, 22) már nincs reménye.

FENERBAHCE–ASVEL 92–82

A második hely megerősítése volt a csütörtök esti feladat, és a Fenerbahce (20, 9) nagyobb megerőltetés nélkül végre is hajtotta, egyben biztossá tette részvételét a playoffban. A török csapat az első negyed hajrájától végig vezetett, és kiegyensúlyozott dobóteljesítménnyel kézbesítette az ASVEL (11, 18) sorozatban hatodik vereségét. A házigazdáknál kilenc kosaras jutott el legalább nyolc pontig – a legmesszebbre Wade Baldwin (15) –, míg a lyoniaknál két korábbi Fener-játékos végzett a lőlap tetején: Joffrey Lauvergne 20-szal zárt, Nando De Colo 13 pontja mellett 11 asszisztot osztott.

MACCABI–MONACO 91–88

A Monaco is szeretne az első négyben zárni, ehhez nem ártott volna győznie a Maccabi átmeneti, belgrádi otthonában. Nem sikerült. Pedig a második félidőben szinte végig vezettek a hercegségbeliek, és bár Roman Szorkin triplája beesett, még akkor, az utolsó perc kezdetén is a Monaco állt jobban (80–81). Azt követően azonban mezőnyből és a vonalról is elrontottak mindent a vendégek, Rokas Jokubaitis ezt kihasználva fordított, és Levi Randolph két büntetővel lezárta a meccset. A playoffról bizonyosan lemaradó Maccabi (9, 20) jó passzban van, sorozatban harmadszor nyert, soraiban Jokubaitis és Szorkin 18-18 pontot szerzett, a Monaco (17, 12) legjobb dobója Mike James (26) volt.

ZALGIRIS–PARIS 83–81

Az első félidő hajrájában úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg a vendégcsapatot, hiszen húsz ponttal vezetett (27–47), ám alig telt el három és fél perc a harmadik negyedből, már csak egy volt a különbség (46–47). A párizsiak korábbi játékosa, Sylvain Francisco már abból a 19 pontos Zalgiris-rohamból is kivette a részét (behajított két triplát), és ő volt az, aki a hajrára fordulatossá váló mérkőzést eldöntötte: a francia válogatott játékos 2.5 másodperccel a vége előtt postázta a győztes duplát. Ignas Brazdeikis 16, Francisco 15 ponttal zárt a Zalgirisben (14, 15), az egymás után harmadszor veszítő Paris (16, 13) soraiban TJ Shorts (21), Nadir Hifi (17) és Mikael Jantunen (17) termelte a legtöbbet.

CRVENA ZVEZDA–MILAN 80–82

Belgrádban nemcsak a végjáték, hanem az egész mérkőzés kiélezett volt, egyik csapat sem tudott meglépni, a hajrára maradt a döntés – és akárcsak a felek olaszországi mérkőzésén, megint a Milan örülhetett. Az utóbbi napokban kisebb sérüléssel kínlódó Nikola Mirotic nemcsak vállalta a játékot, hanem 19 pontjával vezette is a milánói hadműveletet – az övé volt a meccs utolsó pontja négy másodperccel a vége előtt. Zach LeDay 15, Shavon Shields 14 ponttal zárt a vendégeknél, a CZ-ben Nemanja Nedovics (12) és Nikola Kalinics (12) volt a legjobb dobó. Mindkét csapat 16 győzelemmel és 13 vereséggel, a playoff szempontjából jó pozícióban várja a folytatást.

ALBA–BASKONIA 97–90

Négy hónapja várt az Alba arra, hogy végre Euroliga-meccset nyerjen Berlinben: Matt Thomas 21, Gabriele Procida és Martin Hermansson 13-13 pontot szerzett az ötödik győzelmét elkönyvelő német csapatban (5, 24), a playoffreményeit gyakorlatilag elveszítő Baskoniában (12, 17) Nikolaosz Rogavopulosz 17-tel, Markus Howard 15-tel finiselt.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 29. FORDULÓ

Csütörtöki mérkőzések

Virtus Bologna (olasz)–Real Madrid (spanyol) 67–80 (17–30, 16–20, 21–18, 13–12)

Fenerbahce (török)–ASVEL Villeurbanne (francia) 92–82 (30–23, 19–21, 21–16, 22–22)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Monaco (francia) 91–88 (21–18, 18–24, 20–21, 32–25)

Crvena zvezda (szerb)–Milan (olasz) 80–82 (24–23, 21–25, 19–20, 16–14)

Zalgiris Kaunas (litván)–Paris Basketball (francia) 83–81 (14–22, 17–25, 29–14, 23–20)

Alba Berlin (német)–Baskonia (spanyol) 97–90 (26–24, 24–22, 25–23, 22–21)

A pénteki program

20.15: Olympiakosz (görög)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Bayern München (német)–Anadolu Efes (török)

20.45: Barcelona (spanyol)–Partizan Beograd (szerb)