A Győr sem tudta megállítani a száguldó Sopront a női kosárlabda NB I-ben

AZ ALAPSZAKASZ MEGNYERÉSE szempontjából kulcsfontosságú Győr-Moson-Sopron megyei rangadót láthattunk vasárnap este. A házigazda Sopron Basket formája alapján abszolút favorit volt a Serco Uni Győr ellen, bár az Európa-kupa elődöntőjének első felvonásán otthon kapott ki a francia Villeneuve d’Ascqtól.

Nos, Gáspár Dávid együttese öt és fél perc alatt 20–9-cel demonstrálta, hogy nem nagyon szeretné a véletlenre bízni a döntést, és ezzel máris ledolgozta az egymás elleni első találkozón összeszedett 11 pontos hátrányt. Azért rendezte a sorokat a Győr, Angyal Barbara triplájával feljött öt pontra a második negyed elején, viszont a félidő végére visszaállt a differencia.

A folytatásban is csak az volt a kérdés, hogy 11-nél többel tud-e nyerni a Sopron, vagyis a győzelme nem forgott különösebb veszélyben. Óriási triplacsata alakult ki a negyedik negyedben, miközben 11 és 14 pont környékén ingadozott a különbség – a kegyelemdöfést Stephanie Reid triplája adta meg a vendégeknek, 91–75-re nyert a Sopron Basket, vagyis ha győz Szekszárdon vasárnap, meglepetésre megnyeri az alapszakaszt.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

SOPRON BASKET–SERCO UNI GYŐR 91–75 (24–16, 22–19, 19–23, 26–17)

Sopron, 1200 néző. V: Mészáros B., Csabai-Kaskötő, Győrffy P.

SOPRON: REID 9/3, Laczkó 10/6, Friskovec 5/3, BROOKS 18/6, MONROE 22. Csere: Krivacsevics 2, BÖRÖNDY 17/6, Papp 2, Varga A. 2, Pavlopulu 4. Edző: Gáspár Dávid

GYŐR: Ruff-Nagy 7/3, Dombai 8/3, Ács, Garbin 4/3, Kiss V. 6/3. Csere: Bach, Goree 10/3, DUBEI 21/12, Mészáros Á. 3/3, Angyal 5/3, TELENGA 11. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–9. 6. p.: 20–9. 8. p.: 24–10. 12. p.: 28–21. 15. p.: 36–24. 18. p.: 42–29. 22. p.: 50–37. 25. p.: 59–45. 28. p.: 63–52. 32. p.: 70–60. 35. p.: 79–65. 38. p.: 84–72

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Kemény meccs volt, nagyon jó ellenfél a Győr! Borzasztó veszélyes volt most is, és voltak szakaszok, amikor nem tudtuk tartani a koncentrációt, túl sokat hibáztunk. Ettől függetlenül ezúttal is megmutatkozott, hogy bárki előre tud lépni és lendíteni a csapat szekerén. Ennek nagyon örülök, büszke vagyok a lányokra és a szurkolóinkra is, akik sokan kijöttek minket buzdítani.

Cziczás László: – Mindenki tudja, hogy a soproni pálya nagyon nehéz, ami ismét bebizonyosodott. Küzdöttünk becsülettel, de sok hibával játszottunk, súlyos egyéni hibákat is elkövettünk, melyeket kíméletlenül megbüntettek a hazaiak. A lányok harcoltak és voltak jó dolgaink, amikbe tudunk kapaszkodni. Ezeket ki kell nyújtanunk a mérkőzések teljes egészére, ha ilyen ellenfelekkel szemben sikeresek akarunk lenni.

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Március 7.

NKA Univ. Pécs–Szigetszentmiklós 102–64

Március 8.

ELTE BEAC–Dávid Kornél KA 58–69

Cegléd–TFSE-MTK 66–78

Szekszárd–DVTK 85–91

Vasas–Darazsak 82–66