Női kosár: ki kell köszörülnie a csorbát válogatottunknak

Kedden a borsodi fővárosban beszélgethettek a média képviselői a kerettagokkal és fél órán keresztül megnézhették, hogyan mozognak legjobbjaink az előttük álló feladatok előtt. Kiss Virág már az edzés hivatalos kezdetét megelőzően a dobásokat gyakorolta, Horváth Szabolcs erőnléti edző szedte neki a labdát. Határ Bernadett és Turner Yvonne régi kedves soproni és válogatottbeli csapattársakként bolondoztak, Juhász Dorka (az Euroliga legértékesebb játékosa lett januárban az olasz Schio kiválósága) lábát Horváth Barnabás fizioterapeuta kötötte be – két nappal a februári selejtezős ablak első erőfelmérője előtt még nyoma sem volt izgalomnak, bár ebből sok következtetést nem vonhatunk le. Az viszont egyértelmű, hogy a csapat elszánt, szeretné kiköszörülni a tavaly őszi csorbát, és két győzelmet szerezni, hogy kijusson, kijuthasson a nyári Európa-bajnokságra.

A kedd esti foglalkozás játékos feladat után aktív munkával folytatódott, Völgyi Péter folyamatos instrukciókkal látta el a csapat tagjait, akik első körben a centerre kihegyezett figurákat vették át, aztán betörés-kiosztásból is láthattunk néhányat, széles volt tehát a paletta és nagy a pörgés. „Írjak kérvényt, hogy tudjunk haladni?” – sürgette övéit Völgyi mester, akiről lerítt, hogy szintén elképesztően motivált, ezer fokon izzott, pillanatig sem kételkedhetünk abban, legjobb tudása szerint készíti fel nemzeti együttesünket az előttünk álló csatákra. Amelyeken a DVTK-s Aho Nina nem segíthet, hasonlóan a súlyos vállsérülése miatt harcképtelen Studer Ágneshez, vagyis irányító-hátvéd poszton nem leszünk a legmasszívabbak. Ez persze nem kifogás, a keretünk így is épp elég ütőképes ahhoz, hogy hozza a kötelezőket.

„Bíznunk kell magunkban, igazi csapatként kell kosárlabdázni”

– Hogy jött a lehetőség, hogy ismét a magyar válogatottban szerepeljen?

– Istennek hála kaptam egy üzenetet a szövetségi kapitánytól, amiről először azt hittem, csak valami tréfa – válaszolta Turner Yvonne, a válogatott irányítója. – Amióta még soproni játékosként megkaptam a magyar útlevelet, megtiszteltetés minden egyes alkalom, amikor felvehetem a címeres mezt, az egész országért játszhatok, szóval természetesen izgatott vagyok amiatt, hogy ismét itt lehetek. A lányok és mindenki más is kedves, s bár átalakult az edzői stáb a legutóbbi szereplésem óta, az alapvetések nem változtak.

– Szép emlékeket őriz a múltból?

– Hogyne, nagyon jó, hogy együtt játszhattam különböző magyar játékosokkal, akik a bajnokságban az ellenfeleim voltak. Nagyon tehetséges ez a mostani válogatott, jó a részének lenni, és látni a társakat más perspektívából, mint a pályán riválisként. Azt is jó szívvel nézem, hogyan fejlődtek a játékosok az évek alatt, és már nagyon várom a csütörtöki hazai mérkőzést!

– Mik a várakozásai a következő két találkozóval kapcsolatban?

– Hogy játsszuk a saját játékunkat. Ami novemberben történt, része a sportnak, bíznunk kell magunkban, igazi csapatként kell kosárlabdázni, és bár sokan mondják, nyomás lesz rajtunk, ez mindennapos érzés nekünk, nem kell vele törődnünk, csak azzal, hogy magunkra figyelve megszerezzük a szükséges győzelmeket.

– Jó formában van most, a Valencia játékosaként?

– Igen, új kihívás ez remek Euroliga-csapatban, hogy a karrierem ezen szakaszában is versenyképes maradjak a legjobbakkal a spanyol bajnokságban és a nemzetközi porondon egyaránt, illetve hasznosítsam a képességeimet, bárhol is van rájuk szükség. Nagyszerű a keretünk támadó- és védőoldalon egyaránt, dolgozunk az összhangon, hogy egybeillesszük a puzzledarabokat.

KOSÁRLABDA

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, NŐK

B-csoport

5. forduló, csütörtök

18.00: Magyarország–Finnország (Tv: M4 Sport)

18.00: Bulgária–Szlovénia

6. forduló, vasárnap

18.00: Bulgária–Magyarország

18.00: Szlovénia–Finnország

Az állás: 1. Szlovénia 7 pont, 2. Magyarország 6, 3. Finnország 6, 4. Bulgária 5

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.

A MAGYAR KERET

Angyal Barbara, Dombai Réka, Dubei Debóra, Kiss Virág (mind Serco Uni Győr), Határ Bernadett (Elitzur Ramla, izraeli), Juhász Dorka (Famila Schio, olasz), Kányási Veronika, Lelik Réka, Miklós Melinda (mindhárom DVTK Hun-Therm), Mányoky Réka (Tarr KSC Szekszárd), Papp Klaudia, Varga Alíz (mindkettő Sopron Basket), Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Turner Yvonne (Valencia Basket, spanyol)