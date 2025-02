Nem volt esélye az enerváltan játszó Falcónak a kosár BL-ben

Nem megbántva a Nanterre csarnokát, de nem egy takaros létesítmény.

Az ide látogató csapatoknak már a bejutás is nehéz, hiszen a kosárpálya egy uszodával található egy komplexumban, a bejárat szinte azonos, csoda, hogy a Falco kosarasai eddig nem kaptak kabinkulcsokat és úszósapkát a beléptetésnél.

Másfajta sapka viszont nem ártott volna, mert a szocreál betonhodályban nem volt túl meleg, így a korán érkező nézők le sem vették a kabátjaikat a bemelegítés alatt, de legalább gondolhattuk, hogy a játékosok majd csipkedik magukat.

A szombathelyiek saját nevelésű hátvédjének, Váradi Benedeknek duplán fontos lett volna a győzelem, egyrészt az idegenbeli bravúr rendkívül értékes, egyébként meg éppen szerdán töltötte be 30. életévét.

Az első negyedben viszont egyre csak távolodott az esetleges felhőtlen szülinapi jókedv. A szombathelyi játékosok nagyon rossz dobóformával kezdtek, nem sikerült bedobni még a tiszta helyzeteket sem, a franciák viszont agresszívan, gyorsan kosárlabdáztak, és sokszor megbontották a Falco védekezését. A hazaiak egyre csak távolodtak, a 9. percben Milos Konakovnak másodszor kellett időt kérnie, ekkor már 15 ponttal mentek a hazaiak. A végén lehetett legalább annak örülni, hogy Aleksza Novakovics bedobta a dudaszós triplát. Tíz perc után a Falco 29 százalékkal célzott mezőnyből, 22-vel a triplavonalon túlról, ezeken mindenképpen javítani kellett.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, Perl Zoltán érezte úgy, hogy többet kell vállalnia, kosaraival tíz alá jött be a magyar együttes, időt is kért a francia kispad. Sajnos a palánk alatt a Nanterre fiatal horvát centere, Roko Prkacin remekül dolgozott, így nem sikerült tovább faragni a hátrányból. A negyed második felében viszont néhány jó védekezés meghozta a gyümölcsét, Marvin Clark triplája pedig a reményeket éltette, mert szoros lett a mérkőzés, már csak hat volt közte. Csak ezután mintha bedeszkázták volna a hazai gyűrűt, megint kijöttek a könnyű dobások is, kétszer meg a támadóidő járt le, nyilván kihasználta a Nanterre a Falco lefagyását és egy 8–1-es rohammal lépett el a nagyszünetre.

És a pihenő sem tett jót a Falcónak, amely továbbra is enervált és pontatlan volt, talán most jött ki az erőltetett menet a rengeteg utazással, sok mérkőzéssel, és nyilván nem segített, hogy a sérülések miatt borult a rotáció. A Nanterre kemény védekezése sem ízlett a szombathelyieknek, ha meg néha felcsillant egy halvány remény, hogy szorosabb legyen a meccs, akkor mindig jött a franciák részéről egy extra dobás. A harmadik negyed hajrájában már húsz pontra hízott a különbség és nagyon elúszni látszott a hajó.

És el is úszott, de a szombathelyiek becsületére legyen mondva, összeszorították a fogukat és mindent megpróbáltak, hogy valahogy szorosabbá tegyék a meccset. Ez az akarat annyit ért, hogy sikerült megnyerni az utolsó negyedet, de ennél több sikerélménye ezúttal nem volt a Konakov-legénységnek, amely egyelőre két vereséggel áll a második csoportkörben.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ

L-CSOPORT, 2. FORDULÓ

NANTERRE (francia)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 83–71 (25–14, 19–17, 22–15, 17–25)

Nanterre, 800 néző. V: Kozlovskis (lett), Yilmaz (török), Jacobs (belga)

NANTERRE: Caver 7, Sene 5/3, Rodriguez 5/3, HOWARD 21/12, PRKACIN 16. Csere: Barbitch 6, TILLMAN 18/3, Fischer 5/3, Zulemie. Edző: Phillippe Da Silva

FALCO: Pongó Marcell 7/3, VÁRADI 13/6, Clark 6/3, Bognár K. 4, Popovics 8. Csere: PERL 16, Keller Á. 7, Novakovics 3/3, Kovács B. 7/3. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–2. 5. p.: 12–5. 9. p.: 24–9. 12. p.: 27–18. 17. p.: 36–30. 23. p.: 50–33. 28. p.: 57–44. 32. p.: 66–50. 35. p.: 74–55. 38. p.: 75–64. Kipontozódott: Keller Á. (36. p.), Fischer (39. p.), Clark (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Phillipe Da Silva: – A Falco nem adta fel és tudtuk, mennyire remek csapat, a legjobb tizenhat között már csak minőségi ellenfelekkel találkozhatunk. A hajrában sok labdát eladtunk, ismét itt a tanulság, negyven percig kell koncentrálni. Azonban én a meccs első 35 percére emlékszem most, mert a játékosaim megérdemlik, kemény munkát tettek ebbe a meccsbe.

Milos Konakov: – Jó meccse volt a Nanterre-nek, nagy intenzitással játszott végig, szinte negyven percen keresztül. Nekünk ez nem sikerült, ha nincs jó védekezés, akkor a támadás sem fog működni. Annak örülök, hogy húszpontos hátránynál megmutattuk a karakterünket, és sikerült csökkenteni a különbséget, persze a vereség tényén ez nem változtat.

A másik mérkőzésen: Nymburk (cseh)–Murcia (spanyol) 85–70