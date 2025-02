Egy percig sem volt kérdés: harminc ponttal vertük meg a finneket Miskolcon

Tíz perc alatt mindössze nyolc pontot engedélyeztünk Finnországnak, amelynél Kuieren kívül képtelen volt betalálni más 12 percen át. Jól haladtunk, a 15. percbe lépve 26–13-ra vezettünk, amivel maximálisan elégedettek lehettünk, a finnek kevésbé, időt is kért Ilkka Palviainen. Dubei Debóra és Kányási Veronika is bepörkölt egy hárompontost, egyre jobban néztünk ki.

Dombai Réka triplájával és 18 pontos előnnyel zártuk a félidőt, úgyhogy nyugodtan lehetett építkezni a folytatásban is. Kuier sportszerűtlen hibájával indult a harmadik tíz perc, mi meg lendületben maradtunk, innentől egyetlen cél lebeghetett mindenki szeme előtt: kialakítani a lehető legnagyobb különbséget.

Dubei is kapott egy sportszerűtlen faultot, belefért, utána dobott egy újabb távolit, és szépen növeltük a differenciát, 15 perccel a végső dudaszó előtt 55–25 volt már ide. Mindeközben sajnálatosan Szlovénia is stabilizálta előnyét Bulgáriában, de a kilencpontos különbség pillanatok alatt elolvadt. Mi az utolsó felvonás előtt 33 ponttal álltunk jobban, Kányási centereket megszégyenítő módon került ziccerbe és oldotta meg a feladatát.

Aztán Török Ágnes dobott remek hármast, és mivel a tendenciák nem változtak, fél szemmel ismét a szlovénok meccsére sandíthattunk: hétpontos előnyről kezdték a negyedik negyedet, szóval ismét csökkenhetett a lelkesedésünk, ami aztán már vissza sem jött, nem kaptunk támogatást a bolgároktól, kikaptak otthon. Völgyi Péter időkérése után Juhász szerzett gyors kosarat (74–39), bár a finnek nem mutattak semmi különlegeset, a kalapemelést megérdemelte válogatottunk, a játék minden elemében jól teljesített, és végig ráerőltette az akaratát riválisára.

Turner reaktiválása egyelőre telitalálatnak bizonyult, és mivel a 37 éves játékmester személyiségéről csak a legjobbakat írhatjuk le, semmi kétségünk, hogy a következő erőpróbákon is nagy segítségére lesz a csapatnak. A vége 80–50 lett, vasárnap Bulgáriában nyerni kell, és ha így teszünk, akkor a kötelező minimumnak már eleget is tettünk. A többi meg másokon is múlik, de nagy különbségű diadalunknak hála, reális az esély a továbbjutásra.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

B-CSOPORT

5. FORDULÓ, MISKOLC

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 80–50 (20–8, 19–13, 24–9, 17–20)

Miskolc, 2100 néző. V: Tomic (horvát), Ignatiu (ciprusi), Radonjic (osztrák).

MAGYARORSZÁG: TURNER 16, Lelik 2, DUBEI 10/6, JUHÁSZ D. 14, Határ 12. Csere: Kiss V. 9/3, Dombai 5/3, Miklós M., KÁNYÁSI 7/3, Török 5/3. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter.

FINNORSZÁG: Lahtinen 2, BEJEDI 14/12, Agyei 2, Aijanen 3, KUIER 15/6. Csere: L.-L. Lehtoranta, Pirittinen 5/3, Tulonen 3/3, Onella 6, Kujala, Talonen. Szövetségi kapitány: Ilkka Palviainen.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–0. 7. p.: 7–6. 9. p.: 17–8. 13. p.: 22–12. 15. p.: 26–13. 17. p.: 32–13. 22. p.: 46–21. 25. p.: 51–25. 27. p.: 57–27. 30. p.: 61–30. 33. p.: 68–36. 37. p.: 76–41. 39. p.: 78–44

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Remekül sikerült felkészülni az ellenfél játékára, már a mérkőzés elején elbizonytalanítottuk a finneket, gyors indításos kosarakat tudtunk szerezni, amivel kellő előnyre tettünk szert. Sajnálom az utolsó negyedet, de összességében nagyon elégedett vagyok, ez a harminc pontos különbség elég lehet ahhoz, hogy kijussunk az Eb-re, ha Bulgáriában is nyerni tudunk vasárnap. Sok kritikát kaptunk korábban, hogy Diósgyőrben nem tud jól játszani a csapat, most bizonyítottuk ennek az ellenkezőjét.

Ilkka Palviainen: – Elismerésem a magyar csapatnak, a magas emberei domináltak ezen a meccsen, sok lepattanót szereztek. Ellenfelünk pontosabban is dobott, de arra büszkék lehetünk, hogy az utolsó negyedben jobbak tudtunk lenni.

A csoport másik mérkőzésen: Bulgária–Szlovénia 83–94

A csoport állása az utolsó forduló előtt: 1. Szlovénia 9 pont, 2. Magyarország 8, 3. Finnország 7, 4. Bulgária 6 (Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.)

6., UTOLSÓ FORDULÓ

VASÁRNAP

18.00: Bulgária–Magyarország

18.00: Szlovénia–Finnország