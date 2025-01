Férfi kosárlabda: A rengeteg nehézség ellenére töretlenül hiszek magamban – Somogyi Ádám

– Hogyan teltek az ünnepek?

– A bátyám meglepett, kijött néhány napra, így vele töltöttem a karácsonyt. Ezenkívül sok edzéssel, csak huszonötödike volt szabadnap, a többi lényegében folyamatos munkával és egy meccsel telt – felelte Somogyi Ádám, a spanyol élvonalbeli Río Breogán irányítója.

– Egyértelmű, hogy Veljko Mrsic edző távozásával megnőttek a játékpercei a Breogánban.

– Valóban kedvezett nekem az edzőváltás, ráadásul Luis Casimiro személyében kiemelkedő szakemberrel dolgozhatok együtt. 1993 óta az ACB-ligában edzősködik, és annak ellenére, hogy 64 éves, hihetetlenül modern kosárlabdát és hatékony rendszert játszat velünk. Kovács Adrián tudna róla sokat mesélni, ők a Valenciánál hasonló stílust képviselnek. Nagyon örültem Casimiro érkezésének, izgatottan vártam, és valóban több percet ad Mrsicnél. Mindennap keményen dolgozom, szeretném, ha még több lehetőséghez jutnék.

– Milyen volt a viszonya Mrsiccsel?

– Nem volt összetűzésünk vagy szóváltás köztünk, az edzéseken sohasem személyeskedett velem. Nem ilyen oka volt, hogy nem játszatott, emberileg nem volt problémánk egymással, nem volt tiszteletlen velem szemben.

– Az is fontos, hogy már meg is duplázták a győzelmeik számát a bajnokságban.

– Bár Casimiro kicsit szenved az angollal, mindenki, mi, európai légiósok, az amerikaiak és a spanyolok is hisznek a rendszerben, beleadnak mindent, érezzük, hogy nagyon jó kosárlabdát játszat velünk. Rengeteg öt az öt és négy a négy elleni játékszituációt gyakorolunk, hogy a meccseken használni tudjuk az adott helyzetben. A taktikai rész mellett a pedagógiai és pszichológiai tudását tekintve is kiváló edző.

– Nagyon szoros a tabella, az utolsó előtti helyen állnak. Van pánik a vezetők körében?

– Pánik egyáltalán nincs, ahogyan említette, a legutóbbi négy meccs­ből kétszer győztünk, játszottunk a Real Madriddal, a Málagával és a Gran Canariával is. Ha két mérkőzéssel többet nyertünk volna, kilencedikek lehetnénk a tizennyolc csapatos tabellán, de nem foglalkozunk vele, azzal nem leszünk előrébb. Apró részleteket finomítva fejlődünk és dolgozunk a céljainkért.

– Milyen a híres-neves szurkolótábor, tényleg jó hangulatot teremtenek a drukkerek?

– Elképesztőek. A Falcóéhoz tudnám hasonlítani, annyi különbséggel, hogy itt nemcsak a B-közép, hanem több mint ötezer ember szurkolja végig a meccset. Nem véletlen, hogy tavaly a lugói drukkerhad érdemelte ki a legjobb tábornak járó elismerést a spanyol első osztályban, igazi katlanban játszhatunk.

– Másodikán és negyedikén is játszanak – fontos mérkőzések következnek?

– Rendkívül fontosak, az Andorra egy, a Manresa két sikerrel jár előttünk. Az Andorra elleni meccs különleges is lesz, hiszen ott játszottam, már jó előre bekarikáztam január negyedikét a naptárban. Ha a legjobbunkat nyújtjuk, megnyerhetjük ezeket a találkozókat.

– Kis túlzással a fél NB I-gyel hírbe hozták az utóbbi időben. Egyelőre a Breogánnál marad, megharcol a csapatba kerülésért?

– Ez a mentalitás és hozzáállás jellemez. Kínlódtam az elmúlt időszakban, de nem az volt az első, hogy bedobom a törülközőt, viszont az utóbbi néhány hétben már úgy tűnt, ennek nincs értelme és elhagyom a klubot. Aztán az új edző érkezésével megváltozott a helyzet, próbálom kiharcolni a szerepemet, de sosem lehet tudni, mit hoz a jövő…

– Hogyan élte meg, hogy novemberben kimaradt a válogatottból?

– Szurkoltam a srácoknak, online néztem a törökök elleni selejtező meccseket, a másodikon jól játszottak. Tiszteletben tartom a szövetségi kapitány döntését, kiváló szakember, de nem értettem vele egyet, szerintem a játékhiány ellenére tudtam volna segíteni. Ugyanakkor Gasper Okorn profi és tudja, hogy mit csinál.

– Összességében milyen a hangulata, bizakodó, motivált, hogyan áll az évad hátralévő részéhez?

– A rengeteg nehézség ellenére hiszek magamban, abban, hogy a munka, amit akár az edzéseken túl is beleteszek a kosárlabdába, meghozza a gyümölcsét. Hiszek abban, hogy ha megteszem a tőlem telhető legtöbbet, fegyelmezett maradok, a körülményektől függetlenül is minden rendben lesz. Megdolgozom a lehetőségért, és amennyi adódik, abból a legtöbbet hozom ki.