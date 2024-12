Pazar triplarekord és pontcsúcs Kendrick Nunntól, nyert a címvédő a férfi kosár Euroligában

PANATHINAIKOSZ–MILAN 103–74

A címvédő zöldek remélték, hogy Kendrick Nunn kellően felspannolva tér vissza egymeccses eltiltásából; nos, nem kellett csalódniuk, az amerikai dobóhátvéd az első negyedben nyolcszor kísérletezett hárompontossal, ezekből hét bement, amivel gyakorlatilag biztossá tette, hogy a Panathinaikosz véget vet a Milan hatos győzelmi sorozatának. A folytatás kis túlzással arról szólt, hogy az első negyedbeli hét sikeres triplával Euroliga-rekordot döntő korábbi NBA-játékos túlszárnyalja-e Andreas Obst néhány hete elért meccsrekordját (11) is. Nos, ez nem jött össze, a folytatásban Nunn nyolc hármasából már csak egy ment be, viszont a meccs végén a neve mellé kerülő 39 pont így is Euroliga-idénycsúcs – a Bayern dobóhátvédje 34-gyel tartotta az eddigit.

MONACO–BAYERN 93–74

Mindkét csapat megnyerte az előző két Euroliga-meccsét, és kezdetben úgy tűnt, hogy a Bayern építi tovább jó sorozatát – a második negyed elején 11 ponttal vezettek a vendégek. Ott aztán meglódult a Monaco, Jorgosz Papajannisz egy triplával és egy duplával 24–5-ös rohamot indított; ebből még visszajött a müncheni csapat (52–51), de a harmadik játékrészben Mike James hármasával is indult egy 20–5, és az már döntőnek bizonyult. Papajannisz (14) vezetésével öt monacói jutott el legalább tíz pontig, a Bayernben Carsen Edwards volt a legjobb 17-tel. A fent emlegetett Obstnak kedden nem volt jó estéje, öt triplakísérletéből csak egy ment be, öt ponttal zárt.

BARCELONA–FENERBAHCE 90–63

A Barcelona az előző öt Euroliga-mérkőzéséből négyet elvesztett, ideje volt egy kiadós győzelemnek, pláne, hogy a Fenerbahce élén egy korábbi Barca-tréner, Sarunas Jasikevicius látogatott vissza a Palau Blaugranába. A csapatot korábban játékosként is erősítő litván klasszis nagyon udvarias fogadtatásban részesült, vastapssal köszöntötték, aztán a tanítványai már más sorsra jutottak – főként Kevin Punter (25), Justin Anderson (18) és Jabari Parker (15) pontjaira építve a katalánok nagyon megverték őket. A tabellán még így is a Fener áll előrébb (10,6; 9,7).

PARIS–REAL MADRID 85–96

A párizsiak tízes győzelmi sorozata a múlt héten véget ért, de a ligaújonc így sem számított esélytelennek az őszt végigkínlódó Real ellen. A rutin azonban többet ért ezen az estén, pláne úgy, hogy az egyik vezér, TJ Shorts betegség miatt nem játszhatott a hazaiaknál. A Real először az első negyed végén lépett meg egy 13–2-es szakasszal, majd újra és újra megkísérelte leszakítani ellenfelét. Sokáig nem sikerült, még az utolsó negyedben is volt döntetlen állás (72–72). Még Sergio Llull triplája (73–78) után sem adta fel a Paris, Mario Hezonja hármasa (80–86) után is maradt 2:25 perce, de abban a szakaszban a madridiak kiválóan szedték a védőlepattanókat – és bedobták a kiharcolt büntetőket. A Realban hatan jutottak el tíz pontig – a legtovább Facundo Campazzo (19) –, a mezőny legeredményesebbje a párizsi Maodo Lo (30) volt. A Real három kudarc után nyert Euroliga-meccset, hét győzelemmel és kilenc vereséggel a 13. helyen áll, a Paris 11, 5-tel áll a másodikon.

PARTIZAN–ASVEL 79–82

A vendég lyoniak hármat megnyertek az előző négy Euroliga-meccsükből, szóval a Partizan nem mehetett biztosra, hiába húzott magával ötös győzelmi sorozatot. Fordulatos csata is kerekedett belőle, két számjegyű előnye egyik csapatnak sem volt. A hajrában az ASVEL hibázott kevesebbet, az Euroliga-veterán Nando de Colo tizenkét másodperccel a vége előtt dobott dupláját Theo Maledon két jó büntetővel megtoldotta, ami elég volt a vendégsikerhez.

MACCABI–BASKONIA 85–95

Egyik csapat sem villog ebben az Euroliga-idényben, a Maccabinak különösen a védekezéssel akadnak gondjai. Így volt a kedd esti belgrádi meccsen is: az első negyed végi rövidzárlatot 16–2-es rohammal büntette a Baskonia, köszönhetően Markus Howard két, Kamar Baldwin és Nikolaosz Rogkavopulosz egy-egy triplájának. A baszkok onnantól kézben tartották a meccset, összesen tucatnyi triplát juttattak célba, a 28 ponttal finiselő Howard egymaga hatot. A Maccabi egyvégtében negyedszer vesztett, a Baskonia két vereség után nyert újra.

ALBA BERLIN–ZALGIRIS 66–86

A liga legjobban és legrosszabbul védekező csapata csapott össze Berlinben, és nem borult a papírforma: a Zalgiris már az első negyedben nyomatékosította az erőviszonyokat, és végig fölényesen vezetve zsinórban harmadszor is győzött.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ

Monaco (francia)–Bayern München (német) 93–74 (18–24, 28–16, 31–20, 16–14)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Baskonia (spanyol) 85–95 (23–34, 20–23, 17–18, 25–20)

Panathinaikosz (görög)–Milan (olasz) 103–74 (38–15, 24–25, 17–20, 24–14)

Barcelona (spanyol)–Fenerbahce (török) 90–63 (20–12, 24–25, 21–16, 25–10)

Paris Basketball (francia)–Real Madrid (spanyol) 85–96 (17–26, 31–26, 19–18, 18–26)

Alba Berlin (német)–Zalgiris Kaunas (litván) 66–86 (10–24, 20–21, 16–24, 20–17)

Partizan Beograd (szerb)–ASVEL Villeurbanne (francia) 79–82 (21–24, 24–15, 20–27, 14–16)

