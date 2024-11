Török Ágnes kiélezett mérkőzésre számít a szívének kedves korábbi győri együttese ellen

– Nagy lendülettel, öt győzelemmel kezdték a bajnokságot. Mennyire törte meg ezt a két, idegenbeli rangadón elszenvedett vereség?

– Lendületben voltunk az elején, aztán a válogatott szünetet megelőzően két olyan csapattal találkoztunk, amely a közvetlen riválisaink közé sorolható – válaszolta az NKA Universitas Pécs–Serco Uni Győr rangadó előtt a nyáron a Rába partjáról Baranyába szerződő válogatott erőcsatár, Török Ágnes. – A Szekszárd elleni vereség kifejezetten fájó, úgy gondoltuk, ellene lehet keresnivalónk. Miskolcra eléggé fáradtan érkeztünk a hétközi Európa-kupa-meccs után két nappal, a DVTK-val csak a legjobb fizikai állapotunkban vehettük volna fel a versenyt. A szünet ebből a szempontból jól jött, szusszantunk és újult erővel folytathatjuk.

– Az Európa-kupában közel a továbbjutás, már a jövő heti fordulóban elérhetik. Mennyire fontos önöknek a nemzetközi szereplés?

– Abszolút fontos, a sorozat kezdetén is a továbbjutás volt a célunk. Idegenbeli meccseink maradtak még hátra, Jerevánban nagyon nagy lépést tehetünk a továbbjutás felé. Jó helyzetben vagyunk, a Campobassónál már biztosan jobbak vagyunk az egymás elleni eredményeket tekintve. Szeretnénk minél tovább menetelni és sok nemzetközi tapasztalatot szerezni.

– A szombati, Győr elleni mérkőzés különleges lesz. Milyen érzésekkel várja?

– Nagyon várom, jó és kiélezett találkozóra számítok. Nagyszerű lesz viszontlátni a győri arcokat, akiktől tíz év után idén elköszöntem. Nagyon sokat készültünk a meccsre, fontos faktor lesz, melyik csapat tudott jobban visszarázódni a hétköznapokba. Közülünk és a győriek közül is sokan jártak sokfelé a válogatott időszakban, de most ismét mindenkinek a klubidényre kell koncentrálnia.

– Djokics Zseljko edző kikérte a véleményét a riválisról?

– Elsősorban a saját dolgainkra összpontosítunk. Vasárnap végeztünk a válogatottnál, kis pihenő után újra munkába álltunk, és a Győr stílusát Zseljkónak sem kell bemutatni. Nem újdonság, hogy gyors, támadásorientált kosárlabdát játszik, kemény védekezéssel kell limitálnunk a pontjait. Kiélezett összecsapásra számítok a szívemnek nagyon kedves ellenféllel szemben.

– Bridget Carleton érkezése nagyon átalakítja a rivális játékát?

– Mindenképpen fontos tényező Bridget visszatérése, aki kifejezetten eredményes WNBA-idényt zárt, nagyon jól teljesített. A jelenléte biztosan változtat a Győr játékán, neki ez már a második évada Magyarországon, nem ismeretlen itthon. Kérdés, mennyire tudja rendezni a sorokat ellenfelünk, gyaníthatóan néhány nap elég neki a megújulásra.

– Végezetül a feketeleves: talált már magyarázatot arra, miért kapott ki kétszer is a válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozat novemberi mérkőzésein?

– Sok tényezőre vezethető vissza. Röviden és tömören: a védekezésen ment el a két meccs. Nem voltunk elég kemények és agresszívak, mintha váratlanul ért volna bennünket, amit az ellenfeleink mutattak a pályán. Nagyon nehéz volt úgy, hogy nem találtuk a ritmust, mert nálunk mindig első a védekezés, és abból tudunk jó tempót szerezni támadásban. Elképesztően nehéz helyzetbe hoztuk magunkat, viszont nincs minden veszve, ebbe kell kapaszkodnunk. A februári mérkőzésekre koncentrálunk, szeretnénk megnyerni, és meg is fogjuk nyerni őket. Megérdemli ez a társaság, hogy kijusson az Európa-bajnokságra, és az ottani szereplésünk remélhetőleg feledteti a most történteket.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.00: VBW CEKK Cegléd–Darazsak Sportakadémia

17.00: NKA Universitas Pécs–SERCO UNI Győr

18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM

19.00: E.ON ELTE BEAC–TARR KSC Szekszárd

19.00: TFSE-MTK–Sopron Basket

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. DVTK 7 7 – 562–308 1.000 14 2. Győr 6 6 – 577–364 1.000 12 3. Szekszárd 6 6 – 546–401 1.000 12 4. Sopron 6 5 1 534–297 0.917 11 5. Pécs 7 5 2 531–452 0.857 12 6. Vasas 6 4 2 409–402 0.833 10 7. TFSE 6 2 4 411–399 0.667 8 8. BEAC 6 2 4 393–475 0.667 8 9. Székesfehérvár 6 – 6 393–506 0.500 6 10. Szigetszentmiklós 6 – 6 306–504 0.500 6 11. Cegléd 6 – 6 268–509 0.500 6 12. Soproni Darazsak 6 – 6 263–576 0.500 6