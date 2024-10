Negyvenpercnyi harcos játék kell a Győrtől a meglepetéshez

ÓRAMŰ PONTOSSÁGÁVAL indult útnak a Serco Uni Győr kedd reggel a Rába-parti város Egyetemi csarnoka mellől, hogy elutazzon Prágába, idénybeli második Euroliga-mérkőzése helyszínére. A csapat és a stáb három kisbusszal, egy kisebb prágai dugót leszámítva zökkenőmentesen, két megállással öt óra alatt érkezett meg a cseh főváros egyik hoteljébe. Az első megállás nem mindenkinek jelentette ugyanazt a benzinkutat, merthogy a leghátul haladó járművet vezető Burdi Szabolcs fizioterapeuta az autópályát benépesítő kamionok sűrűjében nem vette észre, hogy a másik két kisbusz letért, így a szakmai stáb néhány tíz kilométerrel később nyújtóztatta ki a végtagjait. A következő pihenőnél aztán Cziczás László edző megtudta, hogy Angyal Barbarát kis híján otthagyták a benzinkúton, erre a szakember mosolyogva felhördült, mondván jobban kellene vigyázni az együttes egyetlen irányítójára – Ruff-Nagy Dóra izomsérülése miatt otthon maradt, továbbá nem bevethető a Minnesota Lynxszel a WNBA-döntőben szereplő kanadai Bridget Carleton sem.

A csapat este hét órakor edzett először a Královkában, a szerdai összecsapásnak otthont adó arénában, kemény foglalkozást élhettek át a játékosok. Régi jó ismerősökkel is találkozhattak a győriek: a legendás vezetőedzővel, a hetvenéves Natália Hejkovával, aki három éven át ült a Sopron kispadján, valamint Jan Pavlíkkal, az USK Praha jelenlegi másodedzője mintegy két évtizedet töltött különböző pozíciókban az Atomerőmű SE férficsapatánál. A legutóbbi Euroliga-kiírást harmadikként záró prágaiak négy kulcsemberüket is nélkülözik majd a mieink ellen, a spanyol Maite Cazorlát és Maria Condét, az amerikai-Puerto Ricó-i Brianna Jonest és a szlovén Teja Oblakot, ám így sem kell panaszkodniuk, más kérdés, hogy a nyomás rajtuk lesz, hiszen otthon ki kell javítaniuk a valenciai vereséget. Kiss Virág, a Győr nyáron szerződtetett magyar válogatott klasszisa is úgy érzi, szerdán gyakorlatilag teher nélkül léphetnek parkettre Csehországban.

„Az elején nyilván kicsit fura volt újra itthon lenni, de nagyon jó a közeg és a várost is szeretem, megszoktam a változást – taglalta a 26 éves magasember. – A Velence ellen a második félidőben felpuhultunk mind támadásban, mind védekezésben, sok eladott labdánk volt, ezt leindításokkal, könnyű kosarakkal kihasználta az ellenfél. Amit azon a mérkőzésen láttunk, egyáltalán nem reális kép, mi annál sokkal jobbak vagyunk, hogy otthon huszonegy ponttal kikapjunk az olaszoktól. Sok az új játékosunk, viszont az építkezést segíti, hogy nagyszerű közösséget alkotunk. Nagy önbizalommal kell játszanunk szerdán, remek mag alkotja a prágai csapatot, de nagyon örülnénk, ha negyvenpercnyi harcos játékkal meglepetést tudnánk szerezni, mert fontos lépés lenne a továbbjutás felé ebből a nagyon erős csoportból.”

Bár az eredmények és a játék képe még nem azt mutatja, amit szeretnénk látni, pozitívak a tapasztalataim a csapattal kapcsolatban. Az út elején, közepén járunk, nagyon jó emberekből álló keretet sikerült összeraknunk, erre nagy mértékben tudunk építeni. A lányok minden edzésen maximális erőbedobással dolgoznak, ennek egy idő után meglesz az eredménye. Vannak hiányzóink és olyan játékosaink, akik korábban nem játszottak az Euroligában, sőt, az Európa-kupában sem, tehát úgy kellett felvennünk a versenyt a múlt héten az Európa krémjéhez tartozó Veneziával, hogy jelentős hátrányban voltunk. Annak reményében érkeztünk Csehországba, hogy elcsípjük a Prahát, természetesen tisztában vagyunk a játékerejével, a rutinjával, nagyon nehéz meccs lesz, ettől függetlenül bízom benne, hogy tudunk folyamatosan fejlődni, s így jó mérkőzést játszani szerdán. CZICZÁS László, a Győr edzője

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

2. FORDULÓ

D-CSOPORT

19.00: USK Praha (cseh)–Serco Uni Győr

A-CSOPORT

20.00: DVTK Hun-Therm–Schio (olasz) (Tv: M4 Sport)