Lukács Norbert tudja, még javulhat a Szolnok

Három bajnoki, három győzelem.

A Szolnok sorrendben a Kecskemétet, az Oroszlányt, majd pénteken a Szegedet győzte le, a szegediek ellen az Olaj legjobbja Lukács Norbert volt, 20 pontja mellé leszedett 6 lepattanót, kiosztott 2 gólpasszt és adott 2 blokkot is.

„Az idény elején volt egy kisebb sérülésem, ezért az első fordulót ki is kellett hagynom, de most örülök neki, hogy játszhatok és érzem a bizalmat – kezdte a válogatott magasbedobó. – A legnagyobb erényem talán az, hogy lényegében bármilyen poszton szereplő játékos ellen tudok védekezni. Szeretném állandósítani a jó formát.”

Ha ez sikerül az Olaj fiatal játékosának, akkor arra is számíthat, hogy a novemberi Európa-bajnoki selejtezőkön szerepet kap a szövetségi kapitánytól, Gasper Okorntól. A szlovén edző főleg Lukács Norbert miatt nézte meg a szolnokiak Kecskemét elleni összecsapását, már más kérdés, hogy azt a találkozót a sérülése miatt még ki kellett hagynia kiszemeltjének, ám így is tudtak beszélgetni, Okorn felvázolta terveit a selejtezőkkel kapcsolatban.

Addig azonban még sok víz lefolyik a Dunán, a Szolnok kétfrontos menetelésbe kezd.

„A bajnokságban jól sikerült a rajt, fontos, hogy három győzelemmel kezdtünk, de messze van a játékunk a tökéletestől – magyarázta Lukács. – A nyáron sok változás történt, új légiósok érkeztek és a magyar magban is akadtak cserék, idő kell, hogy megfelelően összecsiszolódjunk. Egy külföldivel kevesebb lehet a meccskeretben, ez is újdonság, ám a legfontosabb, hogy folyamatosan fejlődjünk.”

Az már látszik – és ezt Lukács is megerősítette –, hogy az Olaj stílusa nem változott, a vezetőedző Oliver Vidin továbbra is a kemény, agresszív, egészpályás védekezést preferálja, ami nem nagyon ízlik az ellenfeleknek. A szolnokiak igyekeznek gyorsan játszani, de ahogy a válogatott játékos is említette, az összeszokáshoz idő kell.

Azt még nem lehet tudni, hogy a FIBA Európa-kupa rajtja ilyen szempontból túl közel van-e, ám tény, hogy az Olajbányász szerdán megkezdi szereplését a portugál Porto ellen, a későbbiekben pedig összecsap a csoportban a holland Limburggal és a görög PAOK-kal is.

„Talán a legnehezebb idegenbeli mérkőzéssel kezdünk, a Porto erős, atletikus csapat, tele remek játékossal – folytatta Lukács Norbert. – Úgy gondolom, nehéz csoportba kerültünk, de szeretnénk minél több győzelmet szerezni, a végén majd kiderül, mire visszük.”