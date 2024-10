Budapesten is megőrizte veretlenségét az NKA Pécs

A három meccs után is százszázalékos pécsieknél Meleg Gergő volt a legjobb 22 pontjával, és további négyen jutottak tíz pont fölé. A harmadik mérkőzésén is vesztes Honvédban az amerikai Shane Gatling emelkedett ki 33 pontjával.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

3. FORDULÓ

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–NKA UNIVERSITAS PÉCS 79–84 (22–14, 14–23, 22–23, 21–24)

Ludovika Aréna, 350 néző. V: Montgomery-Tóth C., Fodor A., Németh P.

HONVÉD: HARDRICT 9/3, GATLING 33/15, Hajdu P. 3/3, Grubor 6/6, Filipovics 10. Csere: KOPÁCSI 7/3, Balogh M. 4, MUCZA 7. Edző: Zlatko Jovanovic

PÉCS: Kerpel-Fronius G. 2, Brbaklics 2, DURMO 15, BACSOVICS 14, MELEG 22/3. Csere: ABELL 18/6, Scherer 11/9, Kollár B. Edző: Csirke Ferenc

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–7. 8. p.: 18–11. 12. p.: 25–16. 15. p.: 27–31. 19. p.: 33–35. 24. p.: 42–44. 28. p.: 56–53. 33. p.: 60–66. 38. p.: 66–77. 40. p.: 75–79. Kipontozódott: Hajdu P. (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovic: – Hiába tűnt úgy, hogy egy labdára is vissza tudunk kapaszkodni a végén, mégsem tudom azt mondani, hogy mindent beleadtunk ebbe a meccsbe. A sport pedig ilyen: ha nem adsz bele száz százalékot, akkor a fontos pillanatokban nem hozzád pattan a labda, nem a tiéd lesz a lepattanó. Amikor egy mérkőzés alatt kikényszerítesz tizennyolc labdaeladást, van tizenegy labdaszerzésed, és mégsem nyersz, akkor valami nagyon nincs rendben.

Csirke Ferenc: – Nagy győzelmet arattunk, hiszen nagyon nehéz pályán kellett játszanunk. Igen sok hiba volt a mérkőzésen, mind a két csapat a másik hibáiból élt, de a kulcs az volt, hogy a második negyedben szigorítottunk a védekezésen, csak tizennégy pontot kaptunk, és ennek köszönhetően meg tudtuk fordítani az állást. A mérkőzés vége börleszkbe illő volt, erre figyelnünk kell a jövőben.