A DVTK szoros csatában kikapott spanyol vendégétől a női kosárlabda Euroligában

TÖRTÉNELMI GYŐZELEMRE készült a DVTK Hun-Therm csütörtök este, hiszen még sosem nyert aktuális ellenfele, a spanyol Perfumerias Avenida Salamanca ellen. Igaz, a női elitsorozat A-csoportjának 3. fordulójában megrendezett összecsapásnak nincs veretes múltja, csak kétszer játszottak egymással az együttesek: két éve decemberben a 2011-es EL-győztes demoralizáló csapást mért magyar riválisára Salamancában (94–52), majd tavaly februárban kilenc ponttal nyert Diósgyőrben.

Ami pedig a mostani sorozat történéseit illeti, az exdiósgyőri Arella Guirantest is soraiban tudó spanyolok a nyitányon 34 ponttal kikaptak Schióban, aztán hazai pályán javítottak a francia Landes Basket ellen (81–52). Az említett Puerto Rico-i klasszis hátvéd mosolyogva tért vissza a DVTK Arénába, de akkor már nem nevetett, amikor az 5. percben Aho Nina lesapkázta egy vendégakció végén, majd a válogatott hátvéd egy remek triplát is bevágott.

Lendületes kezdést, kemény védekezést láttunk mindkét oldalon, a spanyolok hatalmas nyomást helyeztek a hazaiak labdás játékosaira, és többször is sikerrel halászták el a játékszert a fehér mezesektől. Aho Nina második hárompontosa és egy közeli duplája után hat ponttal „meglógott” a vendéglátó, időt is kért a dallamos nevű Anna Montanana – aki játékosként négyszeres spanyol bajnok volt a Valenciával és a Salamancával. Hiába, egyre nőtt a különbség, már 12 pont is volt a Diósgyőr előnye, ebből nyolc maradt a félidőre.

Nagy elánnal és gyors öt ponttal kezdett fordulás után a Salamanca, közben a DVTK három támadást is kétségbeesett dobással fejezett be. Így nagyon jókor jött a montenegrói Milica Jovanovics kettese, de érezhető volt, a momentum a védekezésben feljavuló vendégekhez került, akiknél Guirantes is megtalálta a megfelelő lőtávot, ami nem sok jóval kecsegtette a borsodiakat. A 26. percben kiegyenlített az Avenida, Völgyi Péter vezetőedzőnek magához kellett rendelnie csapatát, mert kapkodóvá és bizonytalanná váltak Lelik Rékáék.

A vezetést is átvette a vendégegyüttes, közben pánikhangulat közeli állapotban kosarazott a hazai csapat, rengeteg volt a hiba a piros-fehéreknél, akik a harmadik negyedet 13 ponttal elvesztették.

Rendkívül ideges hangulat uralkodott el a lelátón és a parketten is, így értünk a végjátékhoz, amikor Andrea Vilaro, aki az előző két meccsen négy pontot dobott összesen, 30 másodperccel a vége előtt gondolkodás nélkül bevágott egy triplát a sarokból, és ezzel megnyerte az utolsó két percben hat dobást is elrontó DVTK elleni meccset.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

DVTK Hun-Therm–Perfumerias Avenida (spanyol) 64–68 (16–18, 21–11, 11–24, 16–15)

Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzésén

Szerda: Famila Schio (olasz)–Basket Landes (francia) 64–60

Az állás: 1. Famila Schio 5 pont, 2. Perfumerias 5, 3. DVTK 4, 4. Landes 4