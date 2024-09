Az ideihez hasonló döntőre számíthatunk az évad végén

Hasonló trenddel számolhatunk a 2024–2025-ös női élvonalbeli idényben, mint a legutóbbiban. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal az idei két döntős, a DVTK Hun-Therm csaphat össze a Serco Uni Győrrel. Így, leírva nagyon egyszerűnek tűnik, a valóság talán más lesz. E párosítás megakadályozására az ismét számottevő erőt képviselő Sopron Basketnek és az NKA Universitas Pécsnek van a legnagyobb esélye.

Kezdjük az elején: a DVTK közel járt az Euroliga négyes döntőjéhez, simán megnyerte a bajnoki döntőt, viszont váratlanul kikapott a Soprontól a Magyar Kupa aranymeccsén a 2023–2024-es évadban. Völgyi Péter edző azóta már szövetségi kapitányként is bemutatkozott, stábjában a miskolciaknál és a nemzeti csapatban is ott van Ábrahám Márta, ez az állandóság, párhuzamosság nem elhanyagolható, ha a borsodi klub következő évadának esélyeit latolgatjuk. A keret szinte változatlan maradt, bár az ausztrál Darcee Garbin Győrbe tette át székhelyét, érkezett a helyére a lett Aleksa Gulbe, aki stabil Euroliga-játékos, valamint a szekszárdi Miklós Melinda is északkeletre költözött. Lelik Réka hazánk egyik legjobb kosárlabdázójává nőtte ki magát, Aho Nina és Kányási Veronika hasznossága megkérdőjelezhetetlen, Toman Petra sérüléséből felépülve nagyot dobhat, és négy fontos légióst is megtartott a DVTK – ilyen alapokkal nagy az esély a címvédésre.

A Győr 2012 óta hiába küzd a bajnoki címért, most megint harcba száll, méghozzá az Európa-klasszis magasember, Kiss Virág megszerzésével, aki hazatért a török Mersintől. Kulcskérdés, hogyan teljesít a kanadai Bridget Carleton, aki jelenleg a WNBA rájátszásában küzd a Minnesota Lynxszel, illetve milyen megállapodást köt tengerentúli kenyéradójával, ugyanis nagyon érzékenyen érintette a Rába-partiakat, hogy idén az elődöntő után el kellett utaznia – a döntő persze nemcsak emiatt, hanem a Cziczás László együttesét sújtó sérüléshullám miatt is lett rendkívül egyoldalú. Wentzel Nóra Lengyelországból jött haza, Weronika Telenga is onnan érkezett, míg az előző évadban a BEAC-ot erősítő Angyal Barbara nyáron a válogatottban is letette névjegyét a ruandai vb-előselejtezőn. Ebből a garnitúrából kell egységes csapatot formálnia Cziczás mesternek – nem megoldhatatlan feladat.

A Sopron Basket óriási meglepetésre nyerte meg az MK-t, most a legutóbbinál masszívabb keret áll Gáspár Dávid rendelkezésére, akinek képességeit nem kell magyaráznunk, két éve Euroliga-győztes lett a klubbal. Fegyverneky Zsófia ugyan visszavonult, de a leghűségesebb városban pattogtat Krivacsevics Tijana, Zala Friskovec, Jacinta Monroe, természetesen Jelena Brooks és megannyi kiváló magyar játékos, tehát a surranópályán messzire juthatnak a zöld-sárgák. Ahogyan a pécsiek is: Djokics Zseljko személyében nagy tudású és idehaza mérhetetlenül sok tapasztalattal felvértezett edző tért vissza a baranyaiak kispadjára, érkezett válogatottunk első számú irányítója, Studer Ágnes, a cseh válogatott kiváló centere, Julia Reisingerová, Győrből Török Ágnes, szóval az alapanyagra nem lehet panasz, talán a fiatalok sem vallanak szégyent.

A Szekszárd Magyar Biankával az élén közel lehet a legjobb négybe jutáshoz, a TFSE-MTK-nak erre jóval kevesebb sansza van, míg a BEAC-ot és a Vasast egyértelműen a középmezőnybe várjuk. A kiesés elkerüléséért a Szigetszentmiklós, a Cegléd és a két újonc, a székesfehérvári Dávid Kornél KA, valamint a Soproni Darazsak Sportakadémia küzdhet – legutóbb a 2002–2003-as kiírásban szerepelt két soproni csapat az első osztályban, akkor mindkettő dobogós volt, most nem lesz, ettől függetlenül érdekes színfolt, hogy egy vidéki kisváros két csapattal is képviselteti magát az elitben.

NŐI NB I

1. FORDULÓ

18.00: NKA Universitas Pécs–VBW CEKK Cegléd

SZOMBAT

18.00: E.ON ELTE BEAC–Serco Uni Győr

18.30: Sopron Basket–Darazsak Sportakadémia

VASÁRNAP

18.00: Dávid Kornél KA–Vasas Akadémia

19.00: TFSE-MTK–DVTK Hun-Therm

19.00: BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd

…FELFEDEZETTJE LEHET: Dúl Terka

Három évvel idősebb, 2000-es születésű nővére, egyben TFSE-MTK-s csapattársa, Dúl Panka már a felnőttválogatottban is bemutatkozhatott, Terkánál ez még várat magára. A 172 centiméter magas irányító nagy szerepet kapott az előző idényben, a rájátszásban hét mérkőzésen 26 percet és több mint tíz pontot átlagolt, az alapszakaszban a forduló csapatába is bekerült, folyamatosan igazolja, hasznos tagja a csapatának, akiket 2022 óta erősít. A következő évadban már nem védi őt a fiatalszabály, nem muszáj őt a pályán tartani, úgyhogy minden játékpercért duplán meg kell dolgoznia – ilyen feltételek mellett mutathatja csak meg igazán a rátermettségét! …ÁSZA LEHET: Julia Reisingerová

A cseh center óriási igazolásnak tűnik, és nem azért, mert 194 centiméterre nőtt. Az NKA Universitas Pécs klasszis, domináns magasembert szerződtetett, akiből Djokics Zseljko szinte biztosan ki tudja hozni a legjobbat. Hazája válogatottjának meghatározó tagja, augusztusban a mexikói világbajnoki előselejtező-torna legértékesebb játékosa volt. Csehország a mieinkhez hasonlóan megnyerte a maga tornáját, így 2026-ban szerepelhet a vb-selejtezőn. Reisingerová 26 éves, 2018-ban draftolták őt a WNBA-be, játszott Spanyolországban, legutóbb az olasz Beretta Famila Schiónál Juhász Dorka csapattársa volt. Augusztusban felkészülési mérkőzéseken 17, majd 12 pontot dobott a magyar válogatott ellen. …VISSZATÉRŐJE LEHET: Krivacsevics Tijana

Immáron édesanyaként tér vissza hazánkba az újvidéki születésű, 34 éves klasszis erőcsatár, aki a következő évadban a Sopron Basketet erősíti, amelynek színeiben korábban két részletben három és fél évet húzott le. A 2017–2018-as idény óta nem játszott itthon, akkor a Győrnél pattogtatott, azóta megjárta Törökországot, Izraelt, Olaszországot és Spanyolországot is. Idén Európa-kupa-döntőt játszott a Besiktassal, vagyis nem került ki a nemzetközi elitkosárlabda vérkeringéséből. Tapasztalatával rengeteget segíthet a bajnoki dobogóra visszavágyó soproniaknak, akik egy év kihagyás után ismét szerepelnek az európai porondon. Az idény…

1–2.: DVTK, Győr

3–4.: Sopron, Pécs

5–6.: Szekszárd, TFSE

7–8.: BEAC, Vasas

9–12.: Szigetszentmiklós, Darazsak, Dávid Kornél KA, Cegléd A NEMZETI SPORT TIPPJEI

Ismét 12 csapat szerepelhet a női élvonalban a legutóbbi tíz után, sikerült feltölteni a létszámot két, az Amatőr NB I Piros csoportjából feljutó klubbal, a Dávid Kornél KA-val és a Darazsak Sportakadémiával. A 22 alapszakasz-forduló utáni playoffban csak a finálé tart az egyik fél harmadik győzelméig, a többi párharcban két siker is elég az üdvösséghez. Az alapszakasz utolsó négy helyezettje az úgynevezett playoutban küzd a bennmaradásért, ahová viszik magukkal a csapatok a korábbi eredményeiket, a 12. helyezett kiesik az első osztályból. Minden találkozón két hazai nevelésű játékosnak végig a pályán kell lennie, az alapszakaszban egy U21-es honi kosárlabdázónak kötelező a parketten maradnia az első félidőben, vagyis a nőknél továbbra is életben van a fiatalszabály. A női Magyar Kupa négyes döntőjét március utolsó előtti hétvégéjén rendezik, a következő héten indul a bajnoki rájátszás. Az élvonal mérkőzéseit az M4 Sport és az M4 Sport+ csatorna tűzi műsorára.

2014–2015: Sopron

2015–2016: Sopron

2016–2017: Sopron

2017–2018: Sopron

2018–2019: Sopron

2019–2020: a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság

2020–2021: Sopron

2021–2022: Sopron

2022–2023: Sopron

2023–2024: DVTK A legutóbbi tíz idény bajnoka