A női kosárlabda-bajnokcsapat avatta fel a DVTK Szabadidőparkot

A szalagátvágással egybekötött hivatalos megnyitót megelőzően 15 órától egy négycsapatos U18-as mini kosárlabda torna adta meg az alaphangot, amelynek győztese a megnyitó után a DVTK HUNTHERM bajnoki címvédő női kosárlabda csapatával is összemérhette a tudását 2x5 percben – olvasható a DVTK hivatalos weboldalán. A tervek szerint egy gálamérkőzés keretében a DVTK munkavállalóinak legjobbjaival is megmérkőzött volna Völgyi Péter csapata, a mérkőzés el is kezdődött, de ezt a meccset két perc után a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső miatt le kellett fújni, és egy későbbi időpontra halasztani.

Fotó: dvtk.eu

A nemzeti színű szalagot Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) főtitkára, Sántha Gergely, a DVTK elnöke, Völgyi Péter, a DVTK HUNTHERM vezetőedzője és a magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, Kányási Veronika, a DVTK HUNTHERM csapatkapitánya, valamint Csöbör Katalin és dr. Kiss János országgyűlési képviselők vágták át.

A DVTK honlapja emlékeztetett arra, hogy a beruházás a jelenlegi területen korábban álló, már elavult épületegyüttes bontásával kezdődött idén májusban. A törmelék elszállítását és a területrendezést követően elsőként teqball asztalokat helyeztek el a parkban, majd elindult a két szabványméretű 3x3-as kosárlabdapálya építése. A kosárlabdapályák műanyag kültéri sportburkolatot kaptak, és egy-egy kétsoros lelátó is épült az oldalvonalak mellett. A két pályát egymással szemben helyezték el.

Fotó: dvtk.eu

A 3x3-as kosárlabdapályák (külön-külön és egyszerre is) és a teqballasztalok térítésmentesen vehetők igénybe a hét minden napján, időpontokat a DVTK Aréna recepcióján lehet foglalni.