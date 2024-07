Női kosár: bivalyerős az új keret Győrben

Fotó: Dömötör Csaba –Ránézésre nagyon erős keretet sikerült összerakniuk. Egyetért?

–Olyan játékosokat próbáltunk igazolni, akiket jól ismerünk, főleg emberi oldalról, mert nagyon fontos, hogy be tudjanak illeszkedni a csapatba. Elsősorban ezen szempontok alapján szerződtettük az újakat, akikkel játékban szeretnénk szintet lépni. – Két felnőtt magyar válogatott játékos is önöket választotta.

– Kiss Virággal és Wentzel Nórival is évek óta jó kapcsolatban vagyok, Virággal volt szerencsém az utánpótlás-válogatottakban és a felnőttcsapatban is hosszú éveken keresztül együtt dolgozni, sok szép pillanatot éltünk át közösen, de remélem, a legszebbek még előttünk állnak. Nagyon boldog vagyok, hogy Virág nálunk kezdi a következő idényt, ez hatalmas diplomáciai siker. Személy szerint azt várom tőle, hogy húzóember és vezér legyen, hiszen minden adottsága megvan hozzá. – Darcee Garbin is nagy fogásnak tűnik, Weronika Telenga pedig hasznos center – mit gondol róluk?

– Ismerjük Darcee Garbint, fantasztikus játékost és nagyszerű embert ismertünk meg a személyében, amíg a DVTK-ban játszott. Nagy erősítés, nem gondoltuk, hogy minket választ, de így hozta a sors. Ami a lengyel Weronika Telengát illeti, nem világsztár, de szorgos, jó szellemiségű, harcos játékos. Igazi csapatember, éppen ilyet kerestük, hiszem, fontos fogaskerék lesz a „gépezetben”, szerintem erősíti a kohéziót. CZICZÁS László

a Győr vezetőedzője