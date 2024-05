Nagy esélye van, hogy Oliver Vidin marad Szolnokon

– Mi volt az első benyomása, amikor februárban megérkezett Szolnokra és megtartotta az első tréninget?

– Először is, mielőtt aláírtam volna, már megnéztem az Olaj néhány meccsét: hogyan játszik a csapat, mire építenek, mi az alaptaktika védekezésben és támadásban – válaszolta a Nemzeti Sportnak Oliver Vidin, az idén bajnoki ezüstérmet szerző és Magyar Kupát nyerő NHSZ Szolnoki Olajbányász 46 éves szerb vezetőedzője. – Az első edzésen már látszott, ez a gárda nem tud nagy intenzitású mérkőzést játszani, fizikailag nem alkalmas a gyors kosárlabdára hosszabb távon. Ez volt a legnagyobb gond az elején, védekezésben pedig fegyelmezetlenek voltak a játékosok. Talán ebben értük el a legnagyobb előrelépést. Támadásban nem lehetett sokat változtatni, mert egyfolytában meccseket játszottunk.

– Hogyan fogadták a játékosok?

– Nyitottak voltak, s elkezdtek hinni abban, amit csinálunk. Érkezésem előtt elég rossz sorozata volt a csapatnak, nem volt önbizalmuk a játékosoknak, mégis velem már az öt alapszakaszmeccsből négyet megnyertünk, Körmendet és Kaposvárt is bevettük, csak a Falcótól kaptunk ki idegenben.

– Majd jött a Magyar Kupa…

– Amelyet remek játékkal megnyertünk! Ez sokat segített a játékosoknak abban, hogy elhiggyék, többre képesek, mint az évad első kétharmadában.

– Ezt követően a rájátszásban kisöpörték a Pécset és pályahátrányból legyőzték az Albát , ezzel bejutottak a bajnoki döntőbe is, amelyet végül három egyre megnyert a címvédő Falco.

– Ettől a csapattól már az is óriási eredmény, hogy egyszer legyőzte a Szombathelyt. Őszintén, a két klub jelenlegi keretét még csak egy lapon sem lehet említeni, tudomásom szerint legalább háromszor akkora költségvetésből lett összerakva a Falco, mint a Szolnok, s így is kemény, nagy harcra késztettük. Egyénileg képzettebb, jobb játékosai vannak a Falcónak, ezt nem lehet csak úgy eltüntetni. Fejlődtünk, csapatszinten próbáltuk felvenni vele a versenyt, de megvoltak a határaink.

– Milyen célokkal vágott neki a munkának?

– Én megmondtam a srácoknak az első nap, hogy kupát és bajnokságot akarok nyerni velük, és hogy szeretném, ha a bajnoki döntő kezdetére készen állnánk. Furcsán néztek rám, nemigen hittek ebben, és azt sem tudták, komolyan vegyenek-e. Valószínűleg azt gondolták, minden új, idény közben érkező edző ezt mondja, de valójában nem hisz benne. Aztán amikor elkezdtünk nyerni, majd miénk lett a kupa, mindenki elkezdte elhinni, hogy érmet is szerezhetünk. A vezetőség pedig minimális célnak a rájátszásbeli szereplést tűzte ki, kitűnő eredménynek tartva a négy közé jutást.

– Eldöntötte már, hogy marad-e Szolnokon?

– A klub megtette az ajánlatát az ügynökömnek, előzetes tárgyalásokat is folytattunk, s nagy az esély a maradásomra. Persze még meg kell beszélni néhány dolgot, és azokat az ajánlatokat is mérlegelnem kell, amelyek befutottak. Ha itt folytatom, akkor először is tudnom kell, milyen csapatot lehet építeni a következő idényre.

– Elvileg a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat a Szolnok, van ezzel kapcsolatban fejlemény?

– A szövetségtől annyit tudunk nem hivatalosan, hogy indulhatunk a BL-selejtezőben, de ha ott mégsem, akkor a FIBA Európa-kupában biztosan.

A bajnoki ezüstérmes Szolnok már bejelentette, hogy Pongó Máté és Révész Ádám távozik a csapattól. Csősz Tamás ügyvezető a Nemzeti Sport érdeklődésére készségesen beszélt a jövőről. „Elkezdtünk tárgyalni Oliver Vidinnel a folytatásról. A szerb edző láthatóan jól érzi magát nálunk, elégedett a klub által biztosított feltételekkel, szereti a várost, a szurkolókat. Az a cél, hogy ő vigye tovább a csapatot. A következő két hétben eldől az edzőkérdés. Emellett szeretnénk indulni a BL-selejtezőben, tervünk fontos része, hogy visszatérjünk a nemzetközi porondra. Ezúttal szeretném megköszönni a szolnokiaknak, a szurkolóknak, hogy a rájátszás iddőszakában fantasztikus atmoszférát teremtettek a hazai meccseken, a régi időket idéző hangulatot varázsoltak a csarnokunkba. Vidin remek munkát végzett február óta, mindent megteszünk azért, hogy ő legyen a következő idényben is a vezetőedző.” Visszatérés a nemzetközi kupaporondra