Strandkézi-vb: Dániát is legyőzte, továbbjutott a magyar válogatott

A két csapat az előző világbajnokságon is azonos csoportba került, a magyar válogatott akkor is 2–1-re nyert. Dánia 2019-ben és 2021-ben Európa-bajnok, 2023-ban bronzérmes volt, a legutóbbi két vb-n pedig egyaránt ezüstérmet szerzett. Kedd délelőtt mindkét csapat 2–0-ra nyert: a magyarok az Afrika-bajnok Tunéziát, a dánok pedig Puerto Ricót győzték le.

Esti találkozójuk elején a jobban védekező dánok előbb 4–0-ra, majd 12–6-ra elléptek, a hetedik percben pedig 22–16-os hátránynál Hajdu Tamás szövetségi edző időt kért. Az utolsó két percen belül Nahaj László két bravúros védését és egy dán kapufát kihasználva, két másodperccel a vége előtt Gyene Norbert megszerezte az első játszma megnyerését jelentő gólt (27–26), majd az utolsó pillanatban Nahajnak ismét volt egy fontos hárítása.

A második felvonásban már három másodperc után betaláltak a dánok, majd 6–4-es magyar vezetés után sorozatban háromszor voltak eredményesek, ezzel 10–6-ra fordítottak. Ismét Nahaj védéseinek köszönhetően sikerült az egyenlítés, Vizes Patrik mellett ezúttal a dán védők szorításában nagyot küzdő Kun Attila volt jó néhányszor eredményes. Negyven másodperccel a második játszma vége előtt Dánia ismét betalált, majd visszakapta a labdát Vizes szabálytalansága miatt, így 25–24-es részsikerrel egyenlített, vagyis következhetett a szétlövés.

Nahaj újabb bravúros védése után egy dán játékos a keresztlécre ejtett, így az ötödik sorozat végén Kun Attila gólja a győzelmet jelentette a magyarok számára.

FÉRFI STRANDKÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Magyarország–Dánia 2–1 (27–26, 24–25, 9–6)

A magyar pontszerzők: Kun 20, Gyene 19, Vizes 15, John 4, Hajdu 2

Az állás: 1. Magyarország 4 pont, 2. Dánia 2 (3-2), 3. Tunézia 2 (2-2), 4. Puerto Rico 0

KORÁBBAN

1. FORDULÓ

Magyarország–Tunézia 2–0 (25–22, 23–22)

SZERDA

3. FORDULÓ

13.00: Magyarország–Puerto Rico

A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe, onnan pedig az első négy-négy folytathatja a negyeddöntőben.