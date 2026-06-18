Pődör Rebeka a gólkirály, Csíkos Luca dobta a legtöbb akciógólt – a női kézilabda NB I idénye számokban

ÚJABB MOZGALMAS idényen vagyunk túl a női kézilabda-élvonalban. A rekordbajnok Győr (amely a Magyar Kupa-elsőséget is visszahódította a legnagyobb rivális FTC-től) története 19. aranyérmet kaparintotta meg, méghozzá veretlen meneteléssel. A Ferencvárosnak be kellett érnie az ezüsttel, míg a Debrecen visszaszerezte a bronzot a 2025-ben újoncként rögtön dobogós Esztergomtól.

Az újonc és mindössze négy pontot szerző Kozármisleny mellett az idény közben anyagi problémák miatt megroppanó, két ponttal záró Dunaújváros esett ki, a nagy múltú, ötszörös bajnok Kohász 49 év után búcsúzott az élvonalbeli küzdelmektől. Az elmúlt évek alsóházi pontszámait nézve érdekesség, hogy a Vasas 2018-ban három, a Kispest 2017-ben négy, míg 2015-ben a Szeged és 2014-ben az Eger is csupán egy-egy pontot gyűjtött az idényben.

A legtöbb gólt ezúttal is a Szombathely saját nevelésű csapatkapitánya, Pődör Rebeka szerezte: a következő kiírástól már a román SCM Craiovában szereplő 24 éves irányító-átlövő tavaly 237 találattal zárt az élen, most pedig 188 góllal bizonyult a legeredményesebbnek.

A legtöbb hétméterest, szám szerint 21-et a Kisvárda–Kozármisleny mérkőzésen ítélték meg a játékvezetők. A legkevesebb büntető, kettő a Vasas–Alba Fehérvár és a Dunaújváros–FTC találkozón volt. Öt mérkőzésen (Dunaújváros–Szombathely, Dunaújváros–FTC, FTC–Szombathely, Alba Fehérvár–Dunaújváros, Győr–NEKA) sem ítéltek kétperces kiállítást a sporttársak. A legtöbb kiállítás, összesen harmincpercnyi a Szombathely–Alba Fehérvár találkozón történt.

A mezőnyjátékosok közül egy mérkőzésen (Szombathely–Kisvárda 34–28) a legtöbb gólt, szám szerint 18-at a szombathelyi Pődör Rebeka érte el, aki a találkozón nyolc hetesből hetet váltott gólra 11 akciógól mellett, és összesen 22-szer próbálkozott kapura lövéssel. A kapusok közül a legtöbb gólt, hetet Hadfi Gréta (Alba Fehérvár) dobta. A legkevesebb gól, összesen 38 az FTC–Mosonmagyaróvár (23–15), míg a legtöbb, 73 az FTC–Kozármisleny (44–29) mérkőzésen esett.

A legnagyobb különbségű hazai győzelem az Esztergom–Dunaújváros (53–15), míg a legnagyobb vendéggyőzelem a Dunaújváros–FTC (16–51) mérkőzésen született.

Története 19. magyar bajnoki címét szerezte meg a Győr női kézilabdacsapata, amely a Magyar Kupát is visszahódította a nagy rivális Ferencvárostól (Fotó: Szabó Miklós)

A 2025–2026-OS IDÉNY SZÁMOKBAN

A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYE

1. Pődör Rebeka (Szombathely, irányító-átlövő) 307 lövés/188 gól (61%-os hatékonyság)

2. Csíkos Luca (Vác, átlövő) 276/178 (64%)

3. Simon Petra (FTC, irányító) 195/145 (74%)

4. Larissa Markovic (Kisvárda, horvát; átlövő) 200/132 (66%)

5. Scheffer Zsanett (Kozármisleny, átlövő) 231/131 (57%)

AKCIÓGÓLOK

1. Csíkos Luca 160

2. Pődör Rebeka 121

3. Simon Petra 112

4. Tóth Gabriella (Mosonmagyaróvár, irányító) 99

5. Faragó Lea (Esztergom, átlövő) 97

HÉTMÉTERESGÓLOK

1. Pődör Rebeka 67

2. Varga Emília (Esztergom, átlövő) 61

3. Larissa Markovic 51

4. Szabó Aida (NEKA, átlövő) 48

5. Scheffer Zsanett 45

A LEGTÖBBSZÖR KIÁLLÍTOTT JÁTÉKOSOK

1. Juhász Kata (DVSC, beálló) 42 perc

2. Wolfs Pipy (Mosonmagyaróvár, holland; beálló) 36

3. Csíkos Luca, Kövér Luca (Vác, beálló) 32-32

5. Hudák Anette (Budaörs, átlövő), Jelena Fanni (NEKA, átlövő) 30-30

HÉTMÉTERESEK HATÉKONYSÁGA

1. Győr 86 hétméteres/69 gól (80%-os hatékonyság)

2. NEKA 120/95 (79%)

3. Budaörs 101/78 (77%)

DVSC 127/98 (77%)

5. Vác 129/98 (76%)

Kisvárda 136/103 (76%)

Esztergom 129/98 (76%)

Mosonmagyaróvár 68/52 (76%)

9. Vasas 121/90 (74%)

FTC 96/71 (74%)

Szombathely 130/96 (74%)

Kozármisleny 126/93 (74%)

13. Alba Fehérvár 118/86 (73%)

14. Dunaújváros 92/66 (72%)

A LEGTÖBB VÉDETT LÖVÉS

1. Hadfi Gréta (Alba Fehérvár) 604 lövés/207 védés (34%-os hatékonyság)

2. Jessica Ryde (DVSC, svéd) 572/201 (35%)

3. Pásztor Bettina (Kisvárda) 622/197 (32%)

A LEGTÖBB HÉTMÉTERESVÉDÉS

1. Jessica Ryde, Bukovszky Anna (Esztergom) 15-15 védés

3. Csatlós Csenge (Mosonmagyaróvár) 14

4. Hatadou Sako (Győr, francia) 13

5. Csizmadia Fanni (Vác), Szemerey Zsófi (Győr) 12-12

A VÉGEREDMÉNY M Gy D V L–K Gk P 1. Győr 26 25 1 – 974–613 +361 51 2. FTC 26 24 1 1 911–635 +276 49 3. Debrecen 26 22 – 4 862–611 +251 44 4. Esztergom 26 18 2 6 850–680 +170 38 5. Vác 26 16 1 9 780–706 +74 33 6. Székesfehérvár 26 14 1 11 714–671 +43 29 7. Kisvárda 26 12 – 14 672–730 –58 24 8. Mosonmagyaróvár 26 10 3 13 719–729 –10 23 9. Budaörs 26 9 3 14 707–751 –44 21 10. Vasas 26 7 3 16 699–763 –64 17 11. Szombathely 26 7 3 16 717–818 –101 17 12. NEKA 26 6 – 20 650–827 –177 12 13. Kozármisleny 26 2 – 24 605–890 –285 4 14. Dunaújváros 26 – 2 24 547–983 –436 2

A Kozármisleny és a Dunaújváros kiesett az élvonalból. Az MTK Budapest és az Eszterházy SC feljutott az NB I-be.