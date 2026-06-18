Nemzeti Sportrádió

Pődör Rebeka a gólkirály, Csíkos Luca dobta a legtöbb akciógólt – a női kézilabda NB I idénye számokban

PAPP BÁLINTPAPP BÁLINT
2026.06.18. 11:12
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Pődör Rebeka kétszeres gólkirályként hagyja el az NB I-et, a következő idényt már a román bajnokságban kezdi (Fotó: Szombathelyi Női Kézilabda)
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Pődör Rebeka Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
Az elmúlt kiírásban is a szombathelyi Pődör Rebeka bizonyult a legeredményesebb játékosnak a női kézilabda első osztályában. 

ÚJABB MOZGALMAS idényen vagyunk túl a női kézilabda-élvonalban. A rekordbajnok Győr (amely a Magyar Kupa-elsőséget is visszahódította a legnagyobb rivális FTC-től) története 19. aranyérmet kaparintotta meg, méghozzá veretlen meneteléssel. A Ferencvárosnak be kellett érnie az ezüsttel, míg a Debrecen visszaszerezte a bronzot a 2025-ben újoncként rögtön dobogós Esztergomtól.

Az újonc és mindössze négy pontot szerző Kozármisleny mellett az idény közben anyagi problémák miatt megroppanó, két ponttal záró Dunaújváros esett ki, a nagy múltú, ötszörös bajnok Kohász 49 év után búcsúzott az élvonalbeli küzdelmektől. Az elmúlt évek alsóházi pontszámait nézve érdekesség, hogy a Vasas 2018-ban három, a Kispest 2017-ben négy, míg 2015-ben a Szeged és 2014-ben az Eger is csupán egy-egy pontot gyűjtött az idényben.

A legtöbb gólt ezúttal is a Szombathely saját nevelésű csapatkapitánya, Pődör Rebeka szerezte: a következő kiírástól már a román SCM Craiovában szereplő 24 éves irányító-átlövő tavaly 237 találattal zárt az élen, most pedig 188 góllal bizonyult a legeredményesebbnek.

A legtöbb hétméterest, szám szerint 21-et a Kisvárda–Kozármisleny mérkőzésen ítélték meg a játékvezetők. A legkevesebb büntető, kettő a Vasas–Alba Fehérvár és a Dunaújváros–FTC találkozón volt. Öt mérkőzésen (Dunaújváros–Szombathely, Dunaújváros–FTC, FTC–Szombathely, Alba Fehérvár–Dunaújváros, Győr–NEKA) sem ítéltek kétperces kiállítást a sporttársak. A legtöbb kiállítás, összesen harmincpercnyi a Szombathely–Alba Fehérvár találkozón történt.

A mezőnyjátékosok közül egy mérkőzésen (Szombathely–Kisvárda 34–28) a legtöbb gólt, szám szerint 18-at a szombathelyi Pődör Rebeka érte el, aki a találkozón nyolc hetesből hetet váltott gólra 11 akciógól mellett, és összesen 22-szer próbálkozott kapura lövéssel. A kapusok közül a legtöbb gólt, hetet Hadfi Gréta (Alba Fehérvár) dobta. A legkevesebb gól, összesen 38 az FTC–Mosonmagyaróvár (23–15), míg a legtöbb, 73 az FTC–Kozármisleny (44–29) mérkőzésen esett.

A legnagyobb különbségű hazai győzelem az Esztergom–Dunaújváros (53–15), míg a legnagyobb vendéggyőzelem a Dunaújváros–FTC (16–51) mérkőzésen született.

Története 19. magyar bajnoki címét szerezte meg a Győr női kézilabdacsapata, amely a Magyar Kupát is visszahódította a nagy rivális Ferencvárostól (Fotó: Szabó Miklós)

A 2025–2026-OS IDÉNY SZÁMOKBAN

A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYE
1. Pődör Rebeka (Szombathely, irányító-átlövő) 307 lövés/188 gól (61%-os hatékonyság)
2. Csíkos Luca (Vác, átlövő) 276/178 (64%)
3. Simon Petra (FTC, irányító) 195/145 (74%)
4. Larissa Markovic (Kisvárda, horvát; átlövő) 200/132 (66%)
5. Scheffer Zsanett (Kozármisleny, átlövő) 231/131 (57%)

AKCIÓGÓLOK
1. Csíkos Luca 160
2. Pődör Rebeka 121
3. Simon Petra 112
4. Tóth Gabriella (Mosonmagyaróvár, irányító) 99
5. Faragó Lea (Esztergom, átlövő) 97

HÉTMÉTERESGÓLOK
1. Pődör Rebeka 67
2. Varga Emília (Esztergom, átlövő) 61
3. Larissa Markovic 51
4. Szabó Aida (NEKA, átlövő) 48
5. Scheffer Zsanett 45

A LEGTÖBBSZÖR KIÁLLÍTOTT JÁTÉKOSOK
1. Juhász Kata (DVSC, beálló) 42 perc
2. Wolfs Pipy (Mosonmagyaróvár, holland; beálló) 36
3. Csíkos Luca, Kövér Luca (Vác, beálló) 32-32
5. Hudák Anette (Budaörs, átlövő), Jelena Fanni (NEKA, átlövő) 30-30

HÉTMÉTERESEK HATÉKONYSÁGA
  1. Győr 86 hétméteres/69 gól (80%-os hatékonyság) 
  2. NEKA 120/95 (79%)
  3. Budaörs 101/78 (77%)
      DVSC 127/98 (77%)
  5. Vác 129/98 (76%)
      Kisvárda 136/103 (76%)
      Esztergom 129/98 (76%)
      Mosonmagyaróvár 68/52 (76%)
  9. Vasas 121/90 (74%)
      FTC 96/71 (74%)
      Szombathely 130/96 (74%)
      Kozármisleny 126/93 (74%)
13. Alba Fehérvár 118/86 (73%)
14. Dunaújváros 92/66 (72%)

A LEGTÖBB VÉDETT LÖVÉS
1. Hadfi Gréta (Alba Fehérvár) 604 lövés/207 védés (34%-os hatékonyság)
2. Jessica Ryde (DVSC, svéd) 572/201 (35%)
3. Pásztor Bettina (Kisvárda) 622/197 (32%)

A LEGTÖBB HÉTMÉTERESVÉDÉS
1. Jessica Ryde, Bukovszky Anna (Esztergom) 15-15 védés
3. Csatlós Csenge (Mosonmagyaróvár) 14
4. Hatadou Sako (Győr, francia) 13
5. Csizmadia Fanni (Vác), Szemerey Zsófi (Győr) 12-12

A VÉGEREDMÉNY

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Győr

26

25

1

974–613

+361 

51 

  2. FTC

26

24

1

1

911–635

+276 

49 

  3. Debrecen

26

22

4

862–611

+251 

44 

  4. Esztergom

26

18

2

6

850–680

+170 

38 

  5. Vác

26

16

1

9

780–706

+74 

33 

  6. Székesfehérvár

26

14

1

11

714–671

+43 

29 

  7. Kisvárda

26

12

14

672–730

–58 

24 

  8. Mosonmagyaróvár

26

10

3

13

719–729

–10 

23 

  9. Budaörs

26

9

3

14

707–751

–44 

21 

10. Vasas

26

7

3

16

699–763

–64 

17 

11. Szombathely

26

7

3

16

717–818

–101 

17 

12. NEKA

26

6

20

650–827

–177 

12 

13. Kozármisleny

26

2

24

605–890

–285 

14. Dunaújváros

26

2

24

547–983

–436 

A Kozármisleny és a Dunaújváros kiesett az élvonalból. Az MTK Budapest és az Eszterházy SC feljutott az NB I-be.

 

Pődör Rebeka Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
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