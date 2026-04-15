Golovin: Csak akkor jön a siker, ha egységesek maradunk

A papírformának tulajdonképpen megfelelően Dánia mögött a 2. helyen végzett a Eurokupa-csoportjában magyar női kézilabda-válogatott, ezzel bejutott az elődöntőbe, ahol szeptemberben az Európa-, világ- és olimpiai bajnok Norvégia lesz az ellenfele. A sorozat tanulságairól a szövetségi kapitánnyal, Golovin Vlagyimirral készített interjút a molcsapat.hu.

A beszélgetésben Golovin kiemelte: az eredményektől függetlenül az mindenképp pozitívum, hogy tanítványai minőségi ellenfelekkel mérhették össze tudásukat.

„Ha elfogadja a közvélemény, ha nem, egy kicsit már új csapatot kell építenünk. Koruk és gyermekvállalásuk miatt többen nincsenek velünk az Eb-bronzérmes csapatból, és két év múlva olimpia lesz, tehát teljesen normális, hogy vannak hullámvölgyek egy csapat életében, hogy sérülésekről és formaingadozásról ne is beszéljünk. Azért jó, hogy erős ellenfelekkel játszhatunk, mert van jó néhány olyan játékosunk, akinek minden egyes pályán töltött pillanatra óriási szüksége van, hogy megértse és elfogadja a válogatottban betöltött szerepét, illetve az itt kötelező munkamorált” – fogalmazott a szakvezető.

Az Eurokupában a Törökország és Csehország elleni két-két mérkőzést a pírformának megfelelően hozta a magyar válogatott, ám a teljesen más minőséget képviselő dánokkal szemben már korántsem sikerültek olyan jó a meccsek, ahogyan szerettük volna – itthon két, idegenben kilenc góllal kaptunk ki tőlük. A második mérkőzés után az M4 Sportnak nyilatkozva például Klujber Katrin kijelentette: ez nem mehet így tovább.

„Nem nagyon akarok erről beszélni, nem azért, mert takargatnivalóm van, hanem azért, mert nincs miről beszélni. A meccs után, főleg egy nagy különbségű vereség után, ahol ráadásul nem is ment a játék a csapatnak, kifutnak olyan szavak a játékosokból, amiket a frusztráció hoz elő, és egy érzékeny pillanatban ezt könnyen ki lehet forgatni, vagy félre lehet értelmezni. Nem történt a világon semmi, egy kicsit feszültebbek a játékosok, de ennek nagyon is jó oka van: ezek a lányok nemcsak nagyszerű csapatot alkotnak, de olyan sikeréhség dolgozik bennük, hogy abszolút el is hiszik, bárkit legyőzhetnek. Ezért amikor valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnék, akkor őszintén dühösek, nem csak megjátsszák” – magyarázta a kapitány, aki azért kijelentette: az akarás nem mehet a csapatjáték rovására.

„A dánok elleni első meccsen csődöt mondott a támadójátékunk, és a lányok nagyon meg akarták mutatni, hogy annál sokkal jobbak. Ez nem sikerült igazán, sőt, a legnagyobb erősségünket, a csapatjátékot is sutba vágtuk némi egyénieskedésért cserébe, és ez nem megengedhető.”

Az interjúban Golovin szót ejtett arról is, a csapatépítés szempontjából milyen pozitívumai voltak az Eurokupában lejátszott mérkőzéseknek, illetve, hogy mit vár el azoktól, kiválasztottjainak milyen szempontoknak, illetve követelményeknek kell megfelelniük.

„Sok olyan tényező van, amit mérlegelni kell. Megnézek egy játékost, látom, hogy ügyes, a hasznunkra lehet a válogatottban is, úgyhogy meghívom. De a legfontosabb dolgok csak itt derülnek ki! Ott van először is az, hogy fel kell tudnia mérni egy újoncnak, hogy a válogatottban egy kész rendszerbe és hierarchiába érkezik, ahol meg kell találnia a saját helyét, ami általában egészen más, mint a klubcsapatában. Aki megszokta, hogy annyit és úgy dolgozik, ahogy a klubjában megkövetelik, azt meglepetések érhetik, de gyorsan hozzáteszem, a csapatunk befogadó közeg. Ez nem azt jelenti, hogy az öltöző hangadói tolerálják, ha valaki kiénekel a kórusból, csak annyit jelent, hogy mindenkit pozitívan és szeretettel fogadnak. Én tudom, hogy ego nélkül nincs klasszis sportoló, és ez így is van jól. De a magyar válogatottban a legfontosabb entitásnak mindig a csapatnak kell lennie, mindenkinek fel kell áldoznia magát, mert csak akkor lehetünk sikeresek, ha egységesek maradunk. Ez így volt eddig is, így lesz ezután is.”