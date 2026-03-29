Női kézilabda BL: a DVSC az Odense elleni visszavágón megmutatná, hogy tud jobban is játszani

Rendkívül nehéz helyzetből várja a dán Odense elleni vasárnap délutáni, idegenbeli visszavágót a BL rájátszásában a Debrecen. A legutóbb döntős, kiváló kapusteljesítményre építő északiak az elmúlt hétvégi debreceni első találkozón szinte végig biztosan vezetve érvényesítették a papírformát a sok helyzetet rontó magyar együttessel szemben, és a 37–32-es sikerükkel nagyot léptek a negyeddöntőbe jutás felé. A Loki az eddigi három alkalommal rendre alulmaradt az odenseiek ellen a BL-ben.

„Hiába lőttünk a párharc első mérkőzésén harminckét gólt az Odensének, mégis maradt bennünk hiányérzet. A védekezésünkkel akadtak problémák és kimaradt tizenhat ziccerünk. Egyértelműen a dán bajnok az esélyesebb, de szeretnénk megmutatni, hogy tudunk annál jobban játszani, mint múlt szombaton” – tekintett előre a DVSC francia válogatott jobbszélsője, Alicia Toublanc.

Szilágyi Zoltán vezetőedző is elégedetlen volt csapata védekezésével, ezen mindenképpen szeretnének javítani és jobb eredményt elérni Dániában, ha lehetőségük adódik rá, nyerni is, aztán majd meglátják, hogy az mire lesz elég a végén.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

14.00: Esbjerg (dán)–Podravka Koprivnica (horvát) (Tv: Sport2)

Az első mérkőzésen: 37–26

16.00: Odense HB (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 37–32

EMELT FŐVEL ZÁRNA A MOSONMAGYARÓVÁR

Nyolc napon belül harmadszor méri össze erejét a mosonmagyaróvári és az esztergomi női kézilabdacsapat, a helyszín ezúttal az esztergomi Suzuki Aréna. Múlt szombaton az Európa-liga negyeddöntőjének odavágóján Győrben lényegében már eldöntötte a továbbjutás kérdését az Esztergom, Elek Gábor együttese a gólokat és gólpasszokat egyaránt nagy számban jegyző Faragó Lea vezetésével 36–25-re nyert.

A két csapat szerdai, mosonmagyaróvári bajnoki meccsén – amely 34–20-as esztergomi sikerrel zárult – a hazai kispadon már nem a nyáron kinevezett Dragan Adzsics ült, a montenegrói mester közös megegyezéssel távozott. Utódja egyik segédedzője, Stranigg Ferenc lett, aki tavaly Gyurka János távozása után már vezette a kisalföldieket.

„Megpróbáljuk összerakni a védekezésünket, igyekszünk jobb kapusteljesítményt nyújtani és a góllövési hatékonyságon javítani. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de a végsőkig fogunk küzdeni, az a cél, hogy minél jobb eredményt elérve, emelt fővel jöjjünk le a pályáról” – idézi az óváriak honlapja a csapat kapusát, Csatlós Csengét a vasárnapi El-visszavágó előtt.

A párharc győztese bejut a sorozat négyes döntőjébe, amelyben legutóbb 2021-ben szerepelt magyar együttes, a Siófok akkor második lett.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

14.00: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!