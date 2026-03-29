Női kézi BL: több mint egy félidőn át aludt az Esbjerg, de így is legyőzte a Podravkát

Nem igazán ígérkezett izgalmasnak az Esbjerg és a Podravka mérkőzése a női kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásában, a negyeddöntőbe jutásért vívott kétmeccses párharc első találkozóján ugyanis Horvátországban szerzett 11 gólos előnyt a dán csapat. A horvát csapat a visszavágón jóval keményebb diónak bizonyult, s egygólos előnnyel mehetett a szünetre. A vendégeknél különösen Sara Senvald és Katarina Pandza volt elemében, s a második játékrész elején négygólosra hizlalták előnyüket.

Tomas Axnér, a hazaiak vezetőedzője ekkor időt kért, ami segített is rendezni a sorokat, 16–20 után csakhamar 21–21 állt az eredményjelzőn, s Sarah Dekker góljával 22–22-nél át is vették a vezetést a hazaiak, ami Dekker, Elin Hansson, valamint Henny Reistad góljain kívül nagyban köszönhető volt Anna Kristensen védéseinek is. Az előnyt innen már nem engedte ki a kezéből a dán csapat, amely a visszavágót 31–29-re, a párharcot 68–55-re nyerte meg. A negyeddöntőben a CSM Bucuresti vár Reistadékra.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Esbjerg (dán)–Podravka Koprivnica (horvát) 31–29 (15–16)

Ld: Hansson 9, Dekker 7, Reistad 6, ill. Senvald 9, Pandza 6, Pletikosic 4

Továbbjutott: az Esbjerg, 68–55-ös összesítéssel.