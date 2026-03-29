Női kézi BL: több mint egy félidőn át aludt az Esbjerg, de így is legyőzte a Podravkát

2026.03.29. 15:38
null
Henny Reistad hat gólig jutott (Fotó: Getty Images)
női kézi BL női kézilabda Esbjerg női kézilabda Bajnokok Ligája Podravka női kézilabda BL
Idegenben szerzett tizenegy gólos előnyéhez kettőtt tett hozzá az Esbjerg a horvát Podravka ellen a női kézilabda Bajnokok Ligájában a nyolc közé jutásért rendezett párharcban, a dán csapat így kettős győzelemmel, 68–55-ös összesítéssel jutott tovább.

Nem igazán ígérkezett izgalmasnak az Esbjerg és a Podravka mérkőzése a női kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásában, a negyeddöntőbe jutásért vívott kétmeccses párharc első találkozóján ugyanis Horvátországban szerzett 11 gólos előnyt a dán csapat.  A horvát csapat a visszavágón jóval keményebb diónak bizonyult, s egygólos előnnyel mehetett a szünetre. A vendégeknél különösen Sara Senvald és Katarina Pandza volt elemében, s a második játékrész elején négygólosra hizlalták előnyüket. 

Tomas Axnér, a hazaiak vezetőedzője ekkor időt kért, ami segített is rendezni a sorokat, 16–20 után csakhamar 21–21 állt az eredményjelzőn, s Sarah Dekker góljával 22–22-nél át is vették a vezetést a hazaiak, ami Dekker, Elin Hansson, valamint Henny Reistad góljain kívül nagyban köszönhető volt Anna Kristensen védéseinek is. Az előnyt innen már nem engedte ki a kezéből a dán csapat, amely a visszavágót 31–29-re, a párharcot 68–55-re nyerte meg. A negyeddöntőben a CSM Bucuresti vár Reistadékra. 

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA 
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
Esbjerg (dán)–Podravka Koprivnica (horvát) 31–29 (15–16) 
Ld: Hansson 9, Dekker 7, Reistad 6, ill. Senvald 9, Pandza 6, Pletikosic 4
Továbbjutott: az Esbjerg, 68–55-ös összesítéssel.

 

Legfrissebb hírek

Női kézilabda BL: Odense–DVSC

Kézilabda
1 órája

Átvette az újabb bajnoki serleget a HC DAC, amelynek még maradt célja az idényre

Kézilabda
6 órája

Női kézilabda BL: a DVSC az Odense elleni visszavágón megmutatná, hogy tud jobban is játszani

Kézilabda
6 órája

Hozta a kötelezőt Budaörsön a Győr a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
20 órája

Hazai döntetlennel jutott negyeddöntőbe az FTC a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
22 órája

Van még tartalék a Ferencvárosban – jön a Dortmund elleni visszavágó a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
Tegnap, 11:05

Öt győri az álomcsapatban, megint Reistad az év legjobbja a Handball-Planetnél

Kézilabda
2026.03.27. 16:50

A győri szélső és a volt érdi átlövő is visszavonul a válogatottól – hivatalos

Kézilabda
2026.03.27. 10:13
Ezek is érdekelhetik