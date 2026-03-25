Női kézi: Románián belül vált klubot Papp Nikoletta

2026.03.25. 11:26
Papp Nikoletta (Fotó: Árvai Károly)
CMS Minaur Baia Mare Papp Nikoletta CSM Slatina
Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta nyáron távozik a CS Minaur Baia Marétól, és az ugyancsak román élvonalbeli CSM Slatina női kézilabdacsapatához igazol.

Az idény végén távozik a a CMS Minaur Baia Marétól Papp Nikoletta, az Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdázó a szintén a román első osztályban szereplő CSM Slatina játékosa lesz. Leendő klubjának közösségi oldala szerdán felidézte, hogy a jobbátlövő korábban a Mosonmagyaróvár, az Érd és a Siófok KC színeiben rendszeresen pályára lépett az európai kupaporondon. A 29 éves játékos Romániában korábban a Gloria Buzau együttesét erősítette, a magyar válogatottban eddig 84 mérkőzésen 76 gólt szerzett.

„Papp Nikoletta érkezése többet jelent, mint egy átigazolás. Ez egyértelmű lépés az ambiciózusabb célok felé” – írták. A Pál Tamarát és Kácsor Grétát is foglalkoztató CSM Slatina 18 forduló után az 5. helyen áll a román bajnokságban.

 

