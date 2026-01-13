Nemzeti Sportrádió

A Veszprém átlövője az utazás előtt kikerült a franciák Eb-keretéből

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.13. 13:29
null
Nedim Remili a francia válogatott mezében 2025 januárjában (Fotó: AFP)
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság Nedim Remili Franciaország kézilabda
Noha mostanáig szerepelt a neve a keretben, sérülés miatt nem vehet részt az Európa-bajnokságon Nedim Remili, a Veszprém játékosa – adta hírül hivatalos honlapján a Francia Kézilabda-szövetség.

Nedim Remilit combsérüléssel kezelték az utóbbi napokban, de újabb fájdalmak jelentkeztek a bal lábában, és a hétfői alapos orvosi vizsgálatok után Guillaume Gille szövetségi kapitány meghozta a döntést: az olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok Remili helyett Aymeric Zaepfel került be az Oslo felé kedden elinduló keretbe. 

„Nagy erőpróba áll előttetek, amelyhez a legjobbakat kívánom! A távolból veletek leszek, és kívánom, hogy sok örömben legyen részetek. Az újoncoknak pedig azt üzenem, hogy élvezzék az első nagy tornájukat. Tartsatok össze, harcoljatok!” – bocsátotta útra társait a 2024-es Eb legjobbjának megválasztott Remili a francia szövetség honlapján megjelent üzenetében.

A franciák Norvégiával, Csehországgal és Ukrajnával játszanak a C-csoportban Oslóban.

Az Európa-bajnokság január 15-én kezdődik, a mieink Izland, Lengyelország és Olaszország válogatottjával mérkőznek meg a csoportkörben Kristianstadban.

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság Nedim Remili Franciaország kézilabda
Legfrissebb hírek

Vajon erőt tudnak-e mutatni a balkáni válogatottak a férfi kézilabda Eb-n?

Kézilabda
28 perce

Tovább írhatja a feröeri csodát a fiatal generáció a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
23 órája

Csalhatott az északmacedón bírópáros, ezért nem vezethet a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.10. 14:49

Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen

Kézilabda
2026.01.09. 18:51

Férfi kézilabda, férfi és női póló Eb januárban az M4 Sporton

Egyéb egyéni
2026.01.09. 13:52

A magyar férfi kéziválogatott a spanyolok és a norvégok előtt az EHF Eb-erősorrendjében

Kézilabda
2026.01.09. 12:45

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

Kézilabda
2026.01.07. 11:55

Vajon felébrednek-e a „szunnyadó óriások”?

Kézilabda
2026.01.07. 09:04
Ezek is érdekelhetik