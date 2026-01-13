A Veszprém átlövője az utazás előtt kikerült a franciák Eb-keretéből

Nedim Remilit combsérüléssel kezelték az utóbbi napokban, de újabb fájdalmak jelentkeztek a bal lábában, és a hétfői alapos orvosi vizsgálatok után Guillaume Gille szövetségi kapitány meghozta a döntést: az olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok Remili helyett Aymeric Zaepfel került be az Oslo felé kedden elinduló keretbe.

„Nagy erőpróba áll előttetek, amelyhez a legjobbakat kívánom! A távolból veletek leszek, és kívánom, hogy sok örömben legyen részetek. Az újoncoknak pedig azt üzenem, hogy élvezzék az első nagy tornájukat. Tartsatok össze, harcoljatok!” – bocsátotta útra társait a 2024-es Eb legjobbjának megválasztott Remili a francia szövetség honlapján megjelent üzenetében.

A franciák Norvégiával, Csehországgal és Ukrajnával játszanak a C-csoportban Oslóban.

Az Európa-bajnokság január 15-én kezdődik, a mieink Izland, Lengyelország és Olaszország válogatottjával mérkőznek meg a csoportkörben Kristianstadban.