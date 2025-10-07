Női kézilabda: a NEKA-nak pozitív visszaigazolás, hogy a náluk nevelkedett játékosok bekerülnek a válogatottba

Többek között erről beszélt kedden Mocsai Tamás ügyvezető az M4 Sporton, a Nemzeti Sporthíradóban, hozzátéve, hogy amikor a tehetségeket kiválasztják, csak álmodnak róla, hogy a végén eljuthatnak a válogatottságig.

„Ez számunkra bizonyíték, hogy az úton, amin elindultunk, jó az irány” – utalt a kerethirdetésre. Úgy fogalmazott: ha a kiválasztás, majd a képzés után beválik egy játékos, bekerül a válogatottba, az nagyon pozitív visszaigazolás.

Emlékeztetett rá, hogy Vámos Petra és Fodor Csenge voltak az elsők ebben a sorban, és aztán ők maguk is fejlődtek a NEKA-n, a két játékos példáján is látták, mi kell ahhoz, hogy a tehetségek később lehetőséget kapjanak top klubokban.

Mocsai Tamás – aki korábban maga is válogatott volt – beszélt arról is, hogy az akadémiájukon rendszerben gondolkodnak, a képzés mellett fontos a tehetségek megtalálása, a megfelelő létesítmények, eszközök, szakemberek biztosítása, és a kollégiumi ellátás megszervezése.

„Ezek a játékosok az edzések mellett középiskolába járnak, mindenkinek az a célja, hogy leérettségizzen, továbbtanuljon. Teljes embert nevelünk, ez a küldetésünk” – jelentette ki, hangsúlyozva, ennek a rendszernek a menedzselése határozza meg, hogy a tehetségek odaérhetnek-e a legmagasabb szintre, kiteljesedhet-e a képességük.

Ebben a tevékenységben fontos a háttérmunka, a tudomány, az innováció is. Ennek jegyében szerveznek szerdán Balatonbogláron konferenciát, melyen a tapasztalatok megosztása kerül a középpontba. Az ügyvezető megemlítette, hogy közel háromszázas a résztvevői létszám, szó lesz az egy az egy elleni párharcokról, és más sportágak képviselőitől is várják erre vonatkozóan a tapasztalatok megosztását.

Hamarosan sor kerül a NEKA központi akadémiai kiválasztójára, melyet a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézettel együtt szerveznek. Ez több helyszínen – Győrben, Debrecenben, Budapesten és Szegeden is – zajlik majd, és már csaknem 550-en jelentkeztek rá.