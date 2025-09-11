„Kislánykoromban nem erről álmodtam” – ezért nem szerződött Győrbe Mie Höjlund

Hosszabbított az Odensével a dán csapat balátlövője, Mie Höjlund. A hír önmagában talán még nem érné el a magyar kézilabda-rajongók ingerküszöbét, ám a dán válogatottal egyszeres olimpiai és kétszeres világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes, junior-világbajnok játékos többek között a Bajnokok Ligája címvédőjét, a Győri Audi ETO KC-t utasította vissza, amely a június 1-jei fináléban épp az Odensét győzte le 29–27-re.

A narancssárga mezeseknél immár 2028-ig szóló szerződéssel rendelkező Höjlund a dániai TV2-nek nyilatkozva elmondta: a győriekkel el sem jutott a tárgyalási fázisig, ugyanis nem állt szándékában külföldre igazolni.

„Igen, ők is megkerestek. Lehet, hogy vonzónak tűnik, hogy a legutóbbi két idényben Bajnokok Ligáját nyerő csapathoz szerződjön az ember, de kislánykoromban nem erről álmodoztam. Az igazán nagy büszkeség számomra az, hogy egy olyan klubban játszhatok, amelynél hosszú éve részese vagyok a projektnek. Az, hogy ilyen messze jutottunk... – utalt a BL-döntőre a 27 éves játékos. – Részese akarok lenni annak pillanatnak, amikor megtesszük az utolsó lépést. Számomra a Bajnokok Ligája megnyerése a legnagyobb cél. Ezerszer nagyobb élmény lesz az Odensével nyerni és végigjárni az utat, mint egy olyan csapattal, amelyhez csak azért szerződtem volna, hogy BL-győztes lehessek.”