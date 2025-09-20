Két éven belül hatodszor a svédek ellen női kéziseink

Kijutott magyar–svéd meccsből az utóbbi időben, 2023 decembere óta a szombati lesz a két csapat hatodik találkozója egymás ellen. A legutóbbi világbajnokság középdöntőjében Göteborgban a skandinávok győztek 26–22-re, a tavaly áprilisi olimpiai selejtezőben (28–25) és az Eb novemberi csoportmeccsén (32–25) a mieink. Az ötkarikás játékok negyeddöntőjében is jól álltunk, de néhány másodperccel a rendes játékidő vége előtt Nina Koppang egyenlített, a hosszabbítást pedig a svédek bírták jobban (32–36).

De ez már a múlt, az Európa-bajnokság óta eltelt időszakot az építkezésre használta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, márciusban az ukránokkal, áprilisban a brazilokkal találkozott a magyar együttes, amely több újoncot is avatott. Debütáló ezúttal nincs a keretben, a jobb szélen viszont két alapember, Győri-Lukács Viktória és Faluvégi Dorottya is hiányzik, az ő pótlásukat meg kell oldani, ez a feladat Grosch Vivienre, Kovács Anettre és Töpfner Alexandrára vár.

Vámos Petra, a magyar válogatott irányítója: – Már vártam, hogy hazajöhessek, jó érzés magamra ölteni a címeres mezt. „Hipergyorsasággal” össze kell rázódnunk, mivel öt hónapja nem találkoztunk. A svédek ellen szeretnénk előrelépni, a védekezés kulcsfontosságú lesz. Ellenfelünk gyors kézilabdát játszik, fontos, hogy jól zárjuk le a területeket, ráadásul Johanna Bundsennek nem egyszerű gólt lőni. Tomas Axnér, a svéd válogatott szövetségi kapitánya: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk csütörtökön. Két eltérő formációt próbáltunk ki mindkét félidőben, és a három kapusunk is kapott húsz-húsz perc játékidőt. Nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, de tudjuk, hogy szombaton, nézők előtt, hivatalos meccsen nehezebb lesz. vélemények

A svédek kapitánya, Tomas Axnér klubcsapatából, a dán Esbjergből három játékost hívott be, ugyanannyian képviselik a Győri Audi ETO KC-t is – Nathalie Hagman, Linn Blohm és Anna Lagerquist – míg Kristin Thorleifsdóttir a debrecenieket erősíti. A legutóbbi vb-n negyedik helyen záró skandinávok csütörtökön Felcsúton zárt kapuk mögött 33–27-re győztek.

„A célnak megfelelt a mérkőzés, elsősorban a gyakorláson volt a hangsúly, illetve kipróbáltunk olyan elemeket, amelyeket eddig nem alkalmaztunk – értékelte a meccset Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Az első félidőben a visszarendeződéssel voltak gondjaink, emiatt kaptunk több gólt, illetve sok helyzetünk kimaradt. Szünet után felzárkóztunk, javult a védekezés és a kapusteljesítmény, de összességében a svédek megtartották az elején megszerzett előnyüket. Szombaton Tatabányán a szurkolóink előtt természetesen szeretnénk győzni!”

A kapitány hozzátette, az ellenfél összetételét és taktikáját illetően nagy változás nem történt. „Nagyon jó csapat a svéd, örülök, hogy ilyen erős rivális ellen tudunk készülni. Jól emlékszünk, az utolsó tétmérkőzésünk miként alakult, bár nem gondolom, hogy az a reális a két csapat erejét tekintve. Náluk nagy változások nem történtek a csapatösszetételt és a taktikát illetően, míg nálunk több alapember sincs itt a keretben abból a csapatból. Bízom benne, hogy az Eb-n látottakhoz hasonlóan színvonalas meccset játszunk szombaton.”

A Tatabányán 16 órakor kezdődő összecsapás tétje a Jysk-kupa, tavaly ősszel az Eb előtt a magyar csapat ezt a trófeát már elhódította.

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Magyarország–Svédország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!