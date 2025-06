Szöllősi-Schatzl Nadine: Végig éreztük a szurkolók szeretetét

„Szomorú vagyok, mert nagyon szerettük volna győzelemmel zárni ezt a napot – jelentett ki Szöllősi-Schatzl Nadine az NSO Tv-nek. – Nagyot küzdött a csapat, de sajnos akkor hibáztunk, amikor nem kellett vagy nem szabadott volna. Az Esbjerg pedig akkor lőtt gólt vagy csinált egy jó védekezést, amikor szüksége volt rá.”

Összességében pozitívan értékelte a Metzben kölcsönben töltött félévet.

„Idővel a mostani final four is megszépül, főleg, hogy az idény elején nem is gondoltam volna, hogy játékosként itt lehetek ezen a hétvégén. Nagyon hálás vagyok érte, sokat tanultam ebből a lehetőségből, örülök, hogy belevágtam, szóval mindenképpen csak pozitívan tudok rá gondolni.”

Arra a kérdésre még nem tudott válaszolni, láthatjuk-e még BL-meccsen.

Szöllösi-Schatzl Nadine és Szemerey Zsófi a negyedik helyért járó éemmel (Fotó: Árvai Károly)

A szintén Eb-bronzérmes Szemerey Zsófit nem lepte meg, hogy az idény közben érkező és a hónapban karrierje utolsó meccseit játszó Cléopatre Darleux mögött csak hetesekre tudott beállni a final fouron.

„Ez az edző döntése volt, amelyhez alkalmazkodni kell – mondta a magyar újságíróknak az interjúfolyosón. – Azért azzal tisztában voltam, hogy Cléo őszi érkezésével teljesen más szerepbe kerültem. Próbáltam élni minden egyes perccel, amit kaptam. Ezzel együtt óriási köszönettel tartozom a szurkolóknak a fogadtatásért, minden hetesnél tényleg libabőrös lettem, amikor befutottam a kapuba. Sajnálom, hogy nem kaptam több lehetőséget, és nem tudtam kiélvezni a pályáról a hazai atmoszférát, viszont remélem, hogy a későbbiekben lesz még alkalmam erre. Nagyon sokan jelentett nekünk, magyaroknak, hogy ilyen ovációval fogadtak minket, sok energiát adott.”

Az Esbjerg elleni elődöntővel kapcsolatban elmondta, úgy látta, elfogytak az idény végére.

„A final four kiértékelése az edzői stáb feladat lesz, én úgy éreztem, hogy elfogytunk az idény végére. Minden bajnokit szinte egy sor vitt végig, a Francia Kupában már az elődöntőben összekerültünk a Bresttel és közben a BL-ben is menetelni kellett. A kismamáink nagyon hiányoztak nekünk, de így is nagyon büszkék lehetnek a lányok magukra, mert az utolsó energiatartalékaikat is mozgósították. Egy medállal megyünk haza, de mégis tudjuk, hogy ez csak a negyedik helyért járt. Át kell beszélni a csapaton belül a történteket, de ehhez előbb le kell higgadnunk, mert jelenleg még mindenki el van keseredve.”

A kapus hozzátette, próbált még nem gondolni a Győrbe költözésre, még ha egyre több teendője is van ezzel kapcsolatban.

„Az elmúlt hetekben azért már kicsit éreztem a költözés szelét, mert dobozolnom kellett, viszont jövő héten nekünk még két bajnoki mérkőzésünk van, úgyhogy majd szerintem utána fog tudatosulni, hogy hazajövök, és hogy milyen csapatba jövök haza. Különleges lesz visszatérnem abba a városba, ahol felnőttem, tényleg sokat köszönhetek az ETO-nak, mert ők neveltek olyan játékossá, amilyen vagyok, minden alapot ott tanultam.”