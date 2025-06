Reistad bement az öltözőbe, majd kijött, és megnyerte a bronzérmet az Esbjergnek

Henny Reistad (Fotó: AFP) „Jó teljesítményt nyújtott a csapat, és a győzelem összejött, de nehéz huszonnégy órán vagyunk túl, még nem tettük túl magunkat a tegnapi vereségen – mondta a Sport TV kamerája előtt Henny Reistad, a bronzérmes Esbjerg balátlövője, aki utána rátért a vasárnapi helyosztóra. – Az volt a győzelem kulcsa, hogy nem adtuk fel. Tudtuk, mennyire nehéz, mentális küzdelem egy ilyen »kisdöntő«, és ez látszik azon, hogyan teljesített a két csapat, tipikus bronzmeccs volt. Örülök, hogy voltak a második félidőben fontos védéseink, és így sikerült megnyerni a mérkőzést.” Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég kézilabdázó a két meccsen összesen 15 gólt lőtt, a saját teljesítményéről is beszélt: „Ez felelősség, be kell vállalnom ezt a fajta kockázatot a csapatért. Örülök, hogy sikerül fontos pillanatokban betalálnom, ilyen játékos is szeretnék maradni. Természetesen mindig többet szeretnék, amikor nem sikerül nyerni, mint tegnap. Remélhetőleg a következő final fourban a most szerzett tapasztalatunk hasznosítható lesz.”

V. B.