„Sokat jelent” – Brattset arról, hogy első beállóként választották meg MVP-nek

„Igazán szép elismerés, hogy első beállóként megkaptam az MVP-címet egy négyes döntőben. Sokat jelent, hogy ezzel is jutalmazták a csapat sikeréért tett erőfeszítésemet – lelkendezett a Győr csapatkapitánya, Kari Brattset. – Mondhatjuk, hogy a döntőben könnyebb dolgunk volt, de egyszerűen azért, mert az Esbjerg ellen nem úgy védekeztünk, ahogy szoktunk. Nem voltunk olyan egységesek és nem volt olyan jó az összhang közöttünk. Ma azonban az elejétől kezdve kompaktak és koncentráltak voltunk.”

A világklasszis norvég beálló nem feledkezett el beszélni a címvédésig vezető útról sem: „Szép utazás volt, míg tavaly nyár óta idáig eljutottunk a sok érkezővel. Csapatként sokat fejlődtünk, de sokat is tettünk érte. Talán minden korábbinál többet, hogy rátaláljunk az utunkra. Büszke vagyok rá, hogy ezen a hétvégén csúcsosodott ki a teljesítményünk.”

„Azért jöttünk, hogy megnyerjük a final fourt, és a magyar bajnokság után a Bajnokok Ligájában is a csúcsra értünk, ami óriási eredmény, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra – mondta a Győr tavaly nyáron érkező irányítója, Kristina Jörgensen. – Jó hétvégénk volt és örülök, hogy hazavihetjük a trófeát. Természetesen mindig nehéz, amikor két nap alatt két mérkőzést kell játszani, de száz százalékot adtunk bele, és megoldottuk a feladatot.”

A 27 éves dán kézilabdázó szerint a döntőben sem volt könnyebb dolguk, mint a szombati elődöntőben: „A mai mérkőzésen remekül kezdtünk, és ennek köszönhetően jobban tudtunk a védekezésre koncentrálni, ami fontos volt a győzelem szempontjából. Folyamatosan nyomást helyeztünk az ellenfélre tegnap, amit sikerült folytatnunk a mai találkozón, de ez sem volt könnyű feladat. Kifizetődött a kemény munka, hatalmas dolog, hogy megszereztem az első BL-győzelmemet. Az érmeimet általában odaadom a szüleimnek, úgyhogy ha hazamegyek, ott meg tudom nézni a medálokat.”

„Fantasztikus érzés megnyerni ezt a sorozatot. Amikor az ember elkezd kézilabdázni, arról álmodozik, hogy egy nap majd megnyeri a Bajnokok Ligáját, szóval elképesztő, hogy idén el tudtuk hódítani a trófeát, még mindig alig hiszem el – nyilatkozta Dione Housheer, aki az idény korábbi részére is kitért. – Fantasztikus, hogy az első szezonom ilyen jól sikerült Győrben. Sok játéklehetőséghez jutottam, és tovább fejlődtem, így még inkább segítettem a társakat. Büszke vagyok az első itteni idényemre.”

A 25 éves holland jobbátlövő arról is szót ejtett, hogy miért tudott ilyen gyorsan beilleszkedni: „Az egész csapat egy nagy család, és kiváló játékosok vesznek körbe, ami elősegíti azt, hogy még magasabb szinten tudjak játszani, hogy még többet ki akarjak hozni magamból. Igyekszem minél többet tanulni minden edzésen, majd ezt a tudást felhasználni a mérkőzéseken, és eddig ez jól is sikerült. Most pedig jól megünnepeljük ezt a BL-győzelmet.”

Fodor Csenge a kispadon is együtt élt a játékkal

FODOR CSENGE: HIDEG FEJJEL ÉS FORRÓ SZÍVVEL JÁTSZOTTUNK

– Korábban úgy fogalmazott, hideg fejjel kell belemenni a döntőbe. Az elődöntőhöz hasonlóan a fináléban sem voltak hátrányban, mondhatjuk, hogy megvalósultak a terveik?

– Igen, hideg fejjel és forró szívvel játszottunk, ez a kettő megfelelően kiegészítette egymást, meg is lett az eredménye – válaszolta a döntőben két gólig jutó Fodor Csenge a magyar újságírók gyűrűjében. – Az első perctől az utolsóig uraltuk a mérkőzést, álomszerűen kezdtünk, egységesek voltak a lányok védekezésben és támadásban is, mi diktáltuk a tempót. Tisztában voltunk azzal, hogy az Odense fáradtabb, nem olyan hosszú a kispadja, de nagyon jó egy-egyező játékosokkal rendelkezik, és még Lunde is ott van a kapuban. Láttuk az elődöntőben, milyen védéseket mutatott be a Metz ellen, de nem fektettünk rá külön hangsúlyt, nehogy valakinek belemásszon a fejébe, hogy tartani kell tőle.

– Amikor hét a hat elleni játékra váltott az Odense, szorosabbá vált a mérkőzés, mi volt erre a válaszuk?

– Az elején megleptek bennünket, de aztán megtaláltuk az ellenszert. Keményebb lábak kellettek védekezésben, alkalmazkodtunk a helyzethez, de nem okozott különösebben nagy gondot, hiszen nem tudták megfordítani az állást. Okosan taktikáztunk az idővel, nem rohantunk, nem voltak elkapkodott lövéseink, kijátszottuk a helyzeteinket.

– Mekkora élményt jelentett úgy beszállni a döntőbe, hogy azonnal gólt is szerzett?

– Fantasztikus! Minden egyes gól, minden egyes jó védekezés nagyszerű érzés, nem tudja megunni az ember, főleg ha ilyen kiváló közönség előtt játszik. Boldog vagyok, és örülök, hogy hozzátehettem én is, amikor lehetőséget kaptam.