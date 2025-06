One Veszprém: Fabregas és Koszorotov távozik, újabb egyiptomi érkezők – hivatalos

A korábban bejelentett távozók – Palasics Kristóf, Agustín Casado, Nikola Grahovac, Mikita Vailupau, Aron Pálmarsson – mellett két év után távozik a One Veszprémtől az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia beálló, Ludovic Fabregas, aki hét gólt szerzett vasárnap a Szeged elleni döntőben.

„Szerettük volna, ha a játékos az elkövetkező években is a One Veszprémet erősíti, viszont amikor az új veszprémi klubvezetés 2024 nyarán munkához látott, már nem volt semmilyen lehetősége a hosszabbítással kapcsolatos tárgyalásokra – jelentette be vasárnap este a One Veszprém. – A játékos trófeákkal távozik Veszprémből, hiszen a két magyar bajnoki cím és a kupaarany mellett a történelmi klubvilágbajnoki győzelemnek is aktív részese volt. Nyáron elhagyja Veszprémet orosz balátlövőnk, Szergej Koszorotov is, aki 2023-ban érkezett klubunkhoz, két magyar bajnoki címet és egy kupát szerzett a Veszprémmel. Esetében nem éltünk a plusz egyéves szerződéshosszabbítási opcióval, és a játékjogának értékesítése mellett döntöttünk.”

A handballveszprem.hu több fiatal játékos távozásáról is beszámolt. Gyöngyösön játszik kölcsönben a jobbszélső Végh Bálint, aki a most befejeződő idényben már tagja volt a felnőttek keretének, 23 bajnokin 41 gólt szerzett, és tagja volt a klubvilágbajnokságot nyert csapatnak. A fiatal balszélső, Hoffmann Balázs elfogadta a Tatabánya KC ajánlatát. A következő idényben is a norvég Elverumot erősíti kölcsönben az irányító Lukács Péter, aki már a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozott. A kapus Nagy Benedek jelenlegi csapatánál (Balingen-Weilstetten) marad, akárcsak az elmúlt idényt a NEKA NB I-es együttesénél töltő Mikler Krisztián, aki még egy szezont játszik kölcsönben Balatonbogláron.

A klubvezetés a szakmai stábbal együttműködve a keret megerősítésén is dolgozik. Az eddig bejelentett játékosok – a világ egyik legjobb védőjátékosának számító Thiagus Petrus; az egyiptomi válogatott balátlövő, Ahmed Hesam, és a francia válogatott jobbszélsője, Yanis Lenne és a már a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozott 20 éves balszélső, Molnár Robin mellett két évre érkezik Veszprémbe a közel 300-szoros egyiptomi válogatott balátlövő, Ali Zein. Az elmúlt években a Dinamo Bucuresti-ben már dolgozott együtt Xavier Pascual vezetőedzővel. 2016 és 2018 között játszott a francia bajnokságban, a Paysd'Aix UC-nél, majd fontos szerepet töltött be Barcelonában, mellyel 2022-ben mindent megnyert, a spanyol bajnokságot, a kupát és a Bajnokok Ligáját is. Ezt követően igazolt Bukarestbe, ahol három román bajnoki címben és két kupagyőzelemben játszott szerepet. Ugyancsak érkezik Veszprémbe honfitársa, Ahmed Adel, aki az Al-Ahlitól igazol a One Veszprémhez. Az egyiptomi válogatott beálló egy plusz egy évre kötelezte el magát. A balkezes beálló nemcsak klubjával ért el sikereket, hanem az egyiptomi válogatottal is, amellyel negyedik helyen végzett a 2021-es tokiói olimpián, tavaly Párizsban a negyeddöntőig jutott, a januári világbajnokságon pedig 5. lett a nemzeti együttessel.

A Veszprém meghosszabbította két kulcsjátékosa szerződését. A francia-szerb beálló, Dragan Pesmalbek 2029-ig kötelezte el magát Veszprémben, amellyel eddig háromszor nyerte meg a magyar bajnokságot és kétszer a Magyar Kupát, 149 mérkőzésen 447 gólt szerzett. Súlyos sérülésből hamarosan visszatérő egyiptomi balátlövő, Jehia Elderaa szintén 2029-ig hosszabbította meg a szerződését a veszprémiekkel. Az átlövő ugyancsak háromszoros magyar bajnoknak és kétszeres kupagyőztesnek mondhatja magát a Veszprémmel, amellyel eddig 104 meccsen 288 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.

Xavier Pascual vezetőedző ideérkezése után rögtön jelezte, hogy mindenképpen nyitni szeretne a klub fiatal tehetségei felé is, ezért a talentprogram keretén belül személyesen követi és alkalmanként vezeti is a korosztályos csapatok mérkőzéseit és edzéseit. A program részeként négyéves szerződést kötött a klub a balszélső Gáncs-Pető Mátéval. A 17 éves játékost az EHF YouthCup veszprémi fordulójának legjobb játékosává választották, és már ebben az idényben rendszeresen játszott a hazai bajnokságban, az alapszakaszban és a döntőben is, összesen 13 mérkőzésen 40-szer talált be, már a Bajnokok Ligájában is bevetette őt a szakmai stáb a Sporting ellen. Csatlakozik az első csapat keretéhez a szlovák-magyar kettős állampolgársággal rendelkező Dopjera Adam, aki már bemutatkozott a felnőttek között, a klubvezetés kétéves profi szerződést kötött vele. Két évre írt alá a fiatal ifjúsági Eb-bronzérmes kapus, Várady-Szabó László, akinek vannak tapasztalatai a felnőttcsapatnál, melynek többször is védhette a kapuját az elmúlt idényben. További egy évre marad kölcsönben a NEKA csapatától a junior válogatott kapusa, Győri Nándor. Két évvel meghosszabbították a húszéves beálló, Szabó Levente szerződését is, aki a következő idényben is lehetőséget kap az első csapat keretében.

A klubvezetés továbbra is dolgozik a játékoskeret megerősítésén, a 2025–2026-os idényre a felkészülést az új kerettel a tervek szerint 2025. augusztus 4-én kezdi el a bajnokcsapat.