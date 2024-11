Irányváltás Veszprémben? Fabregas távozhat, dán játékosok érkezhetnek – sajtóhír

A Sport Bild cikkében megemlítette, hogy a Veszprémet az egyik legjobb anyagi lehetőségekkel bíró klubként tartják számon egész Európában, valamint azt is, hogy a 28 magyar bajnoki cím és a 31 kupagyőzelem önmagáért beszél. Hozzátették azonban, hogy a legnagyobb célt, azaz a Bajnokok Ligája-győzelmet az elmúlt évek költekezései ellenére még mindig nem sikerült elérni, ezért ennek érdekében most a klub agresszíven lépne fel a játékospiacon. Mint a német lap írta, elképzelhető, hogy Ludovic Fabregas a nyáron visszatér korábbi csapatához, a spanyol élvonalbeli Barcához, helyette pedig mást játékost (játékosokat?) szerződtet a Veszprém.

Az elsődleges kiszemelt állítólag Fabregas pótlására a dán olimpiai bajnok Lukas Jörgensen, de nem kizárt, hogy a 25 éves beálló mellett – egy szakmai irányváltás eredményeképp – több északi játékos is csatlakozik majd a kerethez – erre utalt legalábbis Jörgensen jelenlegi klubjának, a német élvonalban szereplő Flensburgnak a sportigazgatója, a 2017 és 2018 között a Veszprémet és a magyar férfi válogatottat is irányító Ljubomir Vranjes: „Én úgy tudom, hogy a pletyka több játékosra is vonatkozik, nem csak Lukasra. Azt is tudom, hogy sok dán játékost akarnak szerződtetni. Ez egy kicsit szokatlan, mert eddig általában más volt a filozófiájuk, szóval ez most egy új dolog.”

Jörgensen szerződése 2026-ig szól a Flensburgnál, Vranjes erről, és a játékos esetleges korábbi eladásáról is beszélt a Sport Bildnek: „Vigyáznunk kell azokra a játékosokra, akiket meg akarunk tartani, és azokra is, akik megfelelnek a klub identitásának. De a végén mindig van egy dolog, amivel sajnos nem tudunk mit kezdeni; ez pedig a pénzügyi oldal.”

A Sport Bild magát Jörgensent is megkérdezte arról, hogy mit szól a hírekhez, túl sokat azonban nem mondott, igaz, nem is cáfolta a lap értesüléseit: „Hatalmas bóknak élem meg, hogy egy ilyen nagy klubbal hoznak szóba, de sokat nem tudok mondani ennek kapcsán...”

Flensburg település hivatalos híroldala, az fla.de a felmerült pletykákkal összefüggésben beszélgetett Vranjes mellett Holger Glandorffal, a klub ügyvezető igazgatójával. Előbbi arra a kérdésre, hogy a klubnak érdekében áll-e Jörgensen korai eladása, elegánsan nem válaszolt, Glandorf viszont hozzátette: „A minap a válogatott héten tizenhárom játékosunk is távol volt, ebből is látszik, hogy mennyi jó játékosunk van. És tisztán látszik az is, hogy más klubok számára is érdekesek...”