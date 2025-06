Őrületes csata után megvédte címét a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 34–31 (17–15)

Veszprém, 4900 néző. Vezette: Bíró, Kiss O.

VESZPRÉM: Corrales – Gasper Marguc, REMILI 6, Cindric 1, FABREGAS 7, KOSZOROTOV 7, Descat 6 (2). Csere: PALASICS (kapus), Ligetvári, Pesmalbek 2, Casado 2, Vajlupau 3. Edző: Xavier Pascual

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 7 (6), Röd 4, Kalaras 1, MACKOVSEK 4, Smárason 1, Frimmel 1. Csere: Thulin (kapus), BÁNHIDI 4, Bodó 3, Kukics 1, Toto 2, Garciandia 3, Jelinic. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 7. p.: 4–4. 11. p.: 7–4. 14. p.: 10–6. 21. p.: 11–11. 23. p.: 12–13. 29. p.: 17–14. 37. p.: 18–20. 40. p: 22–20. 44. p.: 25–22. 54. p.: 29–23. 57. p.: 29–27

Kiállítások: 8, ill. 12 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 6/6

A két győzelemig tartó párharc végeredménye: 2–1

ÖSSZEFOGLALÓ

Harmincnyolc éve, 1987-ben fordult elő ezt megelőzően, hogy a veszprémi férfi kézilabdacsapat sem a bajnokságban, sem a kupában nem lett aranyérmes, akkor a Rába ETO végzett az élen mindkét hazai sorozatban. Arra készültek a szegediek, hogy a győriek tettét megismételjék: Michael Apelgren csapata áprilisban Tatabányán a Magyar Kupa döntőjében legyőzte az Építőket, míg a bajnoki címért vívott csata két mérkőzés után döntetlenre állt; az első felvonást május 30-án 34–32-re a Veszprém nyerte meg, a szerdai szegedi csatában pedig 32–28-ra Bánhidi Bencéék kerekedtek felül, akik 2022-ben ünnepelhettek legutóbb bajnoki címet, akkor győzni tudtak Veszprémben.

A mindent eldöntő harmadik meccs előtt hangosabban és lelkesebben szurkoltak a szegediek a telt házas veszprémi arénában a bemelegítéskor, aztán a bemutatásra megérkezett a hazai tábor hangja is. Aron Pálmarssont ezúttal nem szólította a bemondó, a visszavonuló izlandi balátlövő nem volt tagja a bakonyiak keretének. 2:10 percet kellett várni a mérkőzés első góljára, Mario Sostaric hétméteresből talált be, előtte Mikler Roland védte Hugo Descat kísérletét. Szergej Koszorotov gyorsan egalizált, Sostaric meg újabb hetest lőhetett, a horvát szélső nem hibázott, sőt Borut Mackovsek révén már kettővel vezetett a Szeged. Smárason és Mackovsek is eladott egy-egy labdát, a hazaiak ezt megbosszulták, három–nullás sorozattal a maguk javára fordították az állást, de Magnus Röd révén rögtön egyenlítettek a Kékek.

Mackovseké volt a meccs első kiállítása, az emberelőnyt maximálisan kihasználták a bakonyiak, Fabregas és Casado is betalált, miközben Rodrigo Corrales védte Bodó Richárd lövését. Elkapta a fonalat a Veszprém, a 11. percben már 7–4-re vezettek a piros mezesek. Sostaric hetesből törte meg a vendégek négyperces gólcsendjét, azonban lendületben maradtak a hazaiak, Koszorotov harmadik találatával 9–5-nél kialakult a meccs addigi legnagyobb különbsége, Michael Apelgren magához is hívta a játékosait.

Szavainak hatására magasabb fokozatra kapcsoltak a vendégek, Bánhidi és Röd góljaival egyre csökkent a különbség, a feszültség viszont nőtt, Jeremy Totót ki is állították, és később Sebastian Frimmel is megkapta a maga kétperces büntetését. Mikler fontos pillanatban védett, a szegedi támadás végén Bánhidi egyenlített.

Gasper Margucé volt az első veszprémi kiállítás, Imanol Garciandía révén a 23. percben a vezetést is megszerezték a vendégek. Fej fej mellett haladtak a csapatok, a Veszprémből búcsúzó fehérorosz szélső, Mikita Vajlupau a két gólja mellett látványos gólpasszt adott Descatnak. A hajrában három nullás veszprémi rohanásra felelt Toto, a játékrészben 36 százalékos hatékonysággal hárító Mikler védte Cindric ziccerét, így 17–15-ös bakonyi vezetéssel vonulhattak szünetre a csapatok.

Fotó: Szabó Miklós

Röd bombagólja nyitotta meg a második félidőt, majd Bodó nagy lövésével szemben is tehetetlennek bizonyult Corrales, így hamar egalizáltak a szegediek. Kapust cserélt a Veszprém, érkezett Palasics Kristóf, akinek szintén ez volt az utolsó mérkőzése az Építők színeiben. A Melsungenbe igazoló kapusnak Sostaric hetesből köszönt be, a 36. perc elején így már a Szeged vezetett 19–18-ra. Frimmel a második kétpercesét is megkapta (öt-egy volt ekkor a kiállítások aránya a Tisza-partiak javára), de Mikler állta a sarat Dragan Pesmalbekkel szemben, sőt Lazar Kukics révén már kettővel mentek a vendégek. A sokat vállaló Ludovic Fabregas és Nedim Remili vezérletével erre 4–0-s sorozattal válaszolt a Veszprém.

Elszabadultak az indulatok a pályán a 41. percben, Bánhidi gólja után ment az adok-kapok a játékosok között, videózás után a szegedi beálló és Fabregas is kapott két perc pihenőt. Sostaric kapta az ívet a lelátóról egy elhibázott lövését követően, miközben ismét hárommal vezetett a címvédő Veszprém.

A 47. percben, 26–23-nál Apelgren érezte, hogy megint eljött az időkérés ideje, ugyanis az utóbbi percekben egyértelműen a hazaiak játszottak jobban. Joggal skandálta Palasics nevét a hazai tábor, a válogatott kapus előbb Sostaric, majd Smárason lövését is védte, Bodó lövése pedig lejött a blokkról, így háromgólos előnnyel fordulhattak a felek az utolsó tíz percre.

Visszatért Frimmel a szegediekhez, de vele szemben a kapufa hárított, Mikler viszont tehetetlennek bizonyult Koszorotovval szemben. Fabregas góljával már ötre nőtt a különbség, aztán Palasics hárította Frimmel ziccerét. Bajban volt a Szeged, amely legutóbb a 45. percben talált be. Remili hatodik gólja után 29–23-nál a 25. percben már felállva skandálta a veszprémi tábor, hogy „még, még, ennyi nem elég”.

Megrázták magukat a vendégek, rövid idő alatt háromra csökkent a lemaradás, és még volt hátra négy perc. Koszorotovot ráadásul kiállították, Sostaric nem hibázott, 29–27-re feljött a Szeged! Descat hétméteresből állította vissza a háromgólos különbséget, és végül a bajnoki címvédést is az ő gólja tette biztossá a 30. percben. A végeredményt Kalaras állította be, a Veszprém 34–31-re győzött, ezzel fennállása során a 29. alkalommal nyerte meg a bajnokságot.