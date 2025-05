A meccs emberének választott Pergel Andrej hálás, hogy megkapta a lehetőséget a válogatottban

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

2. CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 37–24 (19–14)

Nagykanizsa, 2957 néző. V: Alvarez Menendez, Sorla Fabian (spanyolok)

MAGYARORSZÁG: NAGY BENEDEK – IMRE B. 8 (5), Ónodi-Jánoskúti 3, FAZEKAS G., PAPP T. 2, PERGEL 5, KRAKOVSZKI B. 5 (1). Csere: Palasics (kapus), Ligetvári, Ilic Z. 2, Szita 4, Szűcs B. 3, Lukács P. 2, Tóth P. 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

FINNORSZÁG: Roslander – LAINE 4, Henriksson 3, Vainonpää 2, Kamkaanpää, M. Granlund 3, HELANDER 8 (4). Csere: Klama (kapus), Nordlund 1, F. Karlsson 2, Ekman, Syrjälä, Lindberg 1. Szövetségi kapitány: Ola Lindgren

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–0. 12. p.: 8–7. 17. p.: 12–7. 21. p.: 14–11. 25. p.: 17–13. 37. p.: 23–16. 45. p.: 27–19. 53. p.: 30–22. 58. p.: 36–22

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/6, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Nem könnyű pályára lépni egy sorozat záró mérkőzésén, de a fiatal játékosaink csodálatosan játszottak. Jól koncentráltak támadásban és védekezésben is, sokat tudtunk futni. Soha nem egyszerű tizennégy-tizenöt góllal nyerni, de most nekünk rövid időn belül kétszer is sikerült. Jó Eb-selejtező áll mögöttünk.

Ola Lindgren: – Jobb meccsre számítottam, tudtuk, hogy nagyon jó csapat az ellenfelünk, amely a világ élvonalába tartozik. Ettől és a hiányzóinktól függetlenül is lehetett volna szorosabb az eredmény. Nem tudtuk tempóban felvenni a versenyt, ugyan négy pontot gyűjtöttünk, de ebben mindenképpen fejlődnünk kell, hogy ki tudjunk jutni egy világeseményre.