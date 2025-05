Hat junior-vb-ezüstérmessel a kezdőben, veretlenül jutott ki az Eb-re a magyar férfi kéziválogatott

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

2. CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 37–24 (19–14)

Nagykanizsa, 2957 néző. Vezette: Alvarez Menendez, Sorla Fabian (spanyolok)

MAGYARORSZÁG: NAGY BENEDEK – IMRE B. 8 (5), Ónodi-Jánoskúti 3, FAZEKAS G., PAPP T. 2, PERGEL 5, KRAKOVSZKI B. 5 (1). Csere: Palasics (kapus), Ligetvári, Ilic Z. 2, Szita 4, Szűcs B. 3, Lukács P. 2, Tóth P. 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

FINNORSZÁG: Roslander – LAINE 4, Henriksson 3, Vainonpää 2, Kamkaanpää, M. Granlund 3, HELANDER 8 (4). Csere: Klama (kapus), Nordlund 1, F. Karlsson 2, Ekman, Syrjälä, Lindberg 1. Szövetségi kapitány: Ola Lindgren

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–0. 12. p.: 8–7. 17. p.: 12–7. 21. p.: 14–11. 25. p.: 17–13. 37. p.: 23–16. 45. p.: 27–19. 53. p.: 30–22. 58. p.: 36–22

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/6, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Nem könnyű pályára lépni egy sorozat záró mérkőzésén, de a fiatal játékosaink csodálatosan játszottak. Jól koncentráltak támadásban és védekezésben is, sokat tudtunk futni. Soha nem egyszerű tizennégy-tizenöt góllal nyerni, de most nekünk rövid időn belül kétszer is sikerült. Jó Eb-selejtező áll mögöttünk.

Ola Lindgren: – Jobb meccsre számítottam, tudtuk, hogy nagyon jó csapat az ellenfelünk, amely a világ élvonalába tartozik. Ettől és a hiányzóinktól függetlenül is lehetett volna szorosabb az eredmény. Nem tudtuk tempóban felvenni a versenyt, ugyan négy pontot gyűjtöttünk, de ebben mindenképpen fejlődnünk kell, hogy ki tudjunk jutni egy világeseményre.

ÖSSZEFOGLALÓ

Különleges helyszínt választott a Magyar Kézilabda-szövetség a férfi kéziválogatott utolsó Eb-selejtezős találkozójára. Története során csupán harmadszor lépett pályára Nagykanizsán nemzeti csapatunk, amely 2001-ben Horvátországot 27–25-re legyőzte, 2023-ban Szlovéniától 32–29-re kikapott. Mindkettő felkészülési mérkőzés volt, így a mostani, Finnország elleni volt az első tétmeccs ebben a csarnokban.

Igaz, mi már biztos csoportelsőként várhattuk a kezdő sípszót, az északi rivális egy bravúrsikerrel még reménykedhetett volna a kijutásban a harmadik helyezettek versenyében. Chema Rodríguez szövetségi kapitány a szerdai, szlovákok elleni magabiztos győzelem után öt kulcsemberének is pihenőt adott, Bánhidi Bence, Bóka Bendegúz, Lékai Máté, Rosta Miklós és Sipos Adrián helyén tehetséges fiatalok kapták meg a lehetőséget.

Imre Bence, Ónodi-Jánoskúti Máté, Fazekas Gergő, Papp Tamás, Pergel Andrej, Krakovszki Bence – ők hatan két évvel ezelőtt egymás oldalán nyertek ezüstérmet a junior-világbajnokságon, 2025. május 11-én pedig – a kapuban a szintén csupán 21 éves Nagy Benedekkel – már a felnőttválogatott kezdőcsapatát alkották. Ennek megfelelően pörgős támadójátékkal kezdtünk, a beálló Papp Tamás a gyorsaságát is megcsillogtatta.

A Kanizsa Aréna lelkes szurkolóserege is kitett magáért, már az első percekben rendkívül hálásak és hangosak voltak, amiért ezek a fiatalok náluk írhatták tovább közös történetüket (6–3). Pergel Andrej fürge indulócsele, Krakovszki Zsolt látványos szélsőgólja és Nagy Benedek nagy védései mellett a finnek küzdőszelleme is a szórakozásukat segítette – hiszen általában minél szorosabb egy meccs, annál emlékezetesebb.

(Fotó: Szabó Miklós)

A legnagyobb név az ellenfél soraiban a szövetségi kapitány, a legendás Ola Lindgren volt, aki Szita Zoltán találata után, 12–7-nél elégedetlenül dobta le az időkérést jelző „táblácskát” a zsűriasztalra. Fredrik Karlsson óriási, felső lécről bevágódó gólt szerzett a Bánhidi Bence-hasonmásversenyt megnyerő Szűcs Bence felett. A szünetig összesen kilenc magyar, így a beálló is betalált, az eredményjelző pedig 19–14-et mutatott.

Chema Rodríguez a térfélcserét követően is nyugodtan építhette tovább a jövő csapatát, Nagy hárításai után továbbra is Fazekas szervezte a mieink támadójátékát, Pergel pedig szintén mindenkit kicselezett (26–19). Egy sorcsere után a hajrá már nem róluk szólt, hanem többek között a címeres mezben ötvenedszer pályára lépő Ilic Zoranról. A jobbátlövő vezérletével nőtt két számjegyűre a különbség.

A magyar válogatott 37–24-re felülmúlta Finnországot, megőrizve ezzel a veretlenségét. A 2026. január 15-én kezdődő, február elsejéig tartó, dán-norvég-svéd közös rendezésű kontinensviadal csoportkörének a sorsolását csütörtökön tartják meg.

A MECCS EMBERÉNEK VÁLASZTOTT PERGEL ANDREJ HÁLÁS, HOGY MEGKAPTA A LEHETŐSÉGET A VÁLOGATOTTBAN

A csoport másik mérkőzésén: Montenegró–Szlovákia 33–28 (18–13)

A 2.CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. MAGYARORSZÁG 6 5 1 – 203–158 11 2. Montenegró 6 4 1 1 188–177 9 3. Finnország 6 2 – 4 151–177 4 4. Szlovákia 6 – – 6 165–195 0